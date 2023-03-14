美國3間銀行接連倒閉，匯豐銀行1英鎊收購矽谷銀行英國分行，主計長朱澤民：不會重演雷曼兄弟事件
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英國政府和匯豐銀行（HSBC）昨天宣布，上週宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給匯豐銀行。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。
美國3間銀行接連倒閉引擔憂，歐股收盤大跌
（中央社）美國最近一週內有3間銀行（矽谷銀行、Silvergate Bank、Signature Bank）接連倒閉，引發市場對於銀行業的擔憂，歐洲主要股市指數今（14）日收盤大跌。
倫敦FTSE 100指數重挫199.72點或2.58％，收7548.63點。
法蘭克福DAX指數大跌468.50點或3.04％，收14959.47點。
巴黎CAC 40指數挫跌209.17點或2.90％，收7011.50點。
匯豐銀行出手，1英鎊收購矽谷銀行英國分行
（中央社）英國政府和匯豐銀行（HSBC）昨天宣布，上週宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給匯豐銀行。
《法新社》報導，匯豐是在英格蘭銀行（Bank of England）和英國財政部監督下完成這筆交易。矽谷銀行10日倒閉，在英國引發科技和生命科學業界客戶的恐慌。
財政部在週末緊急會談後發布聲明說：「矽谷銀行（英國分行）已於今天出售給匯豐銀行。」
「英格蘭銀行與財政部協商後，利用2009年銀行法授予的權力，促成這項交易。」
英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）強調，收購案並未動用政府資金，同時所有客戶存款都獲得保障。
韓特說：「我很高興可以在這麼短時間內做成決定。」
主要業務集中在亞洲地區的匯豐銀行表示，SVB UK擁有約55億英鎊的貸款和約67億英鎊的存款。
匯豐集團執行長祈耀年（Noel Quinn）指出：「本次收購對我們在英國的業務具有極高戰略價值。收購案不僅可強化我們的企金業務，也增強我們為創新和快速發展公司提供服務的能力，包括在英國和國際上的科技和生命科學業界。」
矽谷銀行倒閉歐洲銀行股大失血，德、法官方信心喊話
（中央社）美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）倒閉，引發投資人害怕其他地區銀行業受牽連。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。
《法新社》報導，矽谷銀行上週不堪客戶大規模擠兌，10日遭到美國當局接管。儘管美方昨天出面確保存戶可取回資金、試圖提振對銀行體系的信心，但歐洲銀行股今天早盤仍遭逢嚴厲打擊。
其中瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）盤中重摔14.30％，創下史上最低價2.139瑞郎。德國前兩大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）與德國商業銀行（Commerzbank）各挫跌6.7％與12％，西班牙國際銀行（Santander）下跌7.4％，荷蘭國際集團（ING）重挫8.3％。
德國聯邦金融監管局（BaFin）今天表示，美國矽谷銀行的處境不會對德國金融穩定構成威脅，因為兩者並無「系統上的關聯」。
德國聯邦金融監管局還說，已下令矽谷銀行德國分行暫停業務。當局指出，總部設在法蘭克福的矽谷銀行德國分行並未在德國提供存款服務，截至去（2022）年底資產總額為接近7億9000萬歐元（約新台幣258億元）。
法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天也告訴法國新聞電台（France Info），美國矽谷銀行及Signature銀行的倒閉案，不會對法國金融機構構成危險。
勒麥爾表示，他「未見到任何連帶風險」，因此不需要對法國銀行發布「特殊警示」；法國的銀行與金融體系「穩固」，「流動性比率高」，抵擋得住衝擊。
勒麥爾補充說，法國銀行業與著重經營尖端科技企業客戶的矽谷銀行不同，「曝險不侷限在單一產業」，而是「非常多元化」。
矽谷銀行倒閉，中國企業及富豪紛紛撇清關係
（中央社）美國矽谷銀行倒閉不但波及本國企業，中國企業及富豪近日也被流言波及。其中，SOHO中國董事長潘石屹夫婦、美團創始人王興及美團在該行存有鉅額款項的傳言，更一度成為中國網路熱搜話題。
矽谷銀行8日被披露出現鉅額虧損，此後更迅速宣布倒閉，資產已被美國監管機構扣押，被視為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案，引起全球警覺，而中國財經業界也十分注意這一金融風波的發展。
綜合中國媒體報導，截至目前，中國已有百濟神州、再鼎醫藥、騰盛博藥、雲頂新耀、阜博集團等上市公司，對本身與矽谷銀行之間的資金往來作出澄清，並強調對公司影響甚微或沒有影響。
其中百濟神州表示，截至2022年底，公司在矽谷銀行持有的未投保現金存款，約占公司披露現金、等值資產、受限資金及短期投資總額的3.9％；雲頂新耀則強調，公司董事會將通過美國聯邦存款保險公司的保險，並結合其他補償措施，收回在矽谷銀行的大部份現金存款。
《界面新聞》報導，中國網路約自11日傳出目前移居美國的潘石屹、張欣夫婦，在矽谷銀行存有人民幣數十億元的款項，恐將因此有去無回。消息一出即受到中國網友熱傳，12日更登上新浪微博熱搜榜。
有鑑於此，潘石屹12日下午在美國透過自己的微博帳號回應說，他與妻子「從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。謝謝大家的關心」；而前搜狐副總裁劉春則在下方回應說，「我還納悶呢：潘總不住在（舊金山）灣區，又不做創投，怎麼在矽谷銀行開戶了」？
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！