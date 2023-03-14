2023/03/14,
軍事

馮世寬籲退將勿赴中參加黃埔校慶：共機共艦擾台沒有減少過，請問情何以堪？

馮世寬籲退將勿赴中參加黃埔校慶：共機共艦擾台沒有減少過，請問情何以堪？
多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動引發討論。退輔會主委馮世寬（右）、副主委李文忠（左）13日上午舉行記者會，回應媒體提問。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日

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多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，退輔會13日舉行記者會，由副主委李文忠宣讀新聞稿，呼籲少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

馮世寬籲退將勿赴中參加黃埔校慶，否則情何以堪

（中央社）多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動。退輔會13日出面召開記者會喊話勸阻，主委馮世寬說，參加中共的活動，台灣上空、海面，中共機艦都沒有減少活動，「請問情何以堪？」

退輔會也透過聲明中指出，對發起者的身分、動機及目的深感不解，也籲請國安單位追查其背後的脈絡，及是否有不當違法情事。

退輔會13日舉行記者會，由馮世寬及副主委李文忠回應有關退伍軍人社團號召黃埔軍校校友，出席在中國舉辦的黃埔建校99週年活動。

首先，馮世寬表示，他先聲明，沒有任何一個黨，沒有任何一個派，沒有任何人要求他今天一定要來開這個記者會，而是昨天看到許多資料，心中有一些感想。

馮世寬更提到《日本經濟新聞》先前的報導，他表示，從日本媒體報導造成重大傷害之後，出了很多狀況，這些狀況他認為「都是設定好的」，造成社會與退伍軍人之間許多不平、不滿，甚至造成誤解。

馮世寬說，他要勸退伍協會能在這個時候共體時艱，到六月是慶祝黃埔建軍校慶，到這段時間還會發生什麼事情，不知道。

他說，但是在這個時刻，所有退伍軍人都應該愛我們的國家，支持明年擴大舉辦黃埔建軍100週年慶祝，他共體時艱的呼籲退伍袍澤，在今年要去中國參加紀念會要慎重，而且最好是減免。

媒體詢問，退輔會是否同意個人名義參加，李文忠說，黃埔校友回到黃埔原來的基地，有其合理性，或是從人情來看，沒有什麼錯，但是，黃埔正統在台灣，大陸方面現在的目的是什麼，是統戰，造成國人的誤解，國軍是保家衛國，跑去那邊「目的非常不清楚」。

他呼籲，個人也不宜參加，要參加就參加鳳山舉行的黃埔99週年校慶。

李文忠說，發起及參加都是公開資訊，可以去相關網站找到。

退輔會籲退將勿貪蠅頭小利，落入中共統戰圈套

（中央社）多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，退輔會13日舉行記者會，由副主委李文忠宣讀新聞稿，呼籲少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

李文忠在記者會開始時，宣讀退輔會新聞稿。他表示，對於兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴陸旅遊、工作，一向持正面態度。然此次陸方以黃埔校友會明義邀請黃埔先進赴陸參加黃埔99週年紀念大會，退輔會「深表不妥」。

李文忠說，黃埔建校以來，一直以保衛中華民國及反共為歷史任務及職志；黃埔軍校於政府播遷來台後，在高雄鳳山復校，黃埔的正統一直是在中華民國。黃埔先進赴陸參加陸方舉辦的紀念大會，實在是違背黃埔的傳統和精神。

李文忠表示，退輔會誠摯呼籲，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

李文忠指出，退輔會對發起者的身分、動機及目的「深感不解」，除公開呼籲外，也將循管道勸阻退伍軍人社團勿參與這類活動，導致親痛仇快的結果。退輔會也籲請國安單位追查其背後的脈絡，及是否有不當違法情事。

對於媒體詢問退輔會是否有所掌握，馮世寬說，退輔會沒有權責去管理這些事，但有義務告訴退輔會代表所有退伍袍澤這些事情；李文忠說，哪些人或單位發起及參加都是公開資訊，可以去相關的退伍軍人社團找到。

在記者結束後，媒體詢問如何看待金門二膽上兵因離營失聯，15日即將發布通緝。

馮世寬說，這些細節的部分，他個人沒有掌握，從日本媒體誤導報導以後，不斷有事件發生，個人警覺性是「那都是計畫性的作為」。

他說，假如再深一層問的話，他個人覺得，這個兵游泳過去的可能性是不大的，但因沒有得到正確的消息，他只保留到這裡。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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