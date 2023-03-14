矽谷銀行破產倒閉拖累多國，凸顯美國「雙頭馬車」監管導致結構性失靈

美國第16大銀行矽谷銀行（SVB）破產，拖累中國、英國等業者，截至目前已經有260名英國科技公司要求政府干預。而綜合專家、業內人士看法，歷經科技巨頭裁員、新創產業暴跌，仍執意升息，推測可能早知問題外，也有另一種可能是，它同時受到聯邦和州的監管，雙頭馬車下導致的結構性失靈。

矽谷銀行破產，英國、中國都遭殃

美國第16大銀行矽谷銀行受惠於疫情期間，美國聯準會救市推出的寬鬆貨幣政策，大量融資給美國科技產業，但是隨後全球通貨膨漲惡化，聯準會轉向貨幣緊縮，啟動連續且強力的升息，拉緊商業的的放貸標準。

3月10日，美國加州政府的監管機構依法關閉銀行並扣押存款，導致矽谷銀行股票連續下挫超過60%，最終停止交易，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）。而矽谷銀行衝擊，蔓延至英國、新加波和加拿大等地。

11日，英國財政部公告，政府努力將傷害降到最低，例如英國央行已經將矽谷銀行英國分支機構破產Silicon Valley Bank UK列入破產程序，根據法規，符合條件的存戶，受到英國存款保險基金保障，可以得到最高8.5萬英鎊的受保額，此外聯名帳戶的受保額上限為17萬英鎊。

但是英國科技業仍不安，截至目前超過260名科技公司，要求英國財政大臣Jeremy Huntm干預這項危機。他們擔心，自身存款將會消失，並破壞英國科技業，讓產業倒退十多年。倫敦基因新創公司Ochre Bio創始人Jack O”Meara，日前也在試圖提取存款，但沒成功，他直言：「如果政府不進行干預，可能會摧毀這一代新創企業。」

矽谷銀行拖累中國合資銀行，因為該行曾經是中國新創企業在美的重要資金橋樑，目前傳出在中國的合資銀行的企業儲戶，無法取出美國存款。其中，像是上海浦東發展銀行（Shanghai Pudong Development Bank）總資產爲人民幣210億元，可能遭市場拋售。

總部位於北京的某科技公司的創辦人向英國媒體《金融時報》透露，矽谷銀行擠兌發生得很快。上週在美國被提款420億美元，這讓中國的決策者在當地醒來時，根本來不及轉移資金。他說：「真的太瘋狂了，我們以為這不可能發生，上週五我們嘗試轉移資金，都已經太晚，目前轉移款項的請求都還在處理中。」

此外，根據《華爾街日報〉引述幾家中國生物技術公司表示，矽谷銀行倒閉，不會對它們的運營造成重大影響，包含，像是百濟神州、再鼎醫藥，還有雲頂新耀指出：「董事會預計將通過聯邦存款保險公司的保險結合其他補償措施，收回在矽谷銀行的大部份現金存款。」

值得注意的是，葉倫表示美國政府不會紓困矽谷銀行，但是也正確保能夠動用的資金，雖然他一再否認紓困的想法。他說：「過去在金融危機期間，一些大銀行的投資者和所有者得到了紓困⋯⋯但是目前實施的改革意味著我們不會再這樣做了。」

然而，知名對沖基金投資者阿克曼（Bill Ackman）向美國政府喊話，如果政府不能為在矽谷銀行存款的民眾擔保，那麼該銀行不會被，包含摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citi）或美國銀行（Bank of America）收購，接下來除了最大的銀行以外，所有銀行都將遭遇擠兌。

美國早發現問題，還是體制內破洞？

熟知銀行體系等事務的業內人士告訴我們，美國監管單位可能很早就發現矽谷銀行的曝險，自從美國啟動循環升息以來，各大科技公司裁員、重挫，包含加密貨幣在內的新興產業暴跌，已經是眾所皆知。歐洲、日本等各地銀行、資產公司虧損已經不是新聞，其中最代表性的例子就是軟銀集團（SoftBank Group）面臨巨額虧損。

軟銀集團旗下的願景基金成立於2017年，總共募集超過1000億美元的資本，是全球規模最大且最冒險的科技證券投資基金之一。軟銀創辦人孫正義親自上陣道歉：「我為過去自己貪圖暴利而感到羞愧，世界經濟目前處於極大的混亂當中。而願景基金的縮減措施應會在全球實施。」

當時，軟銀於數月內淨虧損高達230億美元，最終願景基金裁員3成。業內人士指出，這些風雨震盪美國監管單位很清楚，而在發生了種種事件後，聯準會仍堅持藉由升息打擊經濟熱度，顯見白宮已經在兩者之一，選擇犧牲經濟、降低通膨，也代表做好相關準備。

不過，經《金融時報》引述康乃爾大學（Cornell University)）學教授索爾奧瑪洛娃（Saule Omarova）的說法，點出另一個可能性，矽谷銀行的破產突顯出美國「雙元銀行體系」，存在的長期弊病。也就是身為州特許銀行的矽谷銀行，同時受到聯邦和州的監管，雙頭馬車下導致某種失靈。

這樣的觀點，同時也受到哥倫比亞大學（Columbia University）金融監管專業教授凱瑟琳賈奇（Kathryn Judge）的認同。矽谷銀行仰賴舊金山聯邦住房貸款銀行（Federal Home Loan Bank of San Francisco）提供資金，2022年底矽谷銀行有150億美元的未償還貸款，而先前一年沒有貸款，凸顯某一種破洞。

賈奇談到：「我們觀察到該銀行陷入困境前，都很難獲得以「市場爲基礎」的融資，而且越來越依賴聯邦住房貸款銀行系統，這樣不正常的情況，確實讓人懷疑聯準會在多大程度上，關注矽谷銀行的發展。」