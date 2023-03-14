2023/03/14,
經濟

美國3間銀行接連倒閉，匯豐銀行1英鎊收購矽谷銀行英國分行，主計長朱澤民：不會重演雷曼兄弟事件

美國3間銀行接連倒閉，匯豐銀行1英鎊收購矽谷銀行英國分行，主計長朱澤民：不會重演雷曼兄弟事件
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英國政府和匯豐銀行（HSBC）昨天宣布，上週宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給匯豐銀行。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。

美國3間銀行接連倒閉引擔憂，歐股收盤大跌

（中央社）美國最近一週內有3間銀行（矽谷銀行、Silvergate Bank、Signature Bank）接連倒閉，引發市場對於銀行業的擔憂，歐洲主要股市指數今（14）日收盤大跌。

倫敦FTSE 100指數重挫199.72點或2.58％，收7548.63點。

法蘭克福DAX指數大跌468.50點或3.04％，收14959.47點。

巴黎CAC 40指數挫跌209.17點或2.90％，收7011.50點。

匯豐銀行出手，1英鎊收購矽谷銀行英國分行

（中央社）英國政府和匯豐銀行（HSBC）昨天宣布，上週宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給匯豐銀行。

《法新社》報導，匯豐是在英格蘭銀行（Bank of England）和英國財政部監督下完成這筆交易。矽谷銀行10日倒閉，在英國引發科技和生命科學業界客戶的恐慌。

財政部在週末緊急會談後發布聲明說：「矽谷銀行（英國分行）已於今天出售給匯豐銀行。」

「英格蘭銀行與財政部協商後，利用2009年銀行法授予的權力，促成這項交易。」

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）強調，收購案並未動用政府資金，同時所有客戶存款都獲得保障。

韓特說：「我很高興可以在這麼短時間內做成決定。」

主要業務集中在亞洲地區的匯豐銀行表示，SVB UK擁有約55億英鎊的貸款和約67億英鎊的存款。

匯豐集團執行長祈耀年（Noel Quinn）指出：「本次收購對我們在英國的業務具有極高戰略價值。收購案不僅可強化我們的企金業務，也增強我們為創新和快速發展公司提供服務的能力，包括在英國和國際上的科技和生命科學業界。」

矽谷銀行倒閉歐洲銀行股大失血，德、法官方信心喊話

（中央社）美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）倒閉，引發投資人害怕其他地區銀行業受牽連。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。

《法新社》報導，矽谷銀行上週不堪客戶大規模擠兌，10日遭到美國當局接管。儘管美方昨天出面確保存戶可取回資金、試圖提振對銀行體系的信心，但歐洲銀行股今天早盤仍遭逢嚴厲打擊。

其中瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）盤中重摔14.30％，創下史上最低價2.139瑞郎。德國前兩大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）與德國商業銀行（Commerzbank）各挫跌6.7％與12％，西班牙國際銀行（Santander）下跌7.4％，荷蘭國際集團（ING）重挫8.3％。

德國聯邦金融監管局（BaFin）今天表示，美國矽谷銀行的處境不會對德國金融穩定構成威脅，因為兩者並無「系統上的關聯」。

德國聯邦金融監管局還說，已下令矽谷銀行德國分行暫停業務。當局指出，總部設在法蘭克福的矽谷銀行德國分行並未在德國提供存款服務，截至去（2022）年底資產總額為接近7億9000萬歐元（約新台幣258億元）。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天也告訴法國新聞電台（France Info），美國矽谷銀行及Signature銀行的倒閉案，不會對法國金融機構構成危險。

勒麥爾表示，他「未見到任何連帶風險」，因此不需要對法國銀行發布「特殊警示」；法國的銀行與金融體系「穩固」，「流動性比率高」，抵擋得住衝擊。

勒麥爾補充說，法國銀行業與著重經營尖端科技企業客戶的矽谷銀行不同，「曝險不侷限在單一產業」，而是「非常多元化」。

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美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行（SVB）關閉， 並將其資產轉存至「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ， DINB），此銀行與半數矽谷以上新創產業有業務往 來。

矽谷銀行倒閉，中國企業及富豪紛紛撇清關係

（中央社）美國矽谷銀行倒閉不但波及本國企業，中國企業及富豪近日也被流言波及。其中，SOHO中國董事長潘石屹夫婦、美團創始人王興及美團在該行存有鉅額款項的傳言，更一度成為中國網路熱搜話題。

矽谷銀行8日被披露出現鉅額虧損，此後更迅速宣布倒閉，資產已被美國監管機構扣押，被視為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案，引起全球警覺，而中國財經業界也十分注意這一金融風波的發展。

綜合中國媒體報導，截至目前，中國已有百濟神州、再鼎醫藥、騰盛博藥、雲頂新耀、阜博集團等上市公司，對本身與矽谷銀行之間的資金往來作出澄清，並強調對公司影響甚微或沒有影響。

其中百濟神州表示，截至2022年底，公司在矽谷銀行持有的未投保現金存款，約占公司披露現金、等值資產、受限資金及短期投資總額的3.9％；雲頂新耀則強調，公司董事會將通過美國聯邦存款保險公司的保險，並結合其他補償措施，收回在矽谷銀行的大部份現金存款。

《界面新聞》報導，中國網路約自11日傳出目前移居美國的潘石屹、張欣夫婦，在矽谷銀行存有人民幣數十億元的款項，恐將因此有去無回。消息一出即受到中國網友熱傳，12日更登上新浪微博熱搜榜。

有鑑於此，潘石屹12日下午在美國透過自己的微博帳號回應說，他與妻子「從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。謝謝大家的關心」；而前搜狐副總裁劉春則在下方回應說，「我還納悶呢：潘總不住在（舊金山）灣區，又不做創投，怎麼在矽谷銀行開戶了」？


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