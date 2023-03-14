俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡破千，俄羅斯婦女籲普亭「別把我們的親人送進屠宰場」

（中央社）俄羅斯與烏克蘭部隊為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）市中心，爆發激烈戰鬥。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，在巴赫姆特戰事中，俄軍在不到一週的時間內就折損逾1100人。

烏軍俄傭兵激戰爭奪巴赫姆特市中心，俄南又遭彈襲

根據俄羅斯與烏克蘭部隊的說法，雙方為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特市中心爆發激烈戰鬥。另外，俄羅斯南部貝爾哥羅德州（Belgorod）又遭飛彈攻擊，俄軍予以擊落後，至少1人受傷。

《法新社》報導，工業城市巴赫姆特是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地。

烏克蘭軍方在13日上午的簡報中表示，「瓦格納攻擊部隊正從數個方向挺進，試圖突破我軍防守陣地，攻向市中心」，「我方守軍在激戰時，造成敵人重大損失。」

瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。

他在社群媒體上發文稱：「巴赫姆特的狀況很艱難、非常艱難。敵人寸土必爭。……我們愈逼近市中心，戰鬥就愈艱難，砲火就愈猛烈……烏克蘭無盡投入後備部隊。」

另一方面，俄羅斯南部毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍13日在州內及其行政中心貝爾哥羅德市上空擊落4枚飛彈後，已知至少有1人受傷。

澤倫斯基：俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡千人

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，俄軍在烏東巴赫姆特周邊的戰事，不到一週就陣亡超過1100人；巴赫穆特目前是烏東戰況焦點。

《路透社》報導，澤倫斯基在12日晚間發布的一段影片中表示，「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」

澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。

人權觀察組織警告，烏克蘭收容機構兒童處境堪憂

非政府組織「人權觀察」（HRW）13日警告，俄羅斯入侵烏克蘭之舉已對收容機構內的兒童造成「毀滅性」後果，還有數千人被送往俄羅斯本土或占領區。

《法新社》報導，人權觀察在13日發布的最新報告中指出，這場戰爭凸顯烏克蘭迫切需要改革。在俄國全面入侵之前，烏克蘭的收容機構就有超過10萬5000名兒童，這讓烏國成為兒童收容人數第二多的歐洲國家，僅次於俄羅斯。

總部位於紐約的HRW兒童權利副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）說：「這場殘酷的戰爭清楚顯現出，機構收容兒童所面臨的危險必須獲得解決。送回被俄羅斯軍隊非法帶走的兒童應被國際列為優先事項。」

俄烏戰爭2022年歐洲國家主要武器進口增加

俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲添購主要武器加強戰力。研究人員12日表示，至2022年為止的5年內，歐洲武器進口增加47％，烏克蘭也成為世界第3大武器輸出目的地。

《路透社》與《法新社》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）資深研究員魏士曼（Pieter D. Wezeman）在聲明中表示：「儘管全球武器移轉減少，但由於俄羅斯與大多數其他歐洲國家間的緊張關係，以歐洲為目的地的武器移轉急速增加。」

這間研究所將「主要武器」定義為飛機、軍艦、坦克、大砲、飛彈和各種重型防禦系統。

俄羅斯女性籲普亭：別將親人當成羔羊送進屠宰場

俄羅斯一群母親與妻子12日向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）請命，懇求他別在沒有足夠訓練或後援的情況下，強迫她們的兒子與丈夫加入攻擊部隊，在戰場上「任人宰割」、白白犧牲。

美國《有線電視新聞網》（CNN）12日報導，根據俄國獨立媒體SOTA在Telegram頻道分享的一段影片，這些婦女說，她們摯愛的丈夫和兒子在3月初「被迫加入攻擊部隊」，而他們自去（2022）年9月接受動員以來，僅接受了4天訓練。

影片顯示，她們舉著寫有「580獨立榴彈砲砲兵師」的俄文標語牌，並標註日期為2023年3月11日。其中一名女性說：「我的丈夫……人在前線對抗敵軍。」

「我軍動員的兵力像羔羊一樣被送進屠宰場，突襲對手強力防守的區域，每次5人出擊，面對的是100名全副武裝的敵軍。」

這些抗議婦女強調：「他們接受動員上戰場，準備效忠祖國，然而他們接受的是專長訓練，不是去當突擊隊員。我們要求總統將這些砲兵撤離兩軍接觸線，並為他們提供大砲與彈藥。」

《CNN》無法獨立證實影片中這群女性的說法。

俄羅斯徵調數十萬人前往烏克蘭戰場，此舉引發民眾不滿與抗議，不少俄國男人甚至設法離境逃避兵單，尤其是年輕男子。

先前曾有一名不願透露姓名的俄羅斯男子在出境後向《CNN》表示：「我們逃離俄羅斯是為了活下來。我們擔心會被送往烏克蘭作戰。」

接獲動員令的家庭也對此有諸多抱怨，包括軍紀問題、缺乏中階軍官擔任領導職務，部隊幾乎未經訓練，此外還有制服不足、伙食太差、醫療補給欠缺等後勤問題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航