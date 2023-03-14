金門兵離營赴中暫未發布通緝，恐面對短期缺職或長期逃亡罪刑責

何時通緝二膽失聯上兵，金檢待軍方移送資料再決定

（中央社）金門地方檢察署主任檢察官劉建志昨（13）日表示，尚未接獲陸軍金門防衛指揮部移送有關二膽失聯陳姓上兵相關資料，因此暫無法判定何時會對陳姓上兵發布通緝。

依《陸海空軍刑法》第40條第1項規定，無故離去或不就職役逾6日，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

劉建志接受《中央社》記者電訪表示，雖然外界認為通緝陳姓上兵時間落在15日。但金檢尚未接獲軍方移送有關陳兵相關資料；一旦接獲也要視資料是否齊全，再決定是否以及何時發布通緝。在未收到任何相關資料前，無法進一步評論此事。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，發動各單位編組尋找。大陸委員會隨後證實，陳姓上兵人在中國大陸廈門。

金門兵離營赴中，恐面對短期缺職或長期逃亡罪刑責

（中央社）金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會昨天確認他人在中國。依規定，若陳兵滿6日未歸營，將涉「短期缺職罪」遭移送偵辦、發布通緝，並面對3年以下有期徒刑。

陳兵若證實是刻意逃兵，將觸「長期逃亡罪」，依照《陸海空軍刑法》第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。

陸委會主委邱太三昨天在立院表示，確認陳姓上兵人在中國，已接獲對岸通知，相關單位持續處理後續中，逃兵指控將由國防部依機制認定。國防部目前尚未正式證實陳姓上兵離營動機是否為逃兵。

對於可能的法定處理程序，軍方人士說明，依2014年發布的「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程」規定，各單位發生現役軍人逾假未歸及死亡相驗案件，應連繫轄區憲兵隊，由轄區憲兵轉報司法檢察官，通知單位法制官協助處理。

依據該法規，發現軍人未歸營，首先要發布「離營通報」，積極聯繫並以存證信函通知家屬勸導協尋，在滿24小時後，即以離營通報函請住居所憲兵隊協尋，如得知行蹤，應派員勸返，或通知憲兵隊派員到場協處，切勿強制帶返，避免觸犯刑法強制罪。

該法規規定，若無故離營或不就職役超過6天，將觸犯「短期缺職罪」，應移送憲兵隊偵辦，並可依《陸海空軍刑法》第40條第1項，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣 30萬元以下罰金。

依照《陸海空軍刑法》第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，則可處5年以下有期徒刑。離營時攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，更將面對7年以上有期徒刑。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航