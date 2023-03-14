從2023經典賽的台灣棒球熱潮，回顧並反思那些難堪的假球風波

文：矮袋鼠律師

這次2023經典賽，儘管中華隊無緣晉級東京複賽，但前三場打擊火力的狂轟猛炸，完全展示了台灣打者端的進步，從上個優秀投手、打者只有峰、恰的年代，逐漸演變到現在棒棒皆強棒，又有S級打者二兵張育成的新世代。

然而，台灣棒球一路走來並不容易，歷史上曾發生過5次的假球風波，最嚴重的又莫過於2009年的黑象事件，若不是球迷們始終如一的支持，恐怕也難以培養出如此優秀的新世代球員。為了警惕自己，讓我們溫故知新，回顧一下當時究竟發生甚麼事？現在又有甚麼法律能遏止打假球？

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉行，地主台 灣隊應援團隊超越勝負的加油也意外引起國際關注。 比賽進行時，當台灣選手有好表現，場邊球迷都不會吝於鼓勵

一、2009年黑象事件

2009年10月28日，也就是中職冠軍賽第7場才剛打完的隔天，台北市調處馬上約談包括兄弟象六人、La New熊二人和興農牛一人在內的9名職棒球員。

到了29日，兄弟象球員王勁力坦承擔任白手套 [1]，吳保賢、朱鴻森亦認罪並繳出不法所得，引起輿論譁然。其後，隨著陳致遠、蔡豐安兩位當時與恰恰彭政閔齊名的黃金三劍客，以及投手張誌家等球星被捲入假球疑雲，連時任兄弟總教練的中込伸也坦承涉案，成為全球職棒史上第一位坦承打假球的總教練，事件已經發展到無法收拾的地步，各球團紛紛以開除之方式盡力止血。

到了2011年6月30日，板橋地方法院 [2]判決出爐，陳致遠遭判處2年6個月有期徒刑、併科罰金新台幣350萬元。張誌家遭判處2年2個月有期徒刑、併科罰金新台幣300萬元。蔡豐安1年有期徒刑、併科罰金新台幣200萬元。組頭吳健保、蔡政宜亦受判決有罪併科罰金。

雖然二審改判陳致遠、蔡豐安僅6個月有期徒刑，張誌家判4個月有期徒刑，並可易科罰金，甚至撤銷一審的併科罰金，但二審法官仍然認為三人皆確實有打假球。

令人有滿滿疑惑的是，當初的組頭竟然還能在去年第3高票當選嘉義縣議員。

二、犯罪手法與違反的刑法罪責

（一）犯罪手法

依據判決書記載，外號「雨刷」的地下賭盤負責人蔡政宜，透過退役職棒球員黃俊中和莊侑霖等人作為白手套，和現役選手聯絡，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽，使蔡政宜等人在地下賭盤獲利。

（二）在當時，打假球會觸犯什麼刑法罪名？

如果職棒球員透過比賽放水的方式，影響地下賭盤的勝負結果，就可能觸犯刑法第339條第1項的詐欺取財罪，讓我們看一下條文：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

簡單來說，詐欺取財罪至少需要包含這三個要件才成立：

行為人要有取得財物的不法所有意圖 用行騙的方式使受害者交出財物 受害者真的有上當

基於以上說明，就不難看出為甚麼打假球會違反詐欺取財罪了。因為球員和組頭共同用比賽放水的方式，事先操縱特定比賽場次的輸贏，導致傻傻不知情的賭客上當受騙。

在賭客的認知中，仍舊是一場公平的比賽，進而對勝敗有錯誤評估，並前往組頭的賭盤下注交付金錢。因此，這些球員打假球的行為，符合詐欺取財罪的三個要件。

三、假球對職棒的傷害

（一）人才不願進入中華職棒，難以培養優秀新人

當時屬於「新生代」好手的投手王溢正，在受訪時就曾提及「簽賭案」是確立他加入日本橫濱隊的關鍵因素，所幸後來不再有假球風波，王溢正於2013年6月返台加入Lamigo桃猿隊，更可見大環境的重要性。

（二）球迷不願進場，聯盟難以經營，形成惡性循環

假球風波發生後，大多數球迷選擇保護自己的方式就是「拒看球賽」，只要不關注、只要不投入自己感情，就不會被傷害了。行為的背後，無非是代表了假球案前，國人有多麼熱愛棒球，愛得越深，就會越痛。

而球迷拒看的行為，也傷害了那些認真打球的球員，一旦球迷不買票進場，球團收入減少，能支付給球員的薪資就更少，此時不僅懲罰了那些把棒球當作自己夢想和畢生志業的球員，拒看的行為，變相其實也增加了球員收取高額不法收入的誘因。

四、目前的法律與防範假球措施

（一）目前的法律

至今為止，台灣仍然沒有任何一個職棒球員、教練，曾因為捲入假球案而被判刑入獄，讓人不禁思考：過去的刑罰是否太輕了？

幸好，2011年1月，立法院三讀通過運動彩券發行條例的修正案，第21條規定：

以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上三千萬元以下罰金。

結夥三人以上犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以上五千萬元以下罰金。

前二項之未遂犯罰之。

擁有球隊經營權之法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，應主動配合檢察及司法警察機關調查第一項、第二項所列行為，其有隱匿或抗拒，經查證屬實者，處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。

從這個條文可以發現，如果未來又發生假球案件，一旦被認定違反該條，將高機率會依第二項被判三年以上十年以下有期徒刑，與詐欺罪僅有五年以下有期徒刑的輕罪天差地別，若行為人沒有取得緩刑，勢必將會面臨入獄的處罰。

（二）檢察官進場監賽

為了防堵假球案件，目前地檢署安排在比賽期間，由檢察官親自到場監賽，並定期舉辦法治宣導。

五、結論

最後，講了這麼多，鼓勵各位球迷到現場看球吧！相信有球迷的支持，這次2023經典賽已經露出曙光的台灣棒球，一定會越來越好。

備註

即負責替組頭聯繫球員 現為新北地方法院

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九