俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡破千，俄羅斯婦女籲普亭「別把我們的親人送進屠宰場」
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瓦格納集團首腦普里戈任承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。他在社群媒體上發文稱：「巴赫姆特的狀況很艱難、非常艱難。敵人寸土必爭。……我們愈逼近市中心，戰鬥就愈艱難，砲火就愈猛烈……烏克蘭無盡投入後備部隊。」
（中央社）俄羅斯與烏克蘭部隊為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）市中心，爆發激烈戰鬥。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，在巴赫姆特戰事中，俄軍在不到一週的時間內就折損逾1100人。
- 烏軍俄傭兵激戰爭奪巴赫姆特市中心，俄南又遭彈襲
根據俄羅斯與烏克蘭部隊的說法，雙方為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特市中心爆發激烈戰鬥。另外，俄羅斯南部貝爾哥羅德州（Belgorod）又遭飛彈攻擊，俄軍予以擊落後，至少1人受傷。
《法新社》報導，工業城市巴赫姆特是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地。
烏克蘭軍方在13日上午的簡報中表示，「瓦格納攻擊部隊正從數個方向挺進，試圖突破我軍防守陣地，攻向市中心」，「我方守軍在激戰時，造成敵人重大損失。」
瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。
他在社群媒體上發文稱：「巴赫姆特的狀況很艱難、非常艱難。敵人寸土必爭。……我們愈逼近市中心，戰鬥就愈艱難，砲火就愈猛烈……烏克蘭無盡投入後備部隊。」
另一方面，俄羅斯南部毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍13日在州內及其行政中心貝爾哥羅德市上空擊落4枚飛彈後，已知至少有1人受傷。
- 澤倫斯基：俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡千人
烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，俄軍在烏東巴赫姆特周邊的戰事，不到一週就陣亡超過1100人；巴赫穆特目前是烏東戰況焦點。
《路透社》報導，澤倫斯基在12日晚間發布的一段影片中表示，「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」
澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。
- 人權觀察組織警告，烏克蘭收容機構兒童處境堪憂
非政府組織「人權觀察」（HRW）13日警告，俄羅斯入侵烏克蘭之舉已對收容機構內的兒童造成「毀滅性」後果，還有數千人被送往俄羅斯本土或占領區。
《法新社》報導，人權觀察在13日發布的最新報告中指出，這場戰爭凸顯烏克蘭迫切需要改革。在俄國全面入侵之前，烏克蘭的收容機構就有超過10萬5000名兒童，這讓烏國成為兒童收容人數第二多的歐洲國家，僅次於俄羅斯。
總部位於紐約的HRW兒童權利副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）說：「這場殘酷的戰爭清楚顯現出，機構收容兒童所面臨的危險必須獲得解決。送回被俄羅斯軍隊非法帶走的兒童應被國際列為優先事項。」
- 俄烏戰爭2022年歐洲國家主要武器進口增加
俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲添購主要武器加強戰力。研究人員12日表示，至2022年為止的5年內，歐洲武器進口增加47％，烏克蘭也成為世界第3大武器輸出目的地。
《路透社》與《法新社》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）資深研究員魏士曼（Pieter D. Wezeman）在聲明中表示：「儘管全球武器移轉減少，但由於俄羅斯與大多數其他歐洲國家間的緊張關係，以歐洲為目的地的武器移轉急速增加。」
這間研究所將「主要武器」定義為飛機、軍艦、坦克、大砲、飛彈和各種重型防禦系統。
俄羅斯女性籲普亭：別將親人當成羔羊送進屠宰場
俄羅斯一群母親與妻子12日向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）請命，懇求他別在沒有足夠訓練或後援的情況下，強迫她們的兒子與丈夫加入攻擊部隊，在戰場上「任人宰割」、白白犧牲。
美國《有線電視新聞網》（CNN）12日報導，根據俄國獨立媒體SOTA在Telegram頻道分享的一段影片，這些婦女說，她們摯愛的丈夫和兒子在3月初「被迫加入攻擊部隊」，而他們自去（2022）年9月接受動員以來，僅接受了4天訓練。
影片顯示，她們舉著寫有「580獨立榴彈砲砲兵師」的俄文標語牌，並標註日期為2023年3月11日。其中一名女性說：「我的丈夫……人在前線對抗敵軍。」
「我軍動員的兵力像羔羊一樣被送進屠宰場，突襲對手強力防守的區域，每次5人出擊，面對的是100名全副武裝的敵軍。」
這些抗議婦女強調：「他們接受動員上戰場，準備效忠祖國，然而他們接受的是專長訓練，不是去當突擊隊員。我們要求總統將這些砲兵撤離兩軍接觸線，並為他們提供大砲與彈藥。」
《CNN》無法獨立證實影片中這群女性的說法。
俄羅斯徵調數十萬人前往烏克蘭戰場，此舉引發民眾不滿與抗議，不少俄國男人甚至設法離境逃避兵單，尤其是年輕男子。
先前曾有一名不願透露姓名的俄羅斯男子在出境後向《CNN》表示：「我們逃離俄羅斯是為了活下來。我們擔心會被送往烏克蘭作戰。」
接獲動員令的家庭也對此有諸多抱怨，包括軍紀問題、缺乏中階軍官擔任領導職務，部隊幾乎未經訓練，此外還有制服不足、伙食太差、醫療補給欠缺等後勤問題。
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延伸閱讀
- 「我有時覺得自己背叛了國家」：俄烏戰爭一年後，烏克蘭青年去與留的掙扎
- 烏東巴赫姆特非軍事重鎮、戰略價值不大，為何俄烏仍拚命攻奪？
- 烏克蘭堅守巴赫姆特不退，分析：俄軍折損率高，破壞俄精英部隊大好良機
- 俄羅斯東正教稱「撒旦主義侵蝕烏克蘭」，普亭自認在打一場「聖戰」嗎？
- CNN：俄烏戰爭使美國更易孤立中國，專家：若親西方政權取代普亭將是北京惡夢
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。