《我在絕望的路上學會怎麼活》：這是我的第一次旅行，目的地是拉薩，為了自殺
我們想讓你知道的是
8歲失明，9歲輟學，16歲第一次自殺。30歲出頭開了按摩店，規模拓展至四家分店。隔年一夕賠光。再度赴死。卻在前往地獄的途中，學會如何好好活。都說比戲劇更戲劇化的，只有真實人生，曹晟康用生命歷程告訴我們：結束生命不難，難的是沒有真正活過！而每個爛得不像話的人生，都有值得活下去的理由。
文：曹晟康（口述）、宋瑤（撰寫）
求死之旅，開啟了重生大門
我很想和你繼續說說我的少年時光，不過這部分可以慢慢說，有的是機會。現在，我更想和你說說我旅行的事。像你了解的那樣，我是一名盲人旅行家。
我的第一次旅行得從二○○七年開始說起。
那年，我在北京經營的按摩店生意十分興隆，已經開了第四家分店。當然，能取得這樣的成績，既離不開我認真經營的努力，也少不了運氣的幫忙。那段時間的經濟景氣很好，到處一片欣欣向榮的景象，似乎只要想賺錢，就一定能賺到。
我有點得意了，聽很多客人說炒股票能賺錢，於是試著買了一股。一開始我投了八千元（編按：本文中提及的金額皆為人民幣），想試試水溫，沒想到不到半年就翻了一倍。嘗到甜頭的我更得意了，開始三萬、五萬地往股市裡「扔」錢。真的是「扔」啊！這個詞我一點兒也沒用錯，為了湊錢買股票，我把好幾個店面都轉讓了。
當時正在交往的女朋友，看到我這種做法很擔心，她說我這哪是投資理財，不就是賭博嗎？我對她說：「你不懂，現在在北京的四、五環（編按：在北京和上海都有所謂的「環路文化」，就是將城市劃分區域，以市中心為「一環」的概念向外衍生，可藉由一個人的所在地推敲出其身分地位和經濟條件）外買房子，首付只要十萬元，股市的行情又一片大好，怎麼買怎麼賺。等把錢賺回來，我們就不必租房子了，連還房貸這件事都不用愁，直接全款買房！到時候，我們就是在首都有家的人啦！」
瞧瞧，要是你能看到我當時的樣子，說不定會想起收音機裡，說書人提到的那些練武功練到走火入魔的傢伙──滿眼冒著紅光，走路腳不沾地，屁股一刻也不能老老實實地坐在椅子上，心裡恨不得下一秒能一步蹦上天。
走火入魔的傢伙下場都不怎麼樣，因為走火入魔的人從不給自己留後路。轉眼到了下一年，也就是二○○八年，受全球金融危機的影響，我一下子賠了幾十萬。那時，女朋友向我提出了分手。
收音機裡說：「身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭。」我當時為財紅了眼，沒縮手，後來想回頭根本來不及了。由此看來，老話說得對：「千金難買回頭看」。
我當時還想不到這個層面的道理，只想著一個「哲學問題」：奮鬥幾年得來的積蓄轉眼成空，連所愛之人也離去，人活著究竟有什麼意義，不如求死。
那段時間，我的意志十分消沉，和朋友喝酒的時候常常把「死」字掛在嘴邊。說者無心，聽者有意。一位朋友聽了我的想法後，一本正經地問我：「死的地方選好了嗎？」我愣了一下，還挑什麼地方死？隨便找條河，找座高樓、高橋，一閉眼，往下一跳不就得了？那位朋友立刻發出了那種嘲笑外行時特有的鄙夷聲，說：「那怎麼會一樣，不同地方可差遠了！你是想死在鮮花盛開的山谷裡，還是想被人從垃圾堆裡一臉驚嚇地翻出來？你是想死太陽底下，還是臭水溝裡？那可不一樣！」他又說：「說起中國這片土地，我覺得最美的地方就是西藏拉薩，那是一片淨土！反正你現在賠得精光，每天除了醉生夢死也沒別的正經事，不如去拉薩看看。」
我聽到「美」、「淨土」，感覺渾身發抖，冷汗也跟著下來了。雖然這些年我沒少去一些大城市，但不是年少時的離家出走，就是長大之後的外出務工，不是和命運抗爭，就是討生活。出去旅行是什麼感覺？我不知道，但是肯定與之前的出遠門不一樣。
於是帶著這些想法，和僅剩下的一點錢與簡單的行李，我出發了。那時青藏鐵路剛剛開通，我坐上火車，從北京到鄭州，從鄭州到蘭州，從蘭州到西寧。這段全程約二○九二公里的路程，差不多花了我兩天的時間。
我沒有直接去拉薩，而是把第一站選在青海省西寧市。我聽說西藏的海拔更高，常年生活在海拔較低地區的人適應不了，容易產生高原反應（編按：正確的名稱為「高海拔疾病」〔High altitude illness〕，泛指人處在高海拔的環境下，所導致的健康風險，常見症狀有頭痛、噁心、意識不清等等，嚴重時可能致死），要是我剛出火車站就因為高原反應死在那裡，那也太不值得了。
你也許能看出來，踏出旅行的第一步、坐了兩天火車的我，突然開始惜命了。出火車站的第一件事，就是找住的地方。我向當地人打聽了一下，得知有個名叫「西涼驛」的青年旅館很有名，住宿的價格也合理。
我進了旅館，打了聲招呼，問還有房間可以住嗎。當時老闆就在櫃臺，他可能有點驚訝。這個說話直接的人張口就問我：「你是要飯的，還是生病了？」被這麼一問，我的火氣一下子就冒上來了。現在想想，那畢竟是我的第一次旅行，難免「少見多怪」。之後走出國門的時候，我經常被誤認為「國際乞丐」。算了，見怪不怪。
這讓我想到了從收音機裡聽到的：「人不知而不慍，不亦君子乎？」這是後話，不過當時我的心態可沒這麼好，我是強忍著才沒有發怒，畢竟還要住在人家的旅館。一個盲人能找到一個住宿的地方不容易，除非遇到不可抗力，不然沒必要出去再找另一家旅館。
於是，我平靜地回答他：「我是過來旅行的。」我的回答可能引發了老闆的好奇，他開始打聽起更多的事情。他問我平時靠什麼養活自己。我說我是按摩技師，在北京開過好幾家分店，主打特色就是正骨推拿，可以調理客人的頸肩腰腿痛。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。