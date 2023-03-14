民間購買意願低落，中國車市掀史上最慘烈價格戰，BMW新車只要人民幣12.9萬
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中國車市這波降價的根源，來自比亞迪、特斯拉（Tesla）對旗下電動車的競相大降價。緊接著波及燃油車，由東風率先大降價，遂成一發不可收拾之勢。報導形容，這讓倉促應戰的眾多車企「血流成河」，業者更指出，今年將是中國汽車業「真正決定生死的時刻」。
（中央社）汽車業被列為中國疫情過後優先振興產業。但在民間購買意願低落下，中國車市被自家媒體形容為「史上最慘烈價格戰」。像BMW的1系列新車，更以12.9萬（人民幣，下文亦同）（新台幣57.4萬元）元低價促銷。
《證券時報》報導形容，中國汽車價格大戰已從新能源車過渡到傳統燃油汽車領域，大額汽車補貼戰已成燎原之勢。中國業界人士對此表示，中國「汽車行業從來沒這麼捲（自相殘殺）過」。
根據報導及網路訊息，BMW在福建泉州的經銷商「泉州福寶」日前發布促銷海報提到，原本建議售價為20.89萬元的120iM-Sport（運動版）房車，最低優惠價僅需12.9萬元，折價幅度高達38.2％，轟動中國網路，「13萬就能買寶馬（BMW）新車」一度衝上網路熱搜。
事實上，BMW是中國車市這波降價促銷大戰中，較晚作出反應的車商。福斯（Volkswagen）汽車降價幅度最高達7萬元，負責產銷的中國一汽更推出1.5億元的補貼；價格折讓一向較小的廣汽本田部分車型，也有2至3萬元的優惠；至於奧迪（Audi）、賓士（Mercedes-Benz）的部分車型，更有9至12萬元的折讓。
根據報導，中國車市這波降價的根源，來自比亞迪、特斯拉（Tesla）對旗下電動車的競相大降價。緊接著波及燃油車，由東風率先大降價，遂成一發不可收拾之勢。報導形容，這讓倉促應戰的眾多車企「血流成河」，業者更指出，今年將是中國汽車業「真正決定生死的時刻」。
報導指出，為了促進汽車消費，車企、經銷商、各地政府聯手近來想方設法大降價。補貼力度空前，優惠形式更是多樣化。截至目前至少已有超過30個汽車品牌直接或間接參與價格戰，甚至有車型優惠超過10萬元。
至於補貼來源，部分優惠是由車廠主導，也有的是地區經銷商補貼促銷，也有地方是政府和車商聯手降價；而在降價形式上，保險、貸款、贈品等形式已無法滿足消費者需求，直接大幅度降價成為主流。
地方政府為了拚經濟復甦，紛紛推出力道不一的購車補貼。像是東風總廠所在地的湖北省，就對購買東風的本省籍消費者提供最高達9萬元的補貼，讓建議售價21.19萬元的雪鐵龍C6，只需12.19萬元就可買到。
除湖北省外外，河南省針對本省新購的汽車，給予車價5％的補貼；天津市則派發總額6000萬元的購車補貼；山東省更發放2億元的汽車消費券；而已知的北京、上海、浙江、河南、四川、黑龍江、山西、雲南、海南、貴州等省級行政區，也給予不同程度的購車優惠。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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