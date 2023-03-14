德州墮胎爭議再起：3女協助墮胎被告過失殺人、5女將德州禁令告上法院

德州3名女子協助友人取得墮胎藥物，被告過失殺人

結合《路透社》與《衛報》的報導，美國德州有3名女性，因為幫助朋友取得藥物墮胎，被依過失殺人罪告上法院，原告向3位女性各求償100萬美元的賠償。

婕姬・諾約拉（Jackie Noyola）、艾米・卡彭特（Amy Carpenter）以及阿拉賽莉・加西亞（Aracely Garcia），3人在2022年7月幫助朋友布里特妮・席爾瓦（Brittni Silva）取得墮胎藥物。布里特妮不想因為孩子而被丈夫控制，因此選擇終止妊娠，兩人也於2023年2月離婚。而前夫馬可斯・席爾瓦（Marcus Silva）因為不滿前妻墮胎，於今年3月9日，對協助取得藥物的3名女性提告，不過其中並不包含前妻本人。

代表原告馬可斯・席爾瓦的是共和黨籍的德州前檢察總長強納森・米切爾（Jonathan Mitchell）。他在自己任內推動了德州「心跳法案」的立法，禁止懷孕超過6週的婦女在德州內墮胎，因強姦與亂倫而懷孕者也同樣受此規範。協助他人墮胎的醫療機構或是個人，也須承擔法律責任，為全美最嚴格的墮胎限制法令之一。

「3名被告皆清楚明白地了解到，自己在協助他人墮胎，而這在德州的法律下，是錯誤的謀殺犯罪行為。」原告律師表示。

原告將前妻與3名好友的聊天記錄作為指控她們的證據，並提交給法院。

「如果我不需要大老遠地跑去其他地方的話，一切將會容易許多。」布里特妮在與3名好友的聊天訊息中表示。

美國最高法院在2022年6月推翻了保障婦女墮胎權半個世紀的「羅訴偉德案」後，不再有高於州級別的法源限制美國保守州政府對墮胎權的限縮。

支持婦女墮胎選擇權的生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）表示，「羅訴偉德案」被推翻後，在德州嚴格的墮胎限制下，除非是孕婦生命受到威脅的的情況，女性需要離開德州才能終止妊娠，而每名德州女性與最近的墮胎診所的距離是240英里（約等於386公里），是墮胎限制之前的14倍。

布里特妮・席爾瓦在3名友人的協助下，從網路獲得了墮胎藥物，而前夫及其律師表示，只要知道她服用的是哪個廠牌的藥物，就會一併對提供藥品的公司提起訴訟。

這場訴訟的聽證會將會在今年6月8日舉行。

5名女子控告德州政府墮胎禁令

結合《法新社》與《BBC》的報導，美國德州有5名女性在3月6日，向法院提告德州政府，認為該州嚴格的墮胎限制，以及模糊的法律定義，對她們的健康與性命安全造成危害。這是美國最高法院推翻「羅訴偉德案」後，第1起以州政府墮胎限制法令為訴訟標的的案件。

孕期超過6週後，德州的醫生只能在孕婦生命遭遇危險的情況下，才能夠用醫療介入的方式終止妊娠，否則醫生將需面臨嚴重的法律責任－吊銷醫療執照、最高99年的刑期。然而，法律對「孕婦生命遭遇危險的情況」的定義相當模糊，導致醫療人員不敢輕易為符合可墮胎條件的孕婦墮胎，因為擔憂他們對孕婦情況的理解與法律見解不同，導致自己被認定違反法律。

「只要胎兒的心跳繼續，而我也還沒有病入膏肓，我的醫生就無法為我提供醫療介入。」提起訴訟的其中1名女性，35歲的蘇拉維斯基（Zurawski）女士表示。最後在她併發敗血症，危及性命的情況下，醫院才願意終止妊娠。

代表5名女性提起訴訟的生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）表示，他們希望透過這場訴訟，獲得法院對德州墮胎限制法案中「孕婦生命遭遇危險的情況」的清楚解釋。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範