數百人遊行要求終結「中國入侵」：肯亞「中國廣場」超市的平價商品為何惹議？
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BBC在奈洛比的記者報導，「中國廣場」顯然不是售貨亭，但重新營業讓肯亞小商小鋪感到壓力，因此他們的不滿和抱怨也就會持續下去。
繼民眾抗議、超市關門被查又重新營業之後，圍繞肯亞首都奈洛比「中國廣場」超市引發的風波持續。
肯亞貿易內閣秘書摩西・庫里亞（Moses Kuria）表示，在首都奈洛比經營的中國大型超市零售業務「是中產階級的陰謀」，不利於低收入者，而低收入者是經濟的主要貢獻者。
有關這家在肯亞的中國超市所引發的抗議，《BBC中文》梳理了以下幾個看點：
抗議的起因
根據肯亞媒體的報導，有中資背景的「中國廣場」超市於今年1月29日在奈洛比郊區的一家購物中心內開業。
中國媒體報導稱，這家一站式零售商以比當地零售商更便宜的價格出售從中國進口的各種商品，開業一個月內超市的日銷售量就翻了一番。
此前有媒體報導引述「中國廣場」超市的創始人程磊表示，他的業務在前兩周就賺了超過157,000美元。
但是這家超市開業不到一個月後就於2月26日宣布關閉。經過肯亞反假冒商品局檢查近兩周後，於3月6日又恢復營業。
超市商品價格低廉，地理位置便利，使其非常有吸引力，成為社群媒體上的一大熱門現象。與肯亞小商販的貨價相比，它的價格明顯有很大優勢。
這給其他本地零售商造成很大的壓力。肯亞小商販吹著口哨和嗚嗚組拉大喇叭，數百人遊行到奈洛比副總統辦公室表示不滿，要求結束他們所謂的「中國入侵」。
中國超市貨價怎樣？
在奈洛比進口和銷售美容設備的彼得・ 西塔蒂（Peter Sitati）是參加示威的人之一。
他說，在他的商店裡，一個塑料修腳凳的價格約為43美元，但在「中國廣場」的零售價約為21美元，價錢便宜了50%以上。
西塔蒂認為，這樣的競爭優勢將讓「許多肯亞企業將倒閉，我們的經濟將崩潰。」
當被問及他的貨品價格為何高出如此之多時，他說他必須支付經營稅和關稅，並認為他從中國採購的商品進價可能比「中國廣場」要高。
「中國廣場」沒有回答《英國廣播公司》（BBC）的查詢，也沒有解釋是如何定價的，但價格如此之低可能有兩種原因：一是批發量大可以壓低價格；二是從廠家直接進貨，免掉中間商的加價，而肯亞零售商則沒有這樣的進貨優勢和渠道。
「中國廣場」創始人程磊堅稱自己沒有做錯任何事。
他說：「我的業務是合法的，旨在健康良性競爭。我們已經配合執行了所有肯亞政府有關開展業務的行政規定，我們在這里打破壟斷。」
「與我們競爭的人感到了威脅，因為肯亞人現在知道了我們的存在，而我們不會在定價上盤剝他們。」
爭議有哪些？
肯亞貿易內閣秘書摩西・庫里亞在出現針對中國超市的抗議示威後曾警告要廢止超市的租約。
他說並無意讓來自中國的投資者感到沮喪，但正在防止「肯亞成為不合格商品的傾銷地」。
肯亞中資超市引發的辯論最關鍵的問題在於中國對肯亞的商品出口究竟是幫助了肯亞人還是造成了傷害。
對此，肯亞也不乏支持中國超市的消費者。
有民眾向BBC記者表示：「應該允許中國廣場運營。他們以實惠的價格出售優質商品。」
「現在生活開支非常高，這些價格正是我們所需要的。」
還有人擔心，圍繞中資超市所引發的風波會發出關係到肯亞經濟和投資政策的錯誤信號。
肯亞外交部的官員科力・辛歐伊（Korir SingOei）一直在努力安撫潛在投資者，他說肯亞歡迎來自外部的資金，並且對所有外來資金一視同仁沒有歧視。
一直以來肯亞努力希望在吸引外國投資和促進自由貿易之間找到平衡，同時保護國內貿易商免受不公平競爭。
肯亞經濟學家格利桑・伊卡拉（Gerrishon Ikiara）認為，阻止外國人在肯亞做合法生意是一種倒退。「我們需要知道如何才能提升肯亞人的能力，使肯亞能夠生產出有競爭力的產品。」
肯亞有反華情緒嗎？
沒有數據顯示肯亞究竟有多少中國商人或人員，不過近年來也出現反華情緒。這部分是由於有人指控肯亞的中國人是「種族主義者」，以及擔心中國商人從肯亞人手中搶走生意和工作。
2019年，肯亞當局驅逐了七名在奈洛比兩個市場經營的中國公民，指責他們沒有工作許可證，並表示他們不允許在為當地人保留的行業里開展業務。
2020年，四名中國男子被指控鞭打一名在中餐館工作的肯亞男子後被驅逐出境。
到目前為止，肯亞總統威廉・魯托（William Ruto）一直迴避表態，但在去年當選之前，他曾承諾要遣返那些到肯亞來卻只能跟肯亞人做同樣工作的中國公民。
他去年6月曾表示：「我們與不同國家有協議，規定了哪些是本地人從事的行業和工作，哪些是外國人必須有工作許可證才能做的行業和工作。這個應該不是開售貨亭、開小攤、賣烤玉米。」
《BBC》在奈洛比的記者維克多・吉普洛普（Victor Kiprop）報導說，「中國廣場」顯然不是售貨亭，但重新營業讓肯亞小商小鋪感到壓力，因此他們的不滿和抱怨也就會持續下去。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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