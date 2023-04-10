監獄、帝國與暗黑旅遊：台大黃舒楣談東亞殖民監獄地景
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日本在20世紀初的東亞殖民歷史，為台、中、韓留下鮮少人討論的現代化監獄。這些監獄以「矯正」作為「文明的懲罰」，將過去以牙還牙、以眼還眼的「身體刑」轉化為剝奪自由、以勞動作為矯正手段的「自由刑」。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：黃詩茹｜編輯：黃詩茹｜攝影：汪正翔）
於2017年關閉的舊奈良監獄，將改造為日本首座「監獄飯店」。文青品牌進駐的消息一出，許多人引頸期盼「來去監獄住一晚」。
透過舊奈良監獄，回顧日本推動現代化監獄的過去，展望監禁再造（carceral retasking）的未來。同時涉及殖民帝國、負面襲產（negative heritage）與暗黑旅遊（dark tourism）的相關討論，這些都是台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣近年的研究議題。
文明的懲罰：從傷害身體到剝奪自由
長崎、千葉、金澤、奈良與鹿兒島監獄，被稱作「明治五大監獄」，皆出自日本司法部技師山下啓次郎（1867-1931）之手。這波現代化監獄的建造風潮，起因於日本在明治維新時，試圖以刑務改革證明國內擁有完善的司法制度，是一個進步文明的現代國家，以力抗歐美以文明為由行領域侵略之實。
「現代化監獄可以表現國家是用符合現代文明的標準在『矯正』國民」黃舒楣說。以「矯正」作為「文明的懲罰」，將過去以牙還牙、以眼還眼的「身體刑」轉化為剝奪自由、以勞動作為矯正手段的「自由刑」，「但這樣也衍伸出新的建築需求」。
不同於身體刑在短時間內對肉體造成痛苦傷害，自由刑必須先創造出用來限制人身自由的環境。「因此國家要負責建置一套機構，這需要很多土地、財力、管理運作的成本」，黃舒楣說。
山下啓次郎便在這樣的時空背景下前往歐美考察，回國後提出他對現代化監獄的設計構想，包括以磚石取代木造，將傳統長屋改為扇形或放射狀建築、中心點設管制塔等，並依刑罰規劃不同的監舍、調整收容人數、提升環境衛生。接著他首先在殖民地台灣實現了現代化監獄的理想，也就是1904年竣工的台北監獄。
從此，日本現代化監獄的想像逐漸成形，從司法制度上確立國家權力集中，負責建造可容納千人的「集治監」。
「而且為了讓國際社會知道日本的現代化作為，監獄外觀會有很清楚的彰顯」，例如舊奈良監獄的兩側圓塔、復古紅磚和裝飾，「如果不說是監獄，可能會有人以為是城堡或博物館」，黃舒楣笑說。
旅順日俄監獄：曾經的監禁，現在的愛國教育
現代化監獄的誕生，伴隨現代國家的建立，也伴隨帝國殖民的擴張。正如台北監獄的例子，黃舒楣也關注到日本在東亞殖民地建造旅順日俄監獄和首爾西大門監獄的案例。
旅順日俄監獄最早是由沙俄開始興建，日俄戰爭後由日本接收繼續擴建。二戰後監獄除役，中國將之保存為愛國教育基地，開放大眾參觀，作為見證帝國侵略的證據，是當代最早由監獄轉型博物館的案例之一。
黃舒楣觀察，國族主義、愛國、抵抗侵略是旅順日俄監獄近年的展示主旋律，其中一位關鍵人物，是韓國的安重根（1879-1910）。
他在哈爾濱車站行刺日本首相伊藤博文，中韓視之為英雄義舉，日本視之為反動罪犯，後來就在旅順日俄監獄關押、處決。現在遊客走進監獄，第一個特展室就是安重根「就義」前的牢房，牆上還掛著他的書法（複製品）。
旅順日俄監獄的相關詮釋及展覽重點，隨著不同時期的地緣政治與中國國內情勢發展，「保存通常都是有目的的，不只是單純為了文化資產的美或科學價值」，黃舒楣說。
作為愛國教育基地，旅順日俄監獄的批判對象也從沙俄轉移為日本，「他們會用整座監獄就像帝國主義入侵罪證的方式去建構它」。
西大門監獄：「獨立」的各自解讀
至於首爾西大門監獄，又是另一段複雜身世。踏出地鐵獨立門站，就是佔地廣大的西大門獨立門公園，這裡有獨立門、紀念殉國先烈追念塔，以及由日人建造，戰後轉型為歷史館的西大門監獄。
在韓國官方論述中，二戰前有近三千位受刑人關押在西大門監獄，許多是參與獨立運動的志士。韓國獨立後，政治高壓壟罩，很多政治異議份子也關押在此，包括前韓國總統文在寅。直到1987年正式停用，隔年指定為國家史蹟。
戰後亟欲振興經濟的韓國，也曾出現是否保存西大門監獄的討論，直到1988年舉辦漢城奧運前。歷史的偶然在強人總統全斗煥主導下，確立西大門監獄歷史公園的計畫，用以紀念國家獨立與主辦奧運。透過奧運的國際場合，刻意向世界表現韓國保存文化遺產的努力，同時強化日本殖民記憶，淡化戰後獨裁政治的印象。
談到「獨立」，多數人會直覺想到近代韓國脫離日本殖民的獨立運動，獨立門公園、獨立門、西大門監獄似乎理應都在這樣的脈絡。但黃舒楣說，「深入理解韓國近代史後才發現，此獨立非彼獨立」。
不同於西大門監獄的保存強調獨立於日本，獨立門的由來卻是獨立於中國。「獨立門原址本來有一座『迎恩門』，旁邊還有一座『慕華樓』，過去中國使節來到王城西邊，朝鮮王朝就要來迎接」。
直到19世紀末，中國失去宗主國的力量，建築便成為時局動盪的見證。「於是中國樣式的迎恩門被拆除，韓僑動員捐款，改建成效仿巴黎凱旋門的獨立門，藉此宣告韓國從此是一個獨立於中國的國家」。
獨立於中國的獨立門，加上獨立於日本的西大門監獄，共存在於西大門獨立公園中，那這個公園又是獨立於誰呢？
黃舒楣說：「理論上應該是同時指涉中日，但慢慢拆解就會明白很複雜，一般市民或旅客也不容易準確理解。在多數人的認知，這個公園就是強調獨立於日本殖民。」
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。