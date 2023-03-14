從2023經典賽的台灣棒球熱潮，回顧並反思那些難堪的假球風波
我們想讓你知道的是
這次2023經典賽，儘管中華隊無緣晉級東京複賽，但前三場打擊火力的狂轟猛炸，完全展示了台灣打者端的進步。然而，台灣棒球一路走來並不容易，歷史上曾發生過5次的假球風波，讓我們溫故知新，回顧一下當時究竟發生甚麼事？現在又有什麼法律能遏止打假球？
文：矮袋鼠律師
這次2023經典賽，儘管中華隊無緣晉級東京複賽，但前三場打擊火力的狂轟猛炸，完全展示了台灣打者端的進步，從上個優秀投手、打者只有峰、恰的年代，逐漸演變到現在棒棒皆強棒，又有S級打者二兵張育成的新世代。
然而，台灣棒球一路走來並不容易，歷史上曾發生過5次的假球風波，最嚴重的又莫過於2009年的黑象事件，若不是球迷們始終如一的支持，恐怕也難以培養出如此優秀的新世代球員。為了警惕自己，讓我們溫故知新，回顧一下當時究竟發生甚麼事？現在又有甚麼法律能遏止打假球？
一、2009年黑象事件
2009年10月28日，也就是中職冠軍賽第7場才剛打完的隔天，台北市調處馬上約談包括兄弟象六人、La New熊二人和興農牛一人在內的9名職棒球員。
到了29日，兄弟象球員王勁力坦承擔任白手套 [1]，吳保賢、朱鴻森亦認罪並繳出不法所得，引起輿論譁然。其後，隨著陳致遠、蔡豐安兩位當時與恰恰彭政閔齊名的黃金三劍客，以及投手張誌家等球星被捲入假球疑雲，連時任兄弟總教練的中込伸也坦承涉案，成為全球職棒史上第一位坦承打假球的總教練，事件已經發展到無法收拾的地步，各球團紛紛以開除之方式盡力止血。
到了2011年6月30日，板橋地方法院 [2]判決出爐，陳致遠遭判處2年6個月有期徒刑、併科罰金新台幣350萬元。張誌家遭判處2年2個月有期徒刑、併科罰金新台幣300萬元。蔡豐安1年有期徒刑、併科罰金新台幣200萬元。組頭吳健保、蔡政宜亦受判決有罪併科罰金。
雖然二審改判陳致遠、蔡豐安僅6個月有期徒刑，張誌家判4個月有期徒刑，並可易科罰金，甚至撤銷一審的併科罰金，但二審法官仍然認為三人皆確實有打假球。
令人有滿滿疑惑的是，當初的組頭竟然還能在去年第3高票當選嘉義縣議員。
二、犯罪手法與違反的刑法罪責
- （一）犯罪手法
依據判決書記載，外號「雨刷」的地下賭盤負責人蔡政宜，透過退役職棒球員黃俊中和莊侑霖等人作為白手套，和現役選手聯絡，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽，使蔡政宜等人在地下賭盤獲利。
- （二）在當時，打假球會觸犯什麼刑法罪名？
如果職棒球員透過比賽放水的方式，影響地下賭盤的勝負結果，就可能觸犯刑法第339條第1項的詐欺取財罪，讓我們看一下條文：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
簡單來說，詐欺取財罪至少需要包含這三個要件才成立：
- 行為人要有取得財物的不法所有意圖
- 用行騙的方式使受害者交出財物
- 受害者真的有上當
基於以上說明，就不難看出為甚麼打假球會違反詐欺取財罪了。因為球員和組頭共同用比賽放水的方式，事先操縱特定比賽場次的輸贏，導致傻傻不知情的賭客上當受騙。
在賭客的認知中，仍舊是一場公平的比賽，進而對勝敗有錯誤評估，並前往組頭的賭盤下注交付金錢。因此，這些球員打假球的行為，符合詐欺取財罪的三個要件。
三、假球對職棒的傷害
- （一）人才不願進入中華職棒，難以培養優秀新人
當時屬於「新生代」好手的投手王溢正，在受訪時就曾提及「簽賭案」是確立他加入日本橫濱隊的關鍵因素，所幸後來不再有假球風波，王溢正於2013年6月返台加入Lamigo桃猿隊，更可見大環境的重要性。
- （二）球迷不願進場，聯盟難以經營，形成惡性循環
假球風波發生後，大多數球迷選擇保護自己的方式就是「拒看球賽」，只要不關注、只要不投入自己感情，就不會被傷害了。行為的背後，無非是代表了假球案前，國人有多麼熱愛棒球，愛得越深，就會越痛。
而球迷拒看的行為，也傷害了那些認真打球的球員，一旦球迷不買票進場，球團收入減少，能支付給球員的薪資就更少，此時不僅懲罰了那些把棒球當作自己夢想和畢生志業的球員，拒看的行為，變相其實也增加了球員收取高額不法收入的誘因。
四、目前的法律與防範假球措施
- （一）目前的法律
至今為止，台灣仍然沒有任何一個職棒球員、教練，曾因為捲入假球案而被判刑入獄，讓人不禁思考：過去的刑罰是否太輕了？
幸好，2011年1月，立法院三讀通過運動彩券發行條例的修正案，第21條規定：
以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上三千萬元以下罰金。
結夥三人以上犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以上五千萬元以下罰金。
前二項之未遂犯罰之。
擁有球隊經營權之法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，應主動配合檢察及司法警察機關調查第一項、第二項所列行為，其有隱匿或抗拒，經查證屬實者，處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。
從這個條文可以發現，如果未來又發生假球案件，一旦被認定違反該條，將高機率會依第二項被判三年以上十年以下有期徒刑，與詐欺罪僅有五年以下有期徒刑的輕罪天差地別，若行為人沒有取得緩刑，勢必將會面臨入獄的處罰。
- （二）檢察官進場監賽
為了防堵假球案件，目前地檢署安排在比賽期間，由檢察官親自到場監賽，並定期舉辦法治宣導。
五、結論
最後，講了這麼多，鼓勵各位球迷到現場看球吧！相信有球迷的支持，這次2023經典賽已經露出曙光的台灣棒球，一定會越來越好。
備註
- 即負責替組頭聯繫球員
- 現為新北地方法院
參考資料
- 臺灣板橋地方法院刑事判決99年度矚訴字第1號
- 臺灣高等法院刑事判決99年度矚上易字第5號
- 臺灣高等法院刑事判決100年度矚上易字第6號
- 2009年中華職棒假球事件 - 維基百科，自由的百科全書
- 新血出走 王溢正：假球案「影響大」
- 防止犯罪滲入運動比賽 檢察官現場監看職棒、職籃
- 背書！場場「秘密客」監賽 檢方：「一字馬」干擾罰球沒犯罪
延伸閱讀
- 曹錦輝《日蝕之後》：許多人看我是一個打假球的罪犯，但是我沒有對不起棒球
- 職棒假球案組頭「雨刷」參選嘉義縣議員：欲根除地方惡質政治勢力，有賴選民自覺
- 【經典賽】A組古巴、義大利晉級，台灣墊底下屆恐打資格賽，張育成獲選A組MVP
- 【經典賽】台灣不敵古巴無緣8強前進東京夢碎，總教練林岳平讚拚勁，會深刻檢討投手環節
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。