日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世享壽88歲，東京大學預計今年夏天展出「大江健三郎文庫」

據《日本經濟新聞》、《NHK》、《朝日新聞》綜合報導，寫出反核、與殘疾兒子共生等沉重題材的日本現代小說大家、諾貝爾文學獎得主大江健三郎，於今（2023）年3月3日辭世，享壽88歲。

大江健三郎於1935年出生在現在的愛媛縣內子町。就讀東京大學法語系期間，因小說《奇妙的工作》而受到關注。1958年，年僅23歲的大江健三郎，憑藉《飼育》獲得芥川獎，成為當時最年輕的芥川獎獲獎者。之後又相繼發表以性與政治為主題的前衛作品，一砲而紅，成為戰後日本文壇的新一代作家。

更在1994年成為繼川端康成之後，第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。

長子的出生成為生命與作品轉折點

如果說大江健三郎的文學起點是他的故鄉四國（愛媛縣位於四國西北部）山谷間的小村莊，那麼他的長子大江光的出生，就是將其作品昇華為世界性文學的轉折點。

1963年，大江健三郎患有智能障礙的長子大江光出生。隔年，他便發表了長篇小說《個人的體驗》。在這部小說中，大江健三郎描繪了一位有殘疾兒子的父親葛藤，如何面對自己殘酷命運的恐懼與絕望。從那時起，「如何與社會的弱者共存」便成為大江文學的巨大命題。

從個人經驗到對世界的關懷

當日本的傳統價值因為二戰終戰的衝擊被從根本上推翻之際，大江健三郎也培養出了植根於「戰後民主主義」的思想，以文學的角度去面對「核武」與「和平」的問題。這時的他發表了小說以外的作品，包括取材自廣島核爆倖存者及醫生的《廣島札記》以及《沖繩札記》。

踏入最高文學殿堂依舊筆耕不輟

1967年，大江健三郎發表了代表作《萬延元年的足球隊》，並憑此作奪得了1994年諾貝爾文學獎。

這部作品結合了1960年的「安保鬥爭」和100年前的「四國起義」，創造出了一個充滿神話色彩的故事。他在外國文學影響下形成的艱深寫作風格，與其家鄉山谷中的森林形象一起構成了大江文學的基調。

而大江健三郎於獲獎次年完成的《燃燒的綠樹》三部曲，原被定義為「最後的小說」，但在摯友音樂家武滿徹去世後，他又重新開始創作。

近年來，他持續創作，如2009年發表以其父親的死為靈感的《水死》，以及發表於2013年的《晚年樣式集》。 .

「大江健三郎文庫」遺愛人間

東京大學文學部副教授阿部賢一，正在籌備建立「大江健三郎文庫」，以保存、展示大江健三郎捐贈的1萬多份親筆手稿。

阿部賢一在接受《NHK》採訪時表示：「我們計劃在今年夏天正式推出『大江健三郎文庫』，但很遺憾的是我們無法讓大江先生親眼看見文庫完成的樣貌。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航