TNL+ 2023/03/15,
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從宮廷詩人到出家為僧，透過電影《天生一對2》認識泰國文學之父順通鋪

從宮廷詩人到出家為僧，透過電影《天生一對2》認識泰國文學之父順通鋪
順通鋪。Photo Credit:Anoyama Public Domain

我們想讓你知道的是

最近上映的熱門泰國電影《天生一對2》中，出現了一位真實的歷史人物，那就是拉瑪二世時期著名的宮廷詩人順通鋪。《天生一對2》中出現的各種串場配角，這些角色都來自順通鋪著名文學作品《帕亞拍瑪尼》，而這部作品述說的是禁忌的人妖戀。

基於《天生一對2》這部電影還在上映中，本文將不會暴雷太多有關電影內的劇情，而是以現有預告片及泰文資料來介紹一下這位曼谷王朝拉瑪二世到拉瑪三世期間的泰國大文豪順通鋪。

從電影預告片中，就可以看到這位文學之父在這部電影當中算是蠻關鍵的角色，男女主角在戶外看劇時，兩人深情相望的時候（影片0:20處），就是在看著順通鋪的戲劇，而順通舖在電影中也是男主角的朋友，兩人有許多的互動，甚至在結局的時候也是靠著順通鋪的協助才讓事情完美結束。

那順通舖是誰呢？順通鋪（สุนทรภู่）又稱為「帕 順通沃漢（พระสุนทรโวหาร）」，他是曼谷王朝拉瑪二世時期著名的宮廷詩人，在拉瑪二世修訂泰國經典文學《拉瑪堅》期間，順通鋪也曾提出許多建議，以至於後來他被賜予「坤（ขุน）」的爵位，不過他在拉瑪二世身邊當官期間只有8年，後來因拉瑪二世逝世的關係，他便選擇辭官出家為僧。

拉瑪三世登基後，順通鋪選擇出家長達18年，這段期間順通鋪仍然持續創作，其中就包含在電影《天生一對2》當中出現的各種串場配角，這些角色都來自順通鋪著名文學作品《帕亞拍瑪尼》（พระอภัยมณี），可說是拉瑪三世時期的象徵性文學作品，就好比提到中國唐朝唐玄宗與楊貴妃的戲劇，就肯定要有李白來串個場一樣。

註：帕（พระ）是第三等級的爵位，（關於泰國爵位可參考：從泰劇《天生一對》、《同一片天空》，比較泰國人在現代與古代社會階級的地位差異

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Photo Credit: GDH
《天生一對2》電影劇照，出現在片中的文豪順通鋪

《帕亞拍瑪尼》這部作品是講述來自泰國中部的一位王子帕亞拍瑪尼與他的弟弟的冒險與愛情故事，主角帕亞拍瑪尼是「納達拉城（กรุงรัตนา）」的大王子，他因學習音樂而被父親流放，因此他與弟弟「席素彎（ศรีสุวรรณ）」兩人一同踏上冒險的路上。後來男主角帕亞拍瑪尼被女海妖（นางผีเสื้อสมุทร）抓走變成海妖的老公，兩人住在大海當中的一個島嶼洞穴內，帕亞拍瑪尼一開始相當抗拒女海妖，即便女海妖化身為人類美女親近，但帕亞拍瑪尼仍然知道那是女海妖所幻化，但為了活下去也只好答應成為女海妖的丈夫。

幾年過去兩人還生下一位半人半妖的兒子「邢薩姆（สินสมุทร）」，而為了不讓自己的兒子被女海妖嚇到，因此兩人協議只要在兒子看得到的範圍之內，女海妖都要以人類女子的樣貌出現，因此邢薩姆自始至終都不知道母親的真實身份。隨著日子一天天過去，直到某日有位人魚誤闖入女海妖的島並被邢薩姆抓回洞穴，帕亞拍瑪尼才重新燃起逃離女海妖控制的想法，並且將自己真實的遭遇及女海妖的身份告知邢薩姆，在獲得兒子同意協助之後，兩人便開始規劃逃離的計畫。

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