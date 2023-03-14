矽谷銀行破產倒閉拖累多國，凸顯美國「雙頭馬車」監管導致結構性失靈
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歷經了多家科技巨頭裁員，各大新創產業暴跌，美國很難不清楚現在的情況，但是它們仍堅持升息，或許矽谷銀行的破產突顯出美國「雙元銀行體系」存在的「長期弊病」，也就是身為州特許銀行的矽谷銀行，同時受到聯邦和州的監管，雙頭馬車下導致某種失靈。
美國第16大銀行矽谷銀行（SVB）破產，拖累中國、英國等業者，截至目前已經有260名英國科技公司要求政府干預。而綜合專家、業內人士看法，歷經科技巨頭裁員、新創產業暴跌，仍執意升息，推測可能早知問題外，也有另一種可能是，它同時受到聯邦和州的監管，雙頭馬車下導致的結構性失靈。
矽谷銀行破產，英國、中國都遭殃
美國第16大銀行矽谷銀行受惠於疫情期間，美國聯準會救市推出的寬鬆貨幣政策，大量融資給美國科技產業，但是隨後全球通貨膨漲惡化，聯準會轉向貨幣緊縮，啟動連續且強力的升息，拉緊商業的的放貸標準。
3月10日，美國加州政府的監管機構依法關閉銀行並扣押存款，導致矽谷銀行股票連續下挫超過60%，最終停止交易，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）。而矽谷銀行衝擊，蔓延至英國、新加波和加拿大等地。
11日，英國財政部公告，政府努力將傷害降到最低，例如英國央行已經將矽谷銀行英國分支機構破產Silicon Valley Bank UK列入破產程序，根據法規，符合條件的存戶，受到英國存款保險基金保障，可以得到最高8.5萬英鎊的受保額，此外聯名帳戶的受保額上限為17萬英鎊。
但是英國科技業仍不安，截至目前超過260名科技公司，要求英國財政大臣Jeremy Huntm干預這項危機。他們擔心，自身存款將會消失，並破壞英國科技業，讓產業倒退十多年。倫敦基因新創公司Ochre Bio創始人Jack O”Meara，日前也在試圖提取存款，但沒成功，他直言：「如果政府不進行干預，可能會摧毀這一代新創企業。」
矽谷銀行拖累中國合資銀行，因為該行曾經是中國新創企業在美的重要資金橋樑，目前傳出在中國的合資銀行的企業儲戶，無法取出美國存款。其中，像是上海浦東發展銀行（Shanghai Pudong Development Bank）總資產爲人民幣210億元，可能遭市場拋售。
總部位於北京的某科技公司的創辦人向英國媒體《金融時報》透露，矽谷銀行擠兌發生得很快。上週在美國被提款420億美元，這讓中國的決策者在當地醒來時，根本來不及轉移資金。他說：「真的太瘋狂了，我們以為這不可能發生，上週五我們嘗試轉移資金，都已經太晚，目前轉移款項的請求都還在處理中。」
此外，根據《華爾街日報〉引述幾家中國生物技術公司表示，矽谷銀行倒閉，不會對它們的運營造成重大影響，包含，像是百濟神州、再鼎醫藥，還有雲頂新耀指出：「董事會預計將通過聯邦存款保險公司的保險結合其他補償措施，收回在矽谷銀行的大部份現金存款。」
值得注意的是，葉倫表示美國政府不會紓困矽谷銀行，但是也正確保能夠動用的資金，雖然他一再否認紓困的想法。他說：「過去在金融危機期間，一些大銀行的投資者和所有者得到了紓困⋯⋯但是目前實施的改革意味著我們不會再這樣做了。」
然而，知名對沖基金投資者阿克曼（Bill Ackman）向美國政府喊話，如果政府不能為在矽谷銀行存款的民眾擔保，那麼該銀行不會被，包含摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citi）或美國銀行（Bank of America）收購，接下來除了最大的銀行以外，所有銀行都將遭遇擠兌。
美國早發現問題，還是體制內破洞？
熟知銀行體系等事務的業內人士告訴我們，美國監管單位可能很早就發現矽谷銀行的曝險，自從美國啟動循環升息以來，各大科技公司裁員、重挫，包含加密貨幣在內的新興產業暴跌，已經是眾所皆知。歐洲、日本等各地銀行、資產公司虧損已經不是新聞，其中最代表性的例子就是軟銀集團（SoftBank Group）面臨巨額虧損。
軟銀集團旗下的願景基金成立於2017年，總共募集超過1000億美元的資本，是全球規模最大且最冒險的科技證券投資基金之一。軟銀創辦人孫正義親自上陣道歉：「我為過去自己貪圖暴利而感到羞愧，世界經濟目前處於極大的混亂當中。而願景基金的縮減措施應會在全球實施。」
當時，軟銀於數月內淨虧損高達230億美元，最終願景基金裁員3成。業內人士指出，這些風雨震盪美國監管單位很清楚，而在發生了種種事件後，聯準會仍堅持藉由升息打擊經濟熱度，顯見白宮已經在兩者之一，選擇犧牲經濟、降低通膨，也代表做好相關準備。
不過，經《金融時報》引述康乃爾大學（Cornell University)）學教授索爾奧瑪洛娃（Saule Omarova）的說法，點出另一個可能性，矽谷銀行的破產突顯出美國「雙元銀行體系」，存在的長期弊病。也就是身為州特許銀行的矽谷銀行，同時受到聯邦和州的監管，雙頭馬車下導致某種失靈。
這樣的觀點，同時也受到哥倫比亞大學（Columbia University）金融監管專業教授凱瑟琳賈奇（Kathryn Judge）的認同。矽谷銀行仰賴舊金山聯邦住房貸款銀行（Federal Home Loan Bank of San Francisco）提供資金，2022年底矽谷銀行有150億美元的未償還貸款，而先前一年沒有貸款，凸顯某一種破洞。
賈奇談到：「我們觀察到該銀行陷入困境前，都很難獲得以「市場爲基礎」的融資，而且越來越依賴聯邦住房貸款銀行系統，這樣不正常的情況，確實讓人懷疑聯準會在多大程度上，關注矽谷銀行的發展。」
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
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你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
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在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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