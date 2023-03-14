英國政府宣布320萬英鎊「中國能力計畫」，強化公務體系應對中國資訊操弄

（中央社）英國今天（當地時間13日）公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，提到將強化公務系統的中國相關專業知識和能力。首相蘇納克（Rishi Sunak）的外交事務發言人說，政府擬投入約320萬英鎊（近新台幣1.2億元）執行計畫。

蘇納克的外交事務發言人今天在一場外媒記者會說，跨部會「中國能力計畫」（China Capabilities Programme）不限於華語訓練，還包括認識中國的國防、經濟戰略以及決策機制。計畫將在英國國內和大使館等駐外機構執行。

英國政府去（2022）年已啟動小型前導旗艦計畫。英國外交部指出，約170名公務人員參與前導計畫的華語學習課程，其中20人在台灣受訓。

此外，英國政府近期在外交部成立新的專責單位，宗旨為強化政府人員的鑑別和應對能力，以有效因應俄羅斯、中國等國家對資訊的惡意操弄，防止英國海外利益受損。

英國2021年首次發布可謂施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）。相較於2021年，2023年更新版（IR23）提到中國的篇幅顯著增加，並首次以獨立章節闡述英國對中政策。IR23也首次提到台灣。

蘇納克的外交事務發言人強調，IR23試圖呈現錯綜複雜、不斷演化的對中關係內涵，以及細緻、練達、態度成熟的對中政策。有鑑於自2021年首次發布IR以來，各界對英國的對中政策有許多討論，首相府決定在IR23盡可能詳盡闡述立場。

這名發言人說，相較於2021年版本，IR23有意識地區別中國與中國共產黨。

蘇納克在IR23序言指出，中國對英國樂見的國際秩序構成「劃時代挑戰」（epoch-defining challenge）。中國在南海與台灣海峽的侵略態勢升高。儘管在氣候變遷等全球議題，英國願與北京共事，一旦中共企圖脅迫或創造（單方面的）依賴關係，英國將起而對抗。

IR23正文提到，日益激烈的體制競爭（systemic competition）是當前地緣政治主要趨勢，也是促使安全環境惡化的主要因素。中共的目標是打造以「中國」為中心、對中共威權體制有利的國際秩序，且中共的企圖越來越昭然若揭。

IR23指出，「在中共領導下」，中國對英國構成「劃時代」及「體制性」挑戰（systemic challenge），影響英國「幾乎所有政策領域」以及一般民眾生活。英國期待與中國建立良好的合作和相互理解關係，可預測、穩定的英中關係也有助全球公共利益，但成功與否將取決於「中國的選擇」。

IR提到，英國的對中政策將以英國的核心利益為依歸，並遵循以聯合國憲章和國際法為基礎的國際秩序。若情況符合此前提，英國將與中國政府、企業和民眾進行具建設性的互動，甚至合作；反之，英方將採取迅速、積極的行動，保衛自身利益。

IR強調，這樣的行為準則與美國、日本、澳洲、歐盟等英國最親近的盟友夥伴一致。

根據IR，英國對中政策3大主軸為「保護」、「一致」和「互動」。

「保護」指的是增強國家安全，包括在科學和科技領域確保戰略優勢，以及在權衡取捨不同考量時，絕對優先選擇國家安全。

「一致」指的是深化合作、增進與核心盟友和夥伴的一致性。若單打獨鬥，英國對中共的影響力勢必有限，因此必須試圖聯合盟友夥伴改變整體戰略環境。

「互動」則意味英國將持續與中國進行雙邊和在國際場域的互動，並維繫有助避免誤判的戰略對話。英方將強化與中方的外交接觸以及人與人關係；在經貿領域，英國相信，避免關鍵供應鏈出現依賴、保衛國家安全之餘，正面的貿易投資關係對英、中雙方都有好處。

2021年版IR標舉「向印太傾斜」政策。儘管在那之後，俄羅斯去年全面侵略烏克蘭、衝擊歐洲安全，IR23指出，英國仍將強化在歐洲－大西洋以外的嚇阻、防衛能力以及前進部署。根據北大西洋公約組織（NATO）去年在馬德里峰會的共識，中國的特定野心和政策對歐洲－大西洋區域安全構成挑戰。

蘇納克的外交事務發言人強調，印太與歐洲－大西洋區域的安全相互連動；印太區域如今已是英國長期政策主軸之一，而不僅是2021年版IR形容的「傾斜」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航