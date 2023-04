【專訪】廚師漢克：在米其林星級餐廳學到最重要的一課是，千萬別對料理說謊

文:職人布萊恩

廚師漢克Hank曾去澳洲餐廳打工,後來更到英國米其林星級餐廳工作,現為私廚及桃園大溪再春食堂主廚。非本科系背景的他,究竟是如何橫跨澳洲、歐洲追尋他的料理之路?一起帶大家分享他在國外歷經酸澀苦甘的跨國工作之旅。

從教考試不會考的,到做自己沒學過的

Q:是否能談談從英文老師到廚師的轉換歷程?

我的本業是英文教學,不過我的英語教學方式並非「傳統式教學」,我主要靠自己的方法去研究「啟發式」的教學內容,這樣的內容形式在當時的英語教育環境較為不吃香,家長的教育理念首先就得超然於成績數字,同時也需要願意支持小孩、讓他們接受這些「考試不會考的」教學內容。

國外的教育方式是希望藉由教育觸發創意、啟發思考,但相較於台灣的環境因素,難以讓引導式的教育策略持續進行,因此這在我心底逐漸萌生離開英語教學產業的環境。

談起我第一次接觸到廚房,當時是在大三的時候,我除了身兼英文家教,同時也在某台灣連鎖餐飲集團的鐵板燒餐廳打工,由於當時只是工讀生,碰不到廚藝與專業廚師工作領域的職務,能學習的事情相當受限。

後來在友人的鼓勵之下,因緣際會來到了澳洲的中式料理餐廳打工,希望能一圓廚師之夢。當時的我一心只想學習,所以即使只是洗碗工我也願意做,便從打雜、洗碗、小學徒開始做起。

「天啊,我會煎歐姆蛋嗎!?」

已故的廚師/作家/電視製作人Anthony Bourdain曾在廚房機密檔案這一書裡提到,或是其他國際知名的廚師都或許會提到,關於老派廚師面試的方式:

很簡單,進到廚房後,你會拿到三顆蛋、一些奶油、鹽巴與黑胡椒與一個平底鍋,

接著你會被要求煎一個歐姆蛋(Omelette)。看書的那時是我正菜的時候,在澳洲一個很普通的美式餐廳,每天切著洋蔥做洋蔥圈,然後哭得亂七八糟的日子。

所以我一邊在網路上搜尋歐姆蛋教學影片,一邊心想「天啊,我會煎歐姆蛋嗎!?這東西看起來也太難了吧!?怎麼影片裡的廚師三兩下就搞定了?」

Photo Credit: 《職場熊報》|Hank提供

所以在那之後,以男性浪漫的角度來看,我無可救藥的掉入歐姆蛋的陷阱裡了,我幾乎每天都煎一份歐姆蛋來著,堅持了兩個禮拜後,我終於能把蛋包的形狀每次都包好。

你們可能會問,面試煎歐姆蛋幹嘛?這就有趣了,雖是簡單的一顆蛋,但你會訝異於多少廚師會搞不定一顆蛋,光是單純蛋料理就夠你忙了。

太陽蛋、水波蛋、歐姆蛋、溫泉蛋、美式炒蛋、法式炒蛋、義式烘蛋等各式各樣的蛋;更別說蛋的變化料理,美乃滋、蛋白霜、沙巴雍、荷蘭醬、各式各樣甜點上的運用。一顆簡單的蛋在廚房裡可是無所不在的啊。

而蛋看起來雖簡單,但最能測試出一個廚師對於火候與時間點的掌控,其實大部分的烹飪都離不開Time & Temperature(時間與火候),這也正是美國知名廚師Thomas Keller常常掛在嘴邊的。

歐姆蛋下鍋的火侯、奶油加熱後發泡的大小與狀態、是否稍為焦化其實完美的時間點,在商用火爐的火力下,大概都是1-3秒之間的事情。而蛋真正下鍋那一瞬間,才是考驗真功夫與眼力的時刻。

廚師的現場面試就是:給你甚麼、就用甚麼

Q:您曾經在 臉書貼文 中提到廚師面試的情景,是否能請您談談您在英國餐廳面試時,煎歐姆蛋當下的心情和場景?您覺得「老派廚師面試」的歐姆蛋任務之所以重要而經典的原因為何?

我在澳洲工作的時候,曾閱讀已故美國廚師兼電視製作人安東尼波登Anthony Bourdain的書《廚房機密檔案:烹飪深處的探險》(Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly),裡面有提到一個很old school的廚師面試方式──歐姆蛋面試──但沒有想到未來會有機會用上(笑)。

在「歐姆蛋面試」中,現場的鍋子和爐火完全都不是自己熟悉的,要如何在幾秒之內判斷下一步,甚麼時候該翻面?甚麼時候可以定型?完全能反映到這盤蛋料理的外觀和味道,因為蛋會產生很纖細的變化。

我認為,廚師面試的整個過程,是「無法躲藏」的挑戰,因為從打蛋、熱鍋、下鍋,每一個動作、每一個小細節都代表這個廚師的功力。除了歐姆蛋任務,還有可能會是進階的一連串雞蛋挑戰:一個雞蛋做成太陽蛋(sunny-side-up)、兩個雞蛋做炒蛋、三個雞蛋則是歐姆蛋等。

廚師的現場面試就是「給你甚麼、就用甚麼」,所以完全取決於這位應徵者的基本功和專業度,先前必須透過不斷練習,讓自己產生幾乎是反射動作的自然反應,臨場下廚才會有穩定的表現。

至於在英國餐廳煎歐姆蛋的時候會不會緊張?當然,緊張是一定有的,但是不能表現出太過於焦慮或興奮,要跟當兵一樣,很calm的處理眼前的挑戰。

「溫度和火侯,是最重要的」

任何料理都是,但蛋類料理尤其,非常看重對於「時間點」的掌控。一份好的歐姆蛋,切開後裡頭應該是介於熟與不熟的最中間,那不會太熟、卻斷生的綿滑口感,令人閉起眼睛。所以,歐姆蛋人人都會煎,亂煮包一包也可以,但好的歐姆蛋,卻是需要練習才能辦到的。

而這樣的評斷標準,正是我在英國遇到的。那時試工一整天完後,主廚說我很好,希望哪時開始上班等的開始聊這些。但當他講到休假時,他突然停了下來,露出微笑看著我說 “Well one last thing, can you cook me a simple omelette? You know, French style.” 於是我心想「哇靠!不是吧!真的來這招!?」

「廚房內播著小聲、輕盈優雅的蟲鳴音樂,你的講話聲音不能超過音樂」