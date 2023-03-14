核二廠2號機14日開始降載除役，學者建議務實考量延役，王美花：法規與事實面都不可能

核二2號機將除役，原能會：14日下午開始降載

（中央社）核二廠2號機運轉執照14日屆期，原能會表示，台電預定14日下午開始執行機組降載、解聯至停止運轉，並於15日起進入除役期間；期間原能會將進行現場視察，確認機組由運轉到除役的轉換作業符合安全要求。

核二廠1號機已於110年12月28日進入除役期間，2號機亦將於112年3月15日進入除役階段。

原能會13日透過新聞稿說明，已於109年10月20日審查通過核二廠除役計畫，目前待台電公司提出環保署認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第23條規定後，原能會將能依法核發核二廠除役許可。

原能會表示，台電已於近日來函預估在今年9月前提出環評相關文件，並說明核二廠仍依除役計畫規劃，自3月15日起25年內完成除役作業。原能會已要求台電盡速提出除役許可核發相關應備文件，以便辦理核二廠除役許可核發作業。

原能會指出，台電在未取得核二廠除役許可之前，仍應依核二廠除役計畫推動除役相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施興建規劃等，以順遂未來取得除役許可後的除役拆除作業。

針對核二廠1、2號機因用過燃料池空間已近滿儲，反應爐內用過核子燃料尚無法移出，原能會表示，已參照國際間類似機組狀態的管制作法及比照核一廠除役期間管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、廢料管理等管制。

原能會並督促核二廠比照運轉期間品質要求及依規定執行相關作業，確保用過核子燃料安全。

Photo Credit: 中央社 經濟部13日下午舉行「核二2號機依法停機後電力調度說明記者會」，經濟部長王美花（中）、經濟部次長曾文生（左）與台電總經理王耀庭（右）出席。中央社記者王騰毅攝 112年3月13日

核二2號機明除役，學者建議務實考量讓核電延役

（中央社）核二2號機將在今天除役，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸13日表示，如無配套，台灣注定要缺電，建議經濟部應讓核電機組順利延役。政府堅持非核家園，但也應務實考量在電力不足時讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。

核二2號機將在14日除役，經濟部長王美花日前表示，去年水力發電比重達3.5%，比核二2號機組還要多。台電說明，去年慣常與抽蓄水力發電88.6億度、占比約3.5%，確實多於核二2號機的3%。

國民黨立委吳怡玎13日在立法院召開「核電除役，電價漲多少?」記者會，邀請清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏、教授葉宗洸等人與會。

吳怡玎指出，核二2號機運轉執照今天到期，民進黨政府在能源政策上幾乎樣樣不及格，在廢核上卻極有效率，但以台灣的能源安全、能源政策來看，廢除核電是好的政策嗎，大家關心的不是只有缺電，還有到底電價是否愈來愈貴，台電可以凍漲電價，但最後還是要由全體納稅人來埋單。

吳怡玎表示，她不反對再生能源，但認為目前政府在推動的並非展綠廢核，而是以火廢核。火力發電不只骯髒，而且還很昂貴、發電成本波動大。根據台電公布的發電成本，核電每度約新台幣1.5元，火力每度約4元，外購每度約5元。電價不是只有便宜，而且還要平穩，對國家、企業發展很重要。

葉宗洸表示，核二2號機14日停止運轉對台灣的衝擊不小，在沒有配套的狀況下，台灣注定要缺電。核二2號機一年可以發出80億度電，經濟部表示可以透過水力調度彌補電力缺口，「但這是在騙人」。以目前的慣常水力發電跟抽蓄水力發電加總，每年也才65億度，尤其抽蓄水力發電要先用電抽水。

葉宗洸指出，目前水情不穩，不僅影響慣常水力發電，也影響抽蓄水力發電，不知道經濟部要怎麼彌補核二2號機停止運轉所出現的電力缺口，如此怎麼會沒有缺電疑慮，他質疑經濟部現在的做法就是掩耳盜鈴，等缺電發生後再來想方設法找解釋。

葉宗洸建議，經濟部應讓核電機組順利延役，不一定要延役20、40年，可比照德國做法。德國支持廢核，但也務實看待國內缺電狀態，讓核電機組短期延役，台灣的政府既然堅持非核家園，也該務實考量，在電力不足的時候，應考慮讓核電延役，達成穩定供電的目標與需求。

李敏指出，目前不存在完美的能源，談到核能大家最關心就是安全與核廢料，而目前台灣的3個核電廠，運轉績效名列世界前茅，而在高階核廢料的處置，原能會也跟各國一樣有完整的規劃，逐步達成在2055年前找場址掩埋。全世界發展核能國家，沒有一國因為現在不能處理核廢料就不發展核能。

李敏表示，不反對發展再生能源，但環境議題有先後，現在大家認為最嚴重的是二氧化碳排放與氣候變遷。而核能就是最好的解案，發電成本低又穩定，且不會排放二氧化碳，可以大幅降低台灣碳排。另外核燃料體積小，運輸儲存方便，有助台灣能源安全。

Photo Credit: 中央社 核二廠2號機預計14日停機除役，經濟部13日下午舉行記者會，經濟部長王美花提出相關數據說明核二廠2號機依法停機後的電力調度，包括再生能源發電量成長，讓現有機組更有餘裕提早歲修。中央社記者王騰毅攝 112年3月13日

核二2號機延役？經長：法規與事實面都不可能

（中央社）核二2號機14日停機，外界關切核二廠延役可能性。經濟部長王美花表示，從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役，事實面是核二燃料池已滿，核燃料拿不出來，要延役也不可能；且核電除前端燃料成本，尚有後端營運經費要考慮。

經濟部13日舉行「核二2號機依法停機後電力調度說明記者會」，媒體詢問核二、核三延役議可能性，尤其日本政府已拍板核電廠可延役至60年之久，台灣在此國際趨勢下有無討論空間。

王美花表示，台灣民眾對核安、核廢料等仍有許多疑慮，導致核一、核二用過的核燃料尚無法取出，需視如何處理順遂。從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役；事實面部分，核二燃料池已滿，「核燃料拿不出來，要延役也不可能」。