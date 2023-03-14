核二廠2號機14日開始降載除役，學者建議務實考量延役，王美花：法規與事實面都不可能
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媒體追問電價調漲可能性，王美花表示，俄烏戰爭造成全球燃料成本大幅上漲，各國電價上漲之餘，通膨也居高不下，且核能占比較台灣高的韓國、法國，電力公司虧損數均較台電多，是全球都受到拖累。
核二2號機將除役，原能會：14日下午開始降載
（中央社）核二廠2號機運轉執照14日屆期，原能會表示，台電預定14日下午開始執行機組降載、解聯至停止運轉，並於15日起進入除役期間；期間原能會將進行現場視察，確認機組由運轉到除役的轉換作業符合安全要求。
核二廠1號機已於110年12月28日進入除役期間，2號機亦將於112年3月15日進入除役階段。
原能會13日透過新聞稿說明，已於109年10月20日審查通過核二廠除役計畫，目前待台電公司提出環保署認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第23條規定後，原能會將能依法核發核二廠除役許可。
原能會表示，台電已於近日來函預估在今年9月前提出環評相關文件，並說明核二廠仍依除役計畫規劃，自3月15日起25年內完成除役作業。原能會已要求台電盡速提出除役許可核發相關應備文件，以便辦理核二廠除役許可核發作業。
原能會指出，台電在未取得核二廠除役許可之前，仍應依核二廠除役計畫推動除役相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施興建規劃等，以順遂未來取得除役許可後的除役拆除作業。
針對核二廠1、2號機因用過燃料池空間已近滿儲，反應爐內用過核子燃料尚無法移出，原能會表示，已參照國際間類似機組狀態的管制作法及比照核一廠除役期間管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、廢料管理等管制。
原能會並督促核二廠比照運轉期間品質要求及依規定執行相關作業，確保用過核子燃料安全。
核二2號機明除役，學者建議務實考量讓核電延役
（中央社）核二2號機將在今天除役，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸13日表示，如無配套，台灣注定要缺電，建議經濟部應讓核電機組順利延役。政府堅持非核家園，但也應務實考量在電力不足時讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。
核二2號機將在14日除役，經濟部長王美花日前表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。台電說明，去年慣常與抽蓄水力發電88.6億度、占比約3.5%，確實多於核二2號機的3%。
國民黨立委吳怡玎13日在立法院召開「核電除役，電價漲多少?」記者會，邀請清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏、教授葉宗洸等人與會。
吳怡玎指出，核二2號機運轉執照今天到期，民進黨政府在能源政策上幾乎樣樣不及格，在廢核上卻極有效率，但以台灣的能源安全、能源政策來看，廢除核電是好的政策嗎，大家關心的不是只有缺電，還有到底電價是否愈來愈貴，台電可以凍漲電價，但最後還是要由全體納稅人來埋單。
吳怡玎表示，她不反對再生能源，但認為目前政府在推動的並非展綠廢核，而是以火廢核。火力發電不只骯髒，而且還很昂貴、發電成本波動大。根據台電公布的發電成本，核電每度約新台幣1.5元，火力每度約4元，外購每度約5元。電價不是只有便宜，而且還要平穩，對國家、企業發展很重要。
葉宗洸表示，核二2號機14日停止運轉對台灣的衝擊不小，在沒有配套的狀況下，台灣注定要缺電。核二2號機一年可以發出80億度電，經濟部表示可以透過水力調度彌補電力缺口，「但這是在騙人」。以目前的慣常水力發電跟抽蓄水力發電加總，每年也才65億度，尤其抽蓄水力發電要先用電抽水。
葉宗洸指出，目前水情不穩，不僅影響慣常水力發電，也影響抽蓄水力發電，不知道經濟部要怎麼彌補核二2號機停止運轉所出現的電力缺口，如此怎麼會沒有缺電疑慮，他質疑經濟部現在的做法就是掩耳盜鈴，等缺電發生後再來想方設法找解釋。
葉宗洸建議，經濟部應讓核電機組順利延役，不一定要延役20、40年，可比照德國做法。德國支持廢核，但也務實看待國內缺電狀態，讓核電機組短期延役，台灣的政府既然堅持非核家園，也該務實考量，在電力不足的時候，應考慮讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。
李敏指出，目前不存在完美的能源，談到核能大家最關心就是安全與核廢料，而目前台灣的3個核電廠，運轉績效名列世界前茅，而在高階核廢料的處置，原能會也跟各國一樣有完整的規劃，逐步達成在2055年前找場址掩埋。全世界發展核能國家，沒有一國因為現在不能處理核廢料就不發展核能。
李敏表示，不反對發展再生能源，但環境議題有先後，現在大家認為最嚴重的是二氧化碳排放與氣候變遷。而核能就是最好的解案，發電成本低又穩定，且不會排放二氧化碳，可以大幅降低台灣碳排。另外核燃料體積小，運輸儲存方便，有助台灣能源安全。
核二2號機延役？經長：法規與事實面都不可能
（中央社）核二2號機14日停機，外界關切核二廠延役可能性。經濟部長王美花表示，從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役，事實面是核二燃料池已滿，核燃料拿不出來，要延役也不可能；且核電除前端燃料成本，尚有後端營運經費要考慮。
經濟部13日舉行「核二2號機依法停機後電力調度說明記者會」，媒體詢問核二、核三延役議可能性，尤其日本政府已拍板核電廠可延役至60年之久，台灣在此國際趨勢下有無討論空間。
王美花表示，台灣民眾對核安、核廢料等仍有許多疑慮，導致核一、核二用過的核燃料尚無法取出，需視如何處理順遂。從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役；事實面部分，核二燃料池已滿，「核燃料拿不出來，要延役也不可能」。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門