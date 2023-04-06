保障名額是表面、機構只想不被罰，「做半套」的職場政策讓障礙者無法安心
我們想讓你知道的是
職場所謂的身心障礙保障名額，也因沒有配套的支持措施，而讓這些工作難以真正持續。包含辦公空間太小太擠、辦公座位是否能適合身障者的高度、工作充滿雜事而沒有累積延續性，都是身心障礙者求職所面臨的困境之一。
文：楊佳羚
高師大因為「機構必須聘任一定比例的身心障礙者」之規定，要求所有招聘新人的單位都必須雇用身心障礙者，以避免學校因未達規定而受罰。
安心就業不安心？保障名額不保障？
我們性別所行政助理離職，在漫長的三次招聘過程中，訪談了幾位具有身心障礙手冊的應徵者。有許多人上一份工作經歷都是三個月的「安心就業」，然而，這樣的「安心就業」一點都不讓障礙者安心，反而是每三個月就要開始下一次求職的動盪過程。
而且這類「安心就業工作」往往是加油站或公部門工讀生，障礙者通常做些被指派的雜事，難以累積對下一次求職有利的工作資歷。
職場所謂的身心障礙保障名額，也因沒有配套的支持措施，而讓這些工作難以真正持續。例如，我們所的行政助理其實必須兼辦教育學院底下「性別博士學位學程」的行政工作，是高等教育產業化與高教經費緊縮，必須「便宜辦學」的「一人當兩人用」之安排。
再加上這樣的行政助理是校務基金聘用，只能領取最低薪（含勞健保）且幾乎從不調薪，障礙者雖然比最低薪高一些，但扣除勞健保後，每月實際所得亦難以達到最低薪的金額。
在這樣的狀況下，很難找到可以快速處理兩個學術單位的繁雜事務、要面對學校不同單位、老師、學生，必須「獨立作業」（亦即沒有任何其它支援），又能接受如此低薪的工作者。
即便一個單位有較多工作人員，主管也沒有做相應的支持。
例如：有位身障者先前在總務處，被安排處理停車證與停車費的工作。他只有一手能用、走路也不方便，但他必須製作、列印停車證與停車費收據，還得跟會計每日對帳。
他說：「因為我動作比較慢，只能每天最早來、最後一個走，才能完成所有工作。」因此他工作沒多久就無法負荷而辭職。相較之下，我看到與他障礙程度相當的人，在高雄市立中醫院被安排在收銀工作，櫃台需移動的範圍不大，且有兩人互相支援，這就是較好的安排。
此外，檢視無障礙空間，高師大建築老舊，無障礙廁所極少，許多廁所甚至設在樓層的半層樓之間──如四樓半是女廁、五樓半是男廁。之前我們曾邀請加拿大著名學者Dorothy Smith來台，由於年邁及外國人的習慣，讓她無法上蹲式廁所。
對國際學者來說只是一天的不便，但對於每日在此工作的身障者而言，則是每日的不便。而性別所與教育學院院辦雖在樓上樓下，身障者必須先到長廊的另一端搭電梯，再移動到長廊的一端才能連繫兩個單位，且必須避開學生下課時間，以免完全搭不到電梯。
來應徵的重障者，有位坐在我們的面試座位椅子上顯得太矮，但她的身體重量無法調整椅子高度；有些使用輪椅者則必須在所辦外等候，因為所辦內沒有足夠空間讓他旋轉輪椅。光是想到這些身障者必須在如此不友善的環境中工作，而被要求聘雇障礙者的單位卻沒有經費改善硬體設施，就覺得十分對不起這些障礙者。
職場的配套措施與積極支持
從上述經驗中，我認為，光有身心障礙保障名額規定只是「表面」，機構只想「不被罰」，而沒有想把事情做好。在一篇比較瑞典與日本障礙政策的文章提到，瑞典雖然沒有職場保障名額制度，但他們更強調職場的支持。
例如，機構中的人事單位與領導階層必須安排身心障礙者適合他們的工作，或儘量以團隊支持障礙者的工作，以便有人可以互相協助。
像我們在面試時發現，有位自閉症者非常擅長修電腦，只要能讓他事先安排規劃，他都能把事情做好。雖然他不適合事務繁多的所辦行政助理，但我們認為，如果學校圖資處缺人，他會是十分適合的人選。
又例如，瑞典有職能治療師評估職場環境是否對員工健康友善──這不只對於身心障礙者如此，當我在瑞典隆德大學社會系工作時，所有員工都有權要求雇主配備給他升降桌，因為站著工作是對脊椎負荷最小的工作姿勢；職能治療師也會到職場為所有人評估職場環境。
因此，前面提到辦公空間太小太擠、辦公座位是否能適合身障者的高度，都需要一併改善。而瑞典職場都有定期的主管與員工的「發展談話」，讓員工有機會表達職場環境要如何調整、工作內容是否符合其興趣或具挑戰性。
再加上瑞典有強大的工會及反歧視法，因此即便沒有保障名額的規定，身心障礙者也能透過職場積極支持措施而順利工作。
非永久的社會住宅
台灣除了職場相關政策「做半套」外，我發現目前社會住宅的居住年限規定，也讓身心障礙者無法安心。例如，一位在社福民間社團工作的朋友提到，她工作地點樓上是社會住宅，有位精障者會到她們辦公室大聲說話，但因為是友善的環境，大家都對她相當包容。
後來因為政府方案到期（其它的社會住宅也都有「居住不能超過六年」的規定），這位精障者必須搬家，但她無法接受「變動」。家人刻意安排她固定外出的時候搬家，但家人打包她的東西時延誤（她先前不准家人動），讓她返家時發現要搬家，而躺在地上哭天搶地，最後必須請警察及救護車強制將她帶離。
這樣的場面令人鼻酸，而這位精障者的兒子也擔心，即便媽媽未來順利住進新的租處，鄰居是否能像社團工作人員如此友善、能否讓他們住在那裡，都是未知數。
相較之下，瑞典身心障礙者每個月有一定的生活津貼，可以住特殊住宅，可以申請個別助理，也有一些日照中心或庇護工場，讓身心障礙者可以在那裡交朋友、活動或手作，這些福利配套都讓身心障礙者不用擔心自己的生活。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
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對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。