監獄、帝國與暗黑旅遊：台大黃舒楣談東亞殖民監獄地景

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：黃詩茹｜編輯：黃詩茹｜攝影：汪正翔）

於2017年關閉的舊奈良監獄，將改造為日本首座「監獄飯店」。文青品牌進駐的消息一出，許多人引頸期盼「來去監獄住一晚」。

透過舊奈良監獄，回顧日本推動現代化監獄的過去，展望監禁再造（carceral retasking）的未來。同時涉及殖民帝國、負面襲產（negative heritage）與暗黑旅遊（dark tourism）的相關討論，這些都是台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣近年的研究議題。

文明的懲罰：從傷害身體到剝奪自由

長崎、千葉、金澤、奈良與鹿兒島監獄，被稱作「明治五大監獄」，皆出自日本司法部技師山下啓次郎（1867-1931）之手。這波現代化監獄的建造風潮，起因於日本在明治維新時，試圖以刑務改革證明國內擁有完善的司法制度，是一個進步文明的現代國家，以力抗歐美以文明為由行領域侵略之實。

「現代化監獄可以表現國家是用符合現代文明的標準在『矯正』國民」黃舒楣說。以「矯正」作為「文明的懲罰」，將過去以牙還牙、以眼還眼的「身體刑」轉化為剝奪自由、以勞動作為矯正手段的「自由刑」，「但這樣也衍伸出新的建築需求」。

不同於身體刑在短時間內對肉體造成痛苦傷害，自由刑必須先創造出用來限制人身自由的環境。「因此國家要負責建置一套機構，這需要很多土地、財力、管理運作的成本」，黃舒楣說。

山下啓次郎便在這樣的時空背景下前往歐美考察，回國後提出他對現代化監獄的設計構想，包括以磚石取代木造，將傳統長屋改為扇形或放射狀建築、中心點設管制塔等，並依刑罰規劃不同的監舍、調整收容人數、提升環境衛生。接著他首先在殖民地台灣實現了現代化監獄的理想，也就是1904年竣工的台北監獄。

從此，日本現代化監獄的想像逐漸成形，從司法制度上確立國家權力集中，負責建造可容納千人的「集治監」。

「而且為了讓國際社會知道日本的現代化作為，監獄外觀會有很清楚的彰顯」，例如舊奈良監獄的兩側圓塔、復古紅磚和裝飾，「如果不說是監獄，可能會有人以為是城堡或博物館」，黃舒楣笑說。

旅順日俄監獄：曾經的監禁，現在的愛國教育

現代化監獄的誕生，伴隨現代國家的建立，也伴隨帝國殖民的擴張。正如台北監獄的例子，黃舒楣也關注到日本在東亞殖民地建造旅順日俄監獄和首爾西大門監獄的案例。

旅順日俄監獄最早是由沙俄開始興建，日俄戰爭後由日本接收繼續擴建。二戰後監獄除役，中國將之保存為愛國教育基地，開放大眾參觀，作為見證帝國侵略的證據，是當代最早由監獄轉型博物館的案例之一。

黃舒楣觀察，國族主義、愛國、抵抗侵略是旅順日俄監獄近年的展示主旋律，其中一位關鍵人物，是韓國的安重根（1879-1910）。

他在哈爾濱車站行刺日本首相伊藤博文，中韓視之為英雄義舉，日本視之為反動罪犯，後來就在旅順日俄監獄關押、處決。現在遊客走進監獄，第一個特展室就是安重根「就義」前的牢房，牆上還掛著他的書法（複製品）。

旅順日俄監獄的相關詮釋及展覽重點，隨著不同時期的地緣政治與中國國內情勢發展，「保存通常都是有目的的，不只是單純為了文化資產的美或科學價值」，黃舒楣說。

作為愛國教育基地，旅順日俄監獄的批判對象也從沙俄轉移為日本，「他們會用整座監獄就像帝國主義入侵罪證的方式去建構它」。

Photo Credit: 《人文島嶼》｜黃舒楣攝影 旅順日俄監獄外觀。

西大門監獄：「獨立」的各自解讀

至於首爾西大門監獄，又是另一段複雜身世。踏出地鐵獨立門站，就是佔地廣大的西大門獨立門公園，這裡有獨立門、紀念殉國先烈追念塔，以及由日人建造，戰後轉型為歷史館的西大門監獄。

在韓國官方論述中，二戰前有近三千位受刑人關押在西大門監獄，許多是參與獨立運動的志士。韓國獨立後，政治高壓壟罩，很多政治異議份子也關押在此，包括前韓國總統文在寅。直到1987年正式停用，隔年指定為國家史蹟。

戰後亟欲振興經濟的韓國，也曾出現是否保存西大門監獄的討論，直到1988年舉辦漢城奧運前。歷史的偶然在強人總統全斗煥主導下，確立西大門監獄歷史公園的計畫，用以紀念國家獨立與主辦奧運。透過奧運的國際場合，刻意向世界表現韓國保存文化遺產的努力，同時強化日本殖民記憶，淡化戰後獨裁政治的印象。

談到「獨立」，多數人會直覺想到近代韓國脫離日本殖民的獨立運動，獨立門公園、獨立門、西大門監獄似乎理應都在這樣的脈絡。但黃舒楣說，「深入理解韓國近代史後才發現，此獨立非彼獨立」。

不同於西大門監獄的保存強調獨立於日本，獨立門的由來卻是獨立於中國。「獨立門原址本來有一座『迎恩門』，旁邊還有一座『慕華樓』，過去中國使節來到王城西邊，朝鮮王朝就要來迎接」。

直到19世紀末，中國失去宗主國的力量，建築便成為時局動盪的見證。「於是中國樣式的迎恩門被拆除，韓僑動員捐款，改建成效仿巴黎凱旋門的獨立門，藉此宣告韓國從此是一個獨立於中國的國家」。

獨立於中國的獨立門，加上獨立於日本的西大門監獄，共存在於西大門獨立公園中，那這個公園又是獨立於誰呢？

黃舒楣說：「理論上應該是同時指涉中日，但慢慢拆解就會明白很複雜，一般市民或旅客也不容易準確理解。在多數人的認知，這個公園就是強調獨立於日本殖民。」