2023/03/14,
經濟

矽谷銀行遭接管股市震盪，拜登向民眾保證金融體系穩固，儲戶都能取回全額存款

矽谷銀行遭接管股市震盪，拜登向民眾保證金融體系穩固，儲戶都能取回全額存款
美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行（SVB）關閉。Photo Credit: 中央社

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美國金融當局昨天宣布一項紓困計畫，將確保矽谷銀行所有儲戶都能取回「全額」存款，而美國納稅人不需承擔任何損失。總統拜登（Joe Biden）昨（13）日再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。他並表示，將要求國會通過更嚴格的監管措施，以防範未來發生危機。

拜登向民眾保證金融體系穩固，籲國會祭更嚴厲監管

（中央社）美國當局近日接連接管矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）等2家銀行後，美國總統拜登（Joe Biden）昨（13）日再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。他並表示，將要求國會通過更嚴格的監管措施，以防範未來發生危機。

《法新社》報導，拜登從白宮發表電視談話時說道：「（美國）銀行體系是安全的，這點美國人可以有信心。當你需要時，你的存款會在戶頭裡。」

美國政府已經出面保證，矽谷銀行的存戶能領回存款。拜登昨天說：「納稅人不會承擔任何損失。資金將來自銀行業支付的存款保險費。」

拜登還喊話美國國會制定更嚴厲的監管法規。他指出，2008年金融危機過後實施的「強硬」保護措施，在前任共和黨籍總統川普（Donald Trump）任內遭到取消。

拜登表示：「我將要求國會及銀行監管當局強化銀行業規則，好讓這類倒閉事件再度發生的可能性降低。」

拜登並明確指出，他預期應為這些銀行倒閉案負責的人士要承擔起相關後果。他也強調，聯邦政府這次在短短週末期間做出的迅速反應，與2008年對美國銀行業的紓困不一樣。

拜登說：「我們必須將事件發生的經過與原因完全弄清楚，（好讓）造成事發的人負起責任。」

他表示，不僅美國納稅人不會被要求出錢補償這些銀行的存戶，而且「銀行的管理階層也會被開除」。因為一旦一家銀行被聯邦政府接管，「經營者不應該繼續在這裡工作」。

美國當局掛保證，矽谷銀行儲戶都能取回全額存款

（中央社）美國金融當局昨天宣布一項紓困計畫，將確保矽谷銀行所有儲戶都能取回「全額」存款，而美國納稅人不需承擔任何損失。

美國財政部、聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）和聯邦準備理事會（Fed）發表聯合聲明說，自3月13日起，儲戶將可取得所有存款。

矽谷銀行倒閉後，相關單位幾天來都在竭力避免此事件波及其他金融機構，引起更廣泛效應。

聯合聲明指出：「我們正在採取果斷行動，透過增強公眾對我們銀行系統的信心，來保護美國經濟。」

在可能的重大發展中，聯準會宣布將向銀行提供額外資金，以協助銀行滿足儲戶需求，包括提款。

聯邦存款保險公司為受保銀行存款提供的標準保險，每個帳戶只提供最高25萬美元的擔保。

不過，根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，聯邦銀行法律將允許聯邦存款保險公司保護未投保的儲戶存款，因為若不這麼做，可能導致金融系統性風險。

矽谷銀行增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，美國監管機構10日接手控管；自1980年代以來，矽谷銀行是全美各地初創企業的主要貸款機構。

市場擔憂銀行倒閉危機擴大，美國股市多收跌

（中央社）市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，華爾街股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收跌。

道瓊工業指數下跌90.50點或0.28％，收31819.14點。

標準普爾指數小跌5.83點或0.15％，收3855.76點。

那斯達克指數上漲49.95點或0.45％，收11188.84點。

費城半導體指數小跌2.22點或0.08％，收2921.71點。

矽谷銀行倒閉加劇市場動盪，國際油價下挫

（中央社）美國矽谷銀行（SVB）近日倒閉，投資人紛紛把資金撤離風險資產，並試圖瞭解美國從2008年以來最嚴重銀行倒閉事件會如何影響整個經濟之際，國際油價今天呈現重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價挫跌1.88美元，來到每桶74.80美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價下挫2.01美元，來到每桶80.77美元。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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