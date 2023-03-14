英國發布2023評估報告：4次提及台灣，稱中國為「劃時代的挑戰」影響英國每個生活層面

英國政府13日正式公布「2023整合性評估更新報告」（Intergrated Review Refresh 2023），這份報告是冷戰以來英國政府發布最大規模的評估報告，內容涉及英國的外交、國防、安全和國際發展的政策，自2021年英國脫歐後首次提出。

為了因應俄烏戰爭以來俄羅斯對全世界的威脅，以及中國的崛起，英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內承諾將針對2021整合性評估報告作出修改，英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak） 接替完成這份報告更新。2023年報告更新了哪些內容？外界又怎麼解讀這份報告？

將中國定位為「劃時代的系統性挑戰」

新版報告發布之前，對中鷹派的前首相特拉斯呼籲將中國重新定位為「威脅」，外界關注英國將如何在這份報告中定位中國。13日發布的新版報告直指，中國共產黨領導下的中國為一「劃時代的系統性挑戰」（epoch-defining and systemic challenge），幾乎影響到政府政策的每個領域和英國人民的日常生活。

新版報告指出， 英國對中共的行動和明確意圖的擔憂日益增加，包括中國選擇深化與俄羅斯的夥伴關係，中國在西藏、新疆和香港的議題，如俄羅斯持續入侵烏克蘭一樣，是無視普世人權及其國際承諾 。

新版報告也提及，中國巨額投資現代化軍事，軍事處理南海島嶼的爭議性主權，並拒絕放棄使用武力來實現其在台灣的目標；中國也利用其經濟實力脅迫意見不同的國家，例如立陶宛。中共更制裁英國議員，並以其他方式破壞言論自由。

報告首次提及台灣與台海議題

2021年的評估報告並未提及台灣，這份更新版的報告裡台灣與台海出現了4次，英國政府承諾「支持台海穩定，反對單方面改變現狀，支持東海和南海穩定。英國支持各方共同努力，確保緊張局勢不會再升級」；英國政府並強調，「英國的一貫立場是，台灣問題應由海峽兩岸人民通過對話和平解決」。

國防支出增加50億英鎊（約合新台幣1851億元）

新版報告指出，為應對2021年以來現實世界的態勢改變，英國政府決定在未來兩年將國防支出提升50億英鎊（佔GDP的2.2%），並承諾未來目標將國防預算提升至GDP的2.5%，

國防支出將用於英國常規、網路和太空部隊，不但有助於英國補充彈藥庫存，特別在加強英國核子武器的威嚇力，其中30億英鎊將投入國防核企業，包括支持英國在巴羅造船廠建造的核動力攻擊潛艦、位於英格蘭中部德比的潛艇推進器反應爐工廠、以及英國的原子武器研究機構（AWE）。新版報告也指出，新增的國防支出將有助於英國對澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的交付。

Photo Credit: GettyImages 澳英美三國領導人本月13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，將運用美英的先進技術在20年內共同打造下一代潛艦，該潛艦就命名為「AUKUS」。

英國軍情五處（MI5）也將增設一個名為「國家保衛安全局」（National Protective Security Authority）的新部門，來保護國家基建等設施。

增加預算培育中國專業知識，包括派員來台學華語

自2021年以來，英國 政府採取了一系列措施來增加對中國的了解與專業知識，包括 自去年起培訓了170個公職人員學習華語，其中有20人來台學習，英國政府也在去年成立了一個「中國專家咨詢小組」（China experts’ advisory group）。

新版報告裡宣布，2024年至2025年將「中國能力計畫」的預算增加一倍，除了提高華語能力，並增加與中國接觸和了解中國的能力，包括經濟與軍事政策。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，英國 的外交官和公務員必須具備專業知識以參與、應對中國帶來 帶來日益嚴峻的挑戰，他認同這項資源的挹注，能提高英國政府的知識與語言技能，以 面對中國對英國的安全、繁榮和價值觀構成的系統性挑戰。

英國是否對中國有所保留？學者：慢慢向美澳對齊

去（2022）年11月才率團來台訪問的英國外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）表示，對英國整合性評估更新報告中納入台灣表示歡迎，但她指出，中國的威脅不可以只被視為主要是經濟議題，因為這樣是錯誤理解中國打壓英國安全及主權的戰略重點。她說，英國需要行動，包括處理在境內的中國海外警察服務站。

歐洲議會與多國國會共組的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）則指出，這份報告提到中國的部分非常少，而且在對中國的貿易上暗示「一切照舊」，等同於鼓勵政府部門增加雙邊貿易和投資；裴倫德認為中國倚靠經濟實力為所欲為，「繼續貿易和投資就像支持有罪不罰」，讓英國對權利和規則的承諾淪為笑柄。裴倫德也批評，英國這份新版報告裡雖然反對改變台海現況，但對於如何防範中國入侵台灣沒有具體計畫。

英國是否對中國有所保留？輔仁大學義大利語文學系系主任張孟仁告訴《關鍵評論網》，蘇納克上台前跟他的對手特拉斯最明顯的立場就是對中不夠鷹派、想在中國賺錢，這也是他在之前選舉敗北的原因，但張孟仁指出，蘇納克上台後有了很大的改變，包括幾天前與法國總統馬克宏在巴黎的高峰會討論在印太區域常態部署的可能性，英國與義大利和日本在去年底討論新一代的戰機的合作，英國13日確定要在澳洲發展新一代的核能潛艦，可見英國近期的所有佈局「都放在印太」。

張孟仁指出，英國慢慢有舉動，目前為止做得不夠多，很可能也是承受反對黨的壓力，英國工黨影子國防部長希利（John Healey）認為英國國力不夠支撐在印太方面跟中國作戰，特別是英國現在的經濟狀況不允許英國投資在武力方面太多，很有可能是箝制英國政府的原因之一。