【專訪】廚師漢克：在米其林星級餐廳學到最重要的一課是，千萬別對料理說謊
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英國米其林餐廳Le Manoir的行政主廚Gary Jones非常嚴格，美乃滋的味道層次如有一丁點不對勁，他就會要你重做。他寧可不出餐，也要顧好每盤料理該有的味道。他要求專業廚師該完全掌握食材溫度、熟度，還有擺盤的「整齊度」。我第一次要在他面前擺盤的時候，手不由自主地發抖……
文：職人布萊恩
廚師漢克Hank曾去澳洲餐廳打工，後來更到英國米其林星級餐廳工作，現為私廚及桃園大溪再春食堂主廚。非本科系背景的他，究竟是如何橫跨澳洲、歐洲追尋他的料理之路？一起帶大家分享他在國外歷經酸澀苦甘的跨國工作之旅。
從教考試不會考的，到做自己沒學過的
Q：是否能談談從英文老師到廚師的轉換歷程？
我的本業是英文教學，不過我的英語教學方式並非「傳統式教學」，我主要靠自己的方法去研究「啟發式」的教學內容，這樣的內容形式在當時的英語教育環境較為不吃香，家長的教育理念首先就得超然於成績數字，同時也需要願意支持小孩、讓他們接受這些「考試不會考的」教學內容。
國外的教育方式是希望藉由教育觸發創意、啟發思考，但相較於台灣的環境因素，難以讓引導式的教育策略持續進行，因此這在我心底逐漸萌生離開英語教學產業的環境。
談起我第一次接觸到廚房，當時是在大三的時候，我除了身兼英文家教，同時也在某台灣連鎖餐飲集團的鐵板燒餐廳打工，由於當時只是工讀生，碰不到廚藝與專業廚師工作領域的職務，能學習的事情相當受限。
後來在友人的鼓勵之下，因緣際會來到了澳洲的中式料理餐廳打工，希望能一圓廚師之夢。當時的我一心只想學習，所以即使只是洗碗工我也願意做，便從打雜、洗碗、小學徒開始做起。
「天啊，我會煎歐姆蛋嗎！？」
已故的廚師／作家／電視製作人Anthony Bourdain曾在廚房機密檔案這一書裡提到，或是其他國際知名的廚師都或許會提到，關於老派廚師面試的方式：
很簡單，進到廚房後，你會拿到三顆蛋、一些奶油、鹽巴與黑胡椒與一個平底鍋，
接著你會被要求煎一個歐姆蛋（Omelette）。看書的那時是我正菜的時候，在澳洲一個很普通的美式餐廳，每天切著洋蔥做洋蔥圈，然後哭得亂七八糟的日子。
所以我一邊在網路上搜尋歐姆蛋教學影片，一邊心想「天啊，我會煎歐姆蛋嗎！？這東西看起來也太難了吧！？怎麼影片裡的廚師三兩下就搞定了？」
所以在那之後，以男性浪漫的角度來看，我無可救藥的掉入歐姆蛋的陷阱裡了，我幾乎每天都煎一份歐姆蛋來著，堅持了兩個禮拜後，我終於能把蛋包的形狀每次都包好。
你們可能會問，面試煎歐姆蛋幹嘛？這就有趣了，雖是簡單的一顆蛋，但你會訝異於多少廚師會搞不定一顆蛋，光是單純蛋料理就夠你忙了。
太陽蛋、水波蛋、歐姆蛋、溫泉蛋、美式炒蛋、法式炒蛋、義式烘蛋等各式各樣的蛋；更別說蛋的變化料理，美乃滋、蛋白霜、沙巴雍、荷蘭醬、各式各樣甜點上的運用。一顆簡單的蛋在廚房裡可是無所不在的啊。
而蛋看起來雖簡單，但最能測試出一個廚師對於火候與時間點的掌控，其實大部分的烹飪都離不開Time & Temperature（時間與火候），這也正是美國知名廚師Thomas Keller常常掛在嘴邊的。
歐姆蛋下鍋的火侯、奶油加熱後發泡的大小與狀態、是否稍為焦化其實完美的時間點，在商用火爐的火力下，大概都是1-3秒之間的事情。而蛋真正下鍋那一瞬間，才是考驗真功夫與眼力的時刻。
廚師的現場面試就是：給你甚麼、就用甚麼
Q：您曾經在臉書貼文中提到廚師面試的情景，是否能請您談談您在英國餐廳面試時，煎歐姆蛋當下的心情和場景？您覺得「老派廚師面試」的歐姆蛋任務之所以重要而經典的原因為何？
我在澳洲工作的時候，曾閱讀已故美國廚師兼電視製作人安東尼波登Anthony Bourdain的書《廚房機密檔案：烹飪深處的探險》（Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly），裡面有提到一個很old school的廚師面試方式──歐姆蛋面試──但沒有想到未來會有機會用上（笑）。
在「歐姆蛋面試」中，現場的鍋子和爐火完全都不是自己熟悉的，要如何在幾秒之內判斷下一步，甚麼時候該翻面？甚麼時候可以定型？完全能反映到這盤蛋料理的外觀和味道，因為蛋會產生很纖細的變化。
我認為，廚師面試的整個過程，是「無法躲藏」的挑戰，因為從打蛋、熱鍋、下鍋，每一個動作、每一個小細節都代表這個廚師的功力。除了歐姆蛋任務，還有可能會是進階的一連串雞蛋挑戰：一個雞蛋做成太陽蛋（sunny-side-up）、兩個雞蛋做炒蛋、三個雞蛋則是歐姆蛋等。
廚師的現場面試就是「給你甚麼、就用甚麼」，所以完全取決於這位應徵者的基本功和專業度，先前必須透過不斷練習，讓自己產生幾乎是反射動作的自然反應，臨場下廚才會有穩定的表現。
至於在英國餐廳煎歐姆蛋的時候會不會緊張？當然，緊張是一定有的，但是不能表現出太過於焦慮或興奮，要跟當兵一樣，很calm的處理眼前的挑戰。
「溫度和火侯，是最重要的」
任何料理都是，但蛋類料理尤其，非常看重對於「時間點」的掌控。一份好的歐姆蛋，切開後裡頭應該是介於熟與不熟的最中間，那不會太熟、卻斷生的綿滑口感，令人閉起眼睛。所以，歐姆蛋人人都會煎，亂煮包一包也可以，但好的歐姆蛋，卻是需要練習才能辦到的。
而這樣的評斷標準，正是我在英國遇到的。那時試工一整天完後，主廚說我很好，希望哪時開始上班等的開始聊這些。但當他講到休假時，他突然停了下來，露出微笑看著我說 “Well one last thing, can you cook me a simple omelette? You know, French style.” 於是我心想「哇靠！不是吧！真的來這招！？」
「廚房內播著小聲、輕盈優雅的蟲鳴音樂，你的講話聲音不能超過音樂」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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