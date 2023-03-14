TNL+ 2023/03/14,
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教宗方濟各批尼加拉瓜監禁主教是「獨裁政權」，總統奧蒂嘉下令關閉雙邊使館

教宗方濟各批尼加拉瓜監禁主教是「獨裁政權」，總統奧蒂嘉下令關閉雙邊使館
尼加拉瓜民眾抗議政府對天主教會的打壓，舉著教宗方濟各被尼國國旗封住嘴的圖片｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

教宗方濟各於2023年3月10日在上任即將屆滿10週年之際，接受阿根廷媒體專訪，其將現在的尼加拉瓜政府比擬為「駭人的獨裁統治」，令人厭惡的程度如同「1917年俄國革命後的共產黨專制，以及1935年的希特勒暴政」，教宗同時也譴責該國政府對待天主教徒的非人道方式。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

梵蒂岡不具名的高層人士於2023年3月12日透露，中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已下令關閉教廷駐尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）大使館，以及該國駐梵蒂岡大使館。

根據《美國之音》（VOA）報導，梵蒂岡消息人士的說法已得到尼加拉瓜政府的證實，馬納瓜當局強調尼加拉瓜與梵蒂岡的外交關係將「中止」數日。

該名梵蒂岡高層也強調，雖然關閉大使館並非代表尼加拉瓜與教廷的外交關係完全破裂，但當前雙方的互動確實朝向關係降至冰點的方向進行。

《美國之音》表示，尼加拉瓜與教廷的外交互動近年來跌宕起伏頻繁，2國外交事務基層工作者為此長年疲於處理相關「爭執」事宜，也因為雙邊關係逐年惡化，近期梵蒂岡僅派駐一名外交領事人員於馬納瓜代理涉外事務，而尼加拉瓜政府則選擇不指派任何常駐人員於梵蒂岡辦公。

尼加拉瓜關閉使館的主要原因為何？

《美聯社》（Associated Press）指出，由於天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日批評尼加拉瓜總統奧蒂嘉所領導的政府是獨裁政權，此說法招來奧蒂嘉不滿，最終導致馬納瓜當局做出關閉大使館的決定。

天主教新聞網站《Aleteia》披露，教宗方濟各於2023年3月10日在上任即將屆滿10週年之際，接受阿根廷《布省資訊報》（Infobae）專訪，其將現在的尼加拉瓜政府比擬為「駭人的獨裁統治」，令人厭惡的程度如同「1917年俄國革命後的共產黨專制，以及1935年的希特勒暴政」，教宗同時也譴責該國政府對待天主教徒的非人道方式。

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