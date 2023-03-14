2023/03/14,
印太

事故頻傳行為不受控制，峇里島宣布外國遊客禁止租用摩托車和自駕

事故頻傳行為不受控制，峇里島宣布外國遊客禁止租用摩托車和自駕
一名外國遊客在峇里島駕駛摩托車。照片攝於2022年12月。Photo Credit: GettyImages

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身為全球熱門度假景點，印尼峇里島在今年每個月都有人因為摩托車事故傷亡，峇里島省長Wayan Koster因而在12日記者會上表示「他們（外國人）毫無秩序，行為不當」，宣布外國人不能再自駕交通工具，禁止外國遊客在島上租用摩托車和自駕，以確保旅遊品質。

身為全球熱門度假景點，印尼峇里島在今年每個月都有人因為摩托車事故傷亡，包括上個月一名俄羅斯遊客酒後騎車撞上當地騎士，隨後被警方拘留，今年1月，一名烏克蘭遊客和一名俄羅斯遊客也在交通事故中喪生。

本月，因著遊客不守交通規則，峇里島警方在本月相當積極對於違反交通法規的本地與外國駕車者嚴格取締，在熱門景點的道路上設立檢查站，特別針對未戴安全帽和無牌照摩托車開罰單，本月9日，短短兩小時內警方就對88名交通違規者被開出罰單，其中有16名是外國人，包括14人未頭戴安全帽，2人因摩托車上有兩名以上乘客，而這16人有13名是俄羅斯人，兩名美國人和一位泰國人。

峇里島省長Wayan Koster週日（12日）記者會上表示「他們（外國人）毫無秩序，行為不當」，宣布外國人不能再自駕交通工具，禁止外國遊客在島上租用摩托車和自駕，以確保旅遊品質。

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Photo Credit: GettyImages
印尼陸軍在峇里島神鷹廣場文化公園入口設立檢查哨。照片攝於2022年11月15日。

Wayan Koster在記者會上說明：「遊客必須使用旅行社提供的車輛，不得在未穿襯衫或安全帽情況下自駕或駕駛摩托車。況且，他們還沒有有效駕照，這是嚴重的違法行為。」同時Wayan Koste也提醒所有到訪峇里島的遊客，行為要有秩序、有紀律，遵守印尼法律、尊重當地文化，尤其是峇里島的文化。

Wayan Koster已尋求印尼法律部的支持，若有遊客被發現騎摩托車或有非法工作或濫用居留證的情況，將會被吊銷簽證。

非法工作目前也是峇里島除交通事故之外，另一個棘手的難題。Wayan Koster在記者會上表示，由於烏克蘭和俄羅斯處於戰爭狀態，許多兩國人民來到峇里島用旅遊簽證留下來工作，而他已要求法律和人權部通過取消對俄羅斯和烏克蘭公民的落地簽證政策來改善現況。

根據官方旅遊數據，俄羅斯國民是印度尼西亞最大的外國遊客群體之一。在今年3月，至少有四名俄羅斯公民因違反簽證規定被驅逐出境。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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