奧斯卡頒獎典禮歷史上，極少有哪次意外比得上馬龍白蘭度「小羽毛事件」引發的嘩然
我們想讓你知道的是
「大家好，我叫薩欽．小羽毛。」今天，人們可能很難真正理解那一刻對當時在現場和家裡電視機前的8500萬觀眾來說，多麼令人震驚：到YouTube上看影片，你可以聽到人們大喘氣和噓聲。
迄今為止，奧斯卡獎歷史上，頒獎典禮上的意外極少有哪一次引發的震撼，超過1973年那場風波 ——馬龍．白蘭度（Marlon Brando）委託美國原住民活動家薩欽．小羽毛（Sacheen Littlefeather，又譯薩欽．利特爾費瑟）替自己上台解釋他為什麼拒絕領獎。克里斯蒂娜．紐蘭（Christina Newland）反思了這次抵制領獎風波。
提到跟奧斯卡獎相關的爭議時，你會想到什麼？2017年那次意外失誤 —— 當時沃倫．比蒂（Warren Beatty）錯誤地宣佈《愛樂之城》（La La Land）而不是《月光》（Moonlight）為最佳影片，後來不得不糾正？1974年一個獲獎者裸奔上台，還有主持人戴維．尼文（David Niven）一本正經的打趣？或者是去年世界各地都聽到的威爾．史密斯搧出的那個響亮的耳光？
雖然這些都盡人皆知，但都不及1973年3月27日晚上，在第45屆奧斯卡金像獎頒獎儀式上的突發事件引發的嘩然。簡而言之，那件事可以用一個名字來概括：薩欽．小羽毛。
當這位26歲的美國原住民活動家上台宣佈，因在《教父》中的出色表演而獲最佳男主角獎的馬龍．白蘭度拒絕領獎時，似乎一切都亂套了。無止盡的謠言、叱責、花邊軼事和誇大其詞不斷見諸媒體，迄今已有半個世紀。也許，回顧這件事最好從無可爭辯的事情開始：那天晚上的電視轉播。
「大家好，我叫薩欽．小羽毛，」這位年輕女子揮手回絕了羅傑．摩爾（Roger Moore）和麗芙．烏曼（Liv Ullmann）試圖遞給她的小金人後自我介紹。「我是阿帕契人，是全美原住民理事會主席。今晚我是馬龍．白蘭度的代表，他讓我告訴你們......很遺憾，他不能接受這個非常慷慨的獎項。」
「他之所以如此，是因為當今電影行業，以及電視台重播的電影對待美國印第安人的不公，還有最近在傷膝谷發生的那些事。此時此刻，我真心希望沒有打擾到這個美好的夜晚，也祈願將來我們的心願和看法能獲得愛意和寬容的對待。我代表馬龍．白蘭度謝謝大家。」
激進時尚
今天，人們可能很難真正理解那一刻對當時在現場和家裡電視機前的8500萬觀眾來說，多麼令人震驚：到YouTube上看影片，你可以聽到人們大喘氣和噓聲。相形之下，過去幾十年來電影明星在這樣的場合發表政治聲明，或者演藝圈的某人在頒獎典禮演講中表達尖銳的行動主義言論，都變得不那麼令人震驚了：從蘇珊．莎蘭登（Susan Sarandon）到西恩．潘（Sean Penn)，每個人都做了這樣的事，從戰爭到LGBTQ權利等等。
但正是在70年代，所謂的「激進時尚」（Radical Chic） 開始盛行——湯瑪斯．伍爾夫（Tom Wolfe）1970年在《紐約雜誌》（New York Magazine）上發表的《激進時尚：萊尼的派對》（Radical Chic： That Party at Lenny's）一文中提出的一個專用詞，特指通過社會名流推動的、光彩炫目的某種左派政治行動或言論潮流。
珍．方達（Jane Fonda）可能帶著她傳奇般的反戰立場站在那個時刻的最前沿，但任何貼上那個標籤的行動注定會在好萊塢造成分裂，因為當時的好萊塢與20世紀初創建它的退伍軍人關係仍很密切。
因此，你可以在1973年的那個晚上在人群中聽到不同的反應：一些熱烈的掌聲，一些嘆息和噓聲。克林．伊斯特伍德（Clint Eastwood）在領獎台上跟隨小羽毛（Little Feather）頒發最佳影片獎時嘲笑她，說：「我不知道我是否應該代表歷年來在約翰．福特西部片中被槍殺的所有牛仔頒發這個獎項」。
同樣重要的是，小羽毛所屬的美國印第安人運動 —— 這個民權組織於1968年成立，在奧斯卡歷史上這個令人難忘的時刻之前短短幾年—— 在1973年是個熱門話題。正如小羽毛所說的，奧斯卡頒獎儀式舉行時，正值南達科他州傷膝谷那次將持續三個月的佔領和圍困。
頒獎禮播出時，美國原住民活動家和美國警察之間的這種對峙看來不堪一擊，注定會以暴力告終。在這種背景下，不出意料，第二天頭條新聞做出了聲勢浩大、下意識的反應。《好萊塢報導》發表了一篇譴責白蘭度的社論；《教父》製片人羅伯特．埃文斯（Robert Evans）發聲支持這位演員。
這種分歧不可避免地引發了更多有關小羽毛如何冒犯電影老前輩的故事：這樣，爭議的分支已經進入好萊塢傳說，甚至有自己的整個有爭議的生活。小羽毛自己經常反覆講述的故事版本是這樣的：那天晚上，正在後台的約翰．韋恩（John Wayne） —— 就像這位影星一樣，他扮演的標誌性牛仔角色對銀幕上死去的美洲原住民負有責任 —— 他想衝上舞台，也可能試圖毆打台上的這位年輕女子。按照這個版本，當時需要六名保安人員一起出手才阻止了他。
不過，電影歷史學家和評論家法蘭．尼姆（Farran Nehme）最近寫了一篇基於深入研究的文章，揭穿了她認為是杜撰的故事，證明了聽起來真實的東西和事實混為一談是多麼容易。儘管韋恩並不是自由主義價值觀或種族寬容的化身，但身患絕症、氣質平和的韋恩當時還在大手術後的恢復期，那時試圖對某人進行人身攻擊的可能性似乎不大，至少不太可能。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。