英國發布2023評估報告：4次提及台灣，稱中國為「劃時代的挑戰」影響英國每個生活層面
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自2021年以來，英國政府採取了一系列措施來增加對中國的了解與專業知識，包括自去年起培訓了170個公職人員學習華語，其中有20人來台學習，英國政府也在去年成立了一個「中國專家咨詢小組」。英國外交大臣柯維立表示，英國的外交官和公務員必須具備專業知識與語言技能，才能面對中國對英國的安全、繁榮和價值觀構成的系統性挑戰。
英國政府13日正式公布「2023整合性評估更新報告」（Intergrated Review Refresh 2023），這份報告是冷戰以來英國政府發布最大規模的評估報告，內容涉及英國的外交、國防、安全和國際發展的政策，自2021年英國脫歐後首次提出。
為了因應俄烏戰爭以來俄羅斯對全世界的威脅，以及中國的崛起，英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內承諾將針對2021整合性評估報告作出修改，英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak） 接替完成這份報告更新。2023年報告更新了哪些內容？外界又怎麼解讀這份報告？
- 將中國定位為「劃時代的系統性挑戰」
新版報告發布之前，對中鷹派的前首相特拉斯呼籲將中國重新定位為「威脅」，外界關注英國將如何在這份報告中定位中國。13日發布的新版報告直指，中國共產黨領導下的中國為一「劃時代的系統性挑戰」（epoch-defining and systemic challenge），幾乎影響到政府政策的每個領域和英國人民的日常生活。
新版報告指出，英國對中共的行動和明確意圖的擔憂日益增加，包括中國選擇深化與俄羅斯的夥伴關係，中國在西藏、新疆和香港的議題，如俄羅斯持續入侵烏克蘭一樣，是無視普世人權及其國際承諾。
新版報告也提及，中國巨額投資現代化軍事，軍事處理南海島嶼的爭議性主權，並拒絕放棄使用武力來實現其在台灣的目標；中國也利用其經濟實力脅迫意見不同的國家，例如立陶宛。中共更制裁英國議員，並以其他方式破壞言論自由。
- 報告首次提及台灣與台海議題
2021年的評估報告並未提及台灣，這份更新版的報告裡台灣與台海出現了4次，英國政府承諾「支持台海穩定，反對單方面改變現狀，支持東海和南海穩定。英國支持各方共同努力，確保緊張局勢不會再升級」；英國政府並強調，「英國的一貫立場是，台灣問題應由海峽兩岸人民通過對話和平解決」。
- 國防支出增加50億英鎊（約合新台幣1851億元）
新版報告指出，為應對2021年以來現實世界的態勢改變，英國政府決定在未來兩年將國防支出提升50億英鎊（佔GDP的2.2%），並承諾未來目標將國防預算提升至GDP的2.5%，
國防支出將用於英國常規、網路和太空部隊，不但有助於英國補充彈藥庫存，特別在加強英國核子武器的威嚇力，其中30億英鎊將投入國防核企業，包括支持英國在巴羅造船廠建造的核動力攻擊潛艦、位於英格蘭中部德比的潛艇推進器反應爐工廠、以及英國的原子武器研究機構（AWE）。新版報告也指出，新增的國防支出將有助於英國對澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的交付。
英國軍情五處（MI5）也將增設一個名為「國家保衛安全局」（National Protective Security Authority）的新部門，來保護國家基建等設施。
- 增加預算培育中國專業知識，包括派員來台學華語
自2021年以來，英國政府採取了一系列措施來增加對中國的了解與專業知識，包括自去年起培訓了170個公職人員學習華語，其中有20人來台學習，英國政府也在去年成立了一個「中國專家咨詢小組」（China experts’ advisory group）。
新版報告裡宣布，2024年至2025年將「中國能力計畫」的預算增加一倍，除了提高華語能力，並增加與中國接觸和了解中國的能力，包括經濟與軍事政策。
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，英國的外交官和公務員必須具備專業知識以參與、應對中國帶來帶來日益嚴峻的挑戰，他認同這項資源的挹注，能提高英國政府的知識與語言技能，以面對中國對英國的安全、繁榮和價值觀構成的系統性挑戰。
英國是否對中國有所保留？學者：慢慢向美澳對齊
去（2022）年11月才率團來台訪問的英國外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）表示，對英國整合性評估更新報告中納入台灣表示歡迎，但她指出，中國的威脅不可以只被視為主要是經濟議題，因為這樣是錯誤理解中國打壓英國安全及主權的戰略重點。她說，英國需要行動，包括處理在境內的中國海外警察服務站。
歐洲議會與多國國會共組的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）則指出，這份報告提到中國的部分非常少，而且在對中國的貿易上暗示「一切照舊」，等同於鼓勵政府部門增加雙邊貿易和投資；裴倫德認為中國倚靠經濟實力為所欲為，「繼續貿易和投資就像支持有罪不罰」，讓英國對權利和規則的承諾淪為笑柄。裴倫德也批評，英國這份新版報告裡雖然反對改變台海現況，但對於如何防範中國入侵台灣沒有具體計畫。
英國是否對中國有所保留？輔仁大學義大利語文學系系主任張孟仁告訴《關鍵評論網》，蘇納克上台前跟他的對手特拉斯最明顯的立場就是對中不夠鷹派、想在中國賺錢，這也是他在之前選舉敗北的原因，但張孟仁指出，蘇納克上台後有了很大的改變，包括幾天前與法國總統馬克宏在巴黎的高峰會討論在印太區域常態部署的可能性，英國與義大利和日本在去年底討論新一代的戰機的合作，英國13日確定要在澳洲發展新一代的核能潛艦，可見英國近期的所有佈局「都放在印太」。
張孟仁指出，英國慢慢有舉動，目前為止做得不夠多，很可能也是承受反對黨的壓力，英國工黨影子國防部長希利（John Healey）認為英國國力不夠支撐在印太方面跟中國作戰，特別是英國現在的經濟狀況不允許英國投資在武力方面太多，很有可能是箝制英國政府的原因之一。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
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經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。