《俄羅斯紀行》：彼得大帝的伏特加改革，摧毀了俄國長期形成的節制性飲酒傳統
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本書作者旅居俄羅斯二十多年，親歷蘇聯、俄羅斯政治、經濟、社會的變遷，全面接觸到俄羅斯人的各個面向，諸如俄羅斯人的個性、東正教教義對俄羅斯人精神上的影響、蘇聯的政治體制對俄羅斯人的影響、俄羅斯人的飲食文化……等等。
文：孫越
伏特加：俄羅斯杯酒傳奇
我僑居俄國期間，住在一位外交官家，此君酷愛喝伏特加（водка），有客聚飲，無客自斟。節假日喝酒情有可原，非節非假也推杯換盞，每喝必醉，每醉必唱，我依稀還記得幾句他的唱詞：「伏特加，是酒精，人人心知肚也明，你若斗膽碰一碰，必令眼花頭也懵。伏特加，力無窮，添精神展笑容，如此美酒伴一生，何怕沒有好心情？」
這首小曲看似簡單，卻也說明俄國人與伏特加的關係。外國人對俄羅斯與伏特加感興趣，經常會提俄羅斯人如何愛喝伏特加之類的問題。世人都以為俄國人與生俱來就愛喝酒，讀過書才知，其實這是對俄羅斯人的誤讀。實際上，俄國人飲酒的時間並不長，僅是從十五世紀才開始的事，滿打滿算不過五百年，至於說伏特加酒是哪年引進俄羅斯，恐怕連俄國人自己都說不清。
俄羅斯原本是個不嗜酒的民族。眾所周知，西元九八八年，基輔大公弗拉基米爾率領全民皈依東正教，東正教教義對酒精飲料有較嚴格限制，根據東正教的歷史文獻記錄，至今尚未發現俄羅斯歷史上發生過大規模酗酒現象，或是民眾醉酒成風的記錄。應該說，俄羅斯民族從誕生之日起，就沒有與飲酒相關的禮儀，而東正教文化又深刻地遏制了醉酒陋習。這從宗教意義上可以解釋得通，在古斯拉夫民族的萬神殿中，也沒有一個神歡喜醉酒。但不可否認，俄羅斯民族自古以來就有為國泰民安而舉杯的習俗。有趣的是，俄羅斯人那時候喝的是啥？
他們喝的當然不是酒，而是俄羅斯著名的蜂蜜飲品——熱蜜水（сбитень）。熱蜜水歷史深遠，可追溯到十八世紀末至十九世紀初，冬季來臨之際，天寒地凍，大雪皚皚，街頭常見賣水人，他們背著大茶炊或者棉被緊裹的大桶，裡面裝著滾燙的熱蜜水，他們走街串巷向頂風冒雪的行人兜售熱蜜水。有的賣水人直接在街頭開設商亭和攤位，支起燒炭的茶炊便開始煮水叫賣，生意甚是紅火。當時俄羅斯的集市和商鋪區，最佳地段和最紅火的生意，就是賣熱蜜水的。最重要的是，若是沒有賣熱蜜水的商販，街頭行人很難長時間步行到達目的地。
俄羅斯熱蜜水配方很有趣，先在開水中倒入一百五十克蜂蜜，再加入一百五十克白糖，均勻攪拌之後放入二克月桂葉，以及生薑、豆蔻、石竹和桂皮共五克，讓水再沸騰。
與此同時，俄羅斯也出現了另一種蜂蜜飲品，叫蜂蜜酒（медовуха），它的做法也頗有趣，置一百克蜂蜜於溫水中，均勻攪拌和過濾，再將啤酒花添加進去，煮沸，水蒸發一半即滅火，就是蜂蜜酒半成品，將其倒入蜂蜜罐中，再加入黑麥粉、發酵粉及糖漿，待其發酵後，即成了蜂蜜酒。其酒精含量的高低，人們可以根據喜好程度進行調節。最後，再將做好的蜂蜜酒倒入特質木桶，並放入涼爽的地窖保存。蜂蜜酒的出現，雖遠比歐洲人向俄羅斯出口烈性酒晚，但不能不說與俄羅斯伏特加的出現有關。
十四世紀末十五世紀初，歐洲烈性酒由義大利北部城市熱那亞（Genova），經商人之手傳入俄羅斯。熱那亞是一座著名的海港城市，也是義大利第一大港，那裡的商人將一種名為阿凱維特（Akevitt）的當地產的以蒸餾方式製成的燒酒販運到俄國，其酒精含量約在三十七點五至五十%之間。史書記載，這種蒸餾造酒精的方法是阿拉伯人發明的。
話說義大利烈性酒引入俄羅斯，最早主要為醫用，因為俄羅斯人認為該酒度數過高不宜飲用。這就是我們目前所知道的，俄羅斯最早出現烈性酒的史實。另有記載說，俄羅斯伏特加的配方，是東正教教會的基輔和全俄都主教伊西托爾（Исидор Киевский）手下的修士丘多夫於一四三○年發明的，並用教會釀造葡萄酒的設備製造伏特加，所以，人們後來就將一四三○年定為俄羅斯伏特加起始年。俄羅斯最早釀制的很多酒精產品都叫伏特加，比如說自釀酒、露酒和稀釋了的酒精溶液等，目前人們比較熟悉的伏特加酒，僅僅是伏特加家族的一個成員而已。
「伏特加」稱呼的來歷極為有趣。俄語「伏特加」一詞的詞根，是從「水」一詞演繹而來。在斯拉夫國家，水可不是簡單的液體，斯拉夫人強調非活水而不飲。何為活水？即淙淙流淌的泉水，奔流不息的河水，總之，就是流動的水。俄羅斯直到今天依舊強調喝「活水」。我就親眼看見，莫斯科郊外五十公里的茲韋尼哥羅德小城（Звенигород）的泉眼終日流淌著活水，每天都有人不辭路遠前來，手提水桶排著隊接泉水喝，有人甚至用飲料瓶灌水，只為能喝上一口生命的「活水」。
同樣，俄羅斯人也懷著聖潔的情感，稱呼他們用純淨的「活水」釀造的伏特加。其實在九世紀的希臘也有喝伏特加的習慣，只不過他們喝的伏特加，是兌在蜂蜜飲料和拜占庭紅酒裡喝的，這與東正教習俗有關。俄羅斯人喝伏特加也有宗教情感的成分，他們認為伏特加是自然之水所做，而自然之水乃上帝之水，所以，喝上帝之水，乃是臣服和信仰天尊之舉。
就這樣，俄國人逐漸開始喝烈性酒，且酒精依賴越來越大。大約在十至十三世紀，俄羅斯開始還借助紅酒和蜂蜜飲料釀制伏特加。最原始的伏特加酒精含量最高達到十六%，隨著時間推移，俄國的伏特加釀造業開始越來越興旺。十五世紀，俄羅斯的蜂蜜釀酒業卻逐漸衰落，那是因為蜂蜜釀酒時間長，耗費原料太多之故；再有，西歐蜂蜜飲品在技術和產量上優於俄羅斯，大量出口到俄國，所以，進口蜂蜜逐漸取代了俄羅斯本地蜂蜜。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。