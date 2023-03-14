《彼岸他方》訴說戰爭的殘酷，也讓我想起越南難民父親來台多年仍無法淡忘的戰爭恐懼

研究歷史從來不只有看向過去，更是幫我們的未來照出一條路，尤其台灣現今面對詭譎多變的國際局勢，只能如履薄冰地追求穩定與繁榮。而40年前一個澎湖的越南難民營，給了我們什麼啟發？

烏俄戰爭爆發至今，相信台灣讀者們已經不陌生烏克蘭婦女與兒童狼狽向西逃亡的新聞畫面，也不陌生前幾年的敘利亞難民潮，難民們集體被困在邊境苦等著未知的命運。不過，台灣人所陌生的是真實出現在眼前的越南難民。

這些越南難民怎麼會被迫離家到台灣？台灣為什麼要接收他們？難民們是做了什麼才淪落至此？這些都是台灣運氣好不用回答的難題，感謝紀錄片《彼岸他方》的播出，或許台灣人早在40年前接收越戰難民時就回答過了。

接近紀錄片的結尾，出生於澎湖難民營的阮國越，只憑著一張斑駁的出生證明，幾經波折後終於找到難民營原址。但令我印象深刻的不只是他的鍥而不捨，而是他所認為這趟尋根之旅是為自己創造歷史，不是去尋找爸媽的歷史。不再被過往的悲歡離合所抓住，而是帶著探索自我的冒險家精神，來到台灣展開尋根之旅。

「我們的」難民

筆者父親當年雖然沒去澎湖難民營，但也是越戰後離開家園，並在台灣展開新生活的難民之一。從小學到研究所，同儕中實在找不到有相似背景者，但也不妨與同學們發展正常的交際，對自己的定位也停在膚淺地覺得「很特別」。

越南從我爸離開後變成什麼樣子了？越南人是怎麼回顧20世紀下半葉接踵而至的戰爭？越南怎麼看待台灣的？這些都是我不曾深究的問題，直到2022年底，我來到越南留學，開始實地了解這個國家、這個民族，認識這邊的人……我就像當時阮國越僅憑著一張紙闖蕩台灣，我們都對上一輩的歷史矇矇懂懂，重要的是我們踏出了踉蹌的第一步，不是糾結於長輩經歷的風風雨雨，而是對自己的交代，超越泛泛地「感覺特別」，同時也向台灣社會分享40年前你們接待的這群難民，他們的小孩長成什麼樣子了？

新冷戰的格局確立後，不只是戰亂中的歐陸、《經濟學人》評為世界最危險的台海，尚有朝鮮半島、東海、南海等在戰略斷層線上的熱戰導火線。台灣社會有沒有準備好接待一波接一波的難民，甚至是做好心理準備自己哪天成為漂泊各地的難民？台灣人不能體會戰爭帶來的蒼生苦難無可厚非，從第一次世界大戰以來的各場熱戰的主要戰場都不在台灣，最接近的一次是二戰受到美軍空襲，但也沒發生陸上武裝衝突。