吸毒者如何不走回頭路？研究：緩起訴＋戒癮治療，5年內再犯率最低
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從「5年內的再犯率」來看，發現「單純監禁」再犯率為72%，「觀察勒戒」為45.1%，「直接強制治療」是57.32%，但「緩起訴附命戒癮治療」的再犯率，低至35.6%；因毒品施用者在這個處遇中維持與社區的人際連結，較容易獲得親友支持，因此戒除毒癮的成功較高。
司法官學院犯罪防治研究中心今（26）日在法務部例行記者會上發布研究報告，指出對毒品施用者施以合適的治療與處遇，就可以大幅降低復發與再犯問題。以進入監所受監禁、觀察勒戒、強制戒治和「緩起訴附命戒癮治療」4種不同的處遇方式來看，最後一種讓毒品施用者仍保持與社會連結並接受治療的方式，其5年內再犯率為最低。
吸毒者「復發再犯」關鍵在於精準分流和多元處遇
台師大特聘教授李思賢指出，他長期關注毒癮治療與愛滋防範，台灣在修改《毒品防制法》後，對於毒犯應採取「先病人、後犯人」的認知觀念，這是全世界少見的，不過事實證明，這是有效的策略方向。
依賴毒品到成癮程度的原因有非常多種，除了身體上會有強烈的生理需求，其實也可以發現，很多人是因為他所處的環境、遇到的問題等，讓他在心理上依賴毒品，且離不開毒品。戒癮治療應基於再犯風險和醫療需求的精準評估，進行分層分流、並建立有效的社區復元處遇系統，才能有效解決毒品的高再犯問題。
司法官學院犯罪防治研究中心研究員顧以謙說明，他追蹤研究2007年至2014年間被抓到的毒品施用者在「5年內的再犯率」來看，發現「單純監禁」再犯率為72%，「觀察勒戒」為45.1%，「直接強制治療」是57.32%，但「緩起訴附命戒癮治療」的再犯率，低至35.6%。
另外他也說明，根據高等檢察署和其他防止再犯計畫的相關統計，也都可以看到「緩起訴附命戒癮治療」的再犯率是最低的，因為這個處遇可以讓吸毒者保持與社區的人際連結，身邊依然有家人親友的陪伴支持，這些都是戒除毒癮非常重要的關鍵。
顧以謙也指出，研究結果可以發現，純粹施用一級毒品例如海洛因且完成治療的人，再犯率是最低的，僅有26%，毒癮復發較慢，且人數也較少；而有吸毒且並行其他犯罪行為例如竊盜或組織犯罪等，這樣的人毒癮復發的頻率就略高了一些，有47%；而一、二級毒品混用的人則是再犯率最高的，多達52％。
所以他認為應該再將這些人的狀況細分，給予不同的處遇治療，例如純粹施用一級毒品的人，最好的方式可能是給予溫和、且幫助施用者維持社區連結的方式，使他脫離對毒品的依賴。而對於混用一、二級毒品的人，也許就需要透過強烈的手段且儘早介入，進而降低整體再犯的機率。
研究也發現，現在在吸毒犯的結構中，可以發現初犯者越來越少，逐年下降，整體人數也是下降的，也就是說，多數吸毒被抓到的人，其實都是再犯。顧以謙表示，治療完成不等於預防再犯，因此必須將毒品施用的方式、種類、接觸毒品的時間、家庭背景等要素全部納入進行統計分析，才能找到最適合的處遇方式。
緩起訴附命戒癮治療是什麼？
1998年，《毒品危害防制條例》修正公布，將毒品施用者定位為「病患性病人」。從傳統的監禁手段，轉向為積極的「治療優先」措施。在法條和執行上，首次區分了觀察勒戒與強制戒治，也就是除了犯人以外，法條創造出了「受觀察勒戒人」和「受戒治人」的新身分。
世界衛生組織（WHO）等國際醫界早已普遍認定，毒品成癮是種慢性復發性疾病，需要進行長期且持續的治療，對毒品施用者應採取「治療優先」的思維，取代過去強制監禁與除惡務盡的政策走向。
而台灣的「緩起訴附命戒癮治療」，是為期6個月以上，連續1年為限的治療。這個過程需要經過檢察官蒐證和評估、確認個案戒治意願。接著送到醫療機構評量後，最後送二審檢察署進行再議通過。經過這些關卡，藥癮者才能得到緩起訴的處分。而檢察官做出緩起訴處分後，再交由同屬地檢署的觀護人轉介，安排個案至合適的特定醫療相關單位。
接受這個緩起訴加上戒癮治療的毒品施用者，在1年內需至指定的醫療院所自費進行戒癮治療流程，並定期向觀護人室報到且進行驗尿，另外目前實務上以正推動所謂的多元處遇，也就是除了去醫院、到地檢署報到驗尿外，有時還會考量給予法治教育、義務勞務等社區處遇。
也就是雖然在毒品犯罪的行為上，獲得緩起訴，不用立刻被抓進監所，但個案還是必須付出代價，而這個要求吸毒者履行的條件，一來是希望能個藉由醫療端的介入，協助個案遠離毒品，一來也不偏離司法的監督，也就是仍需定期到觀護人室報到。
不過根據《報導者》在2019年的調查統計，發現自2008年開辦緩護療以來，人數節節上升，從2008年的1,197人提升至2017年的6,787人，10年成長達467％。然而，緩護療者被撤銷的人次也逐年增加，從2008年的537人，增加到2017年的1,646人，成長了206.5％。
在這10年間，一級毒品施用者中，被撤銷緩起訴的原因，主要以緩起訴期間因另案遭起訴者最（51.2％），緊接著是違背遵守事項（41.9％）。而在二級毒品施用者中，是違背遵守事項者最多（60.8％），次為期間因另案遭起訴（32.5％）。其中，在一、二級毒品的「因另案起訴」，又有7成以上是再次施用同級毒品。
延伸閱讀
參考資料
- 從犯人到病人，藥癮者「緩護療」10年改革還缺什麼？（報導者）
- 【生活法律】毒品個案緩起訴制度執行現況（正聲廣播）
- 勒戒與戒癮治療差在哪裡？想聲請戒癮治療要怎麼做？（李菁琪律師）
- 毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準
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核稿編輯：翁世航
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