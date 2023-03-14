李強開啟總理路，如何與習近平分配經濟權力是一大挑戰
我們想讓你知道的是
也許身為習近平的心腹，短期間政策執行不會再有南北院之爭，可以穩當地處理先來的後疫情經濟「穩增長」的挑戰。不過，仕途深受習近平提拔的他，如何穩定且持續的與習分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，讓「李強經濟學」與習擘劃的經濟藍圖鑲嵌，是後續的難題。
李強開啟總理路 與習近平分配經濟權力是一大挑戰
（中央社）中國國務院新任總理李強13日亮相於媒體前，宣告開啟他的總理之路。外界期盼他的「親商」經驗能提振眼下疲弱的中國經濟；但是同時，與國家主席習近平如何分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，是一大挑戰。
李強13日率其他4位副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中登場於人大閉幕會後的總理記者會。他一共回答了10個問題，最為人關注的仍在傳統經濟議題。
李強在會中講解經濟議題，肢體語言豐富，多次以手勢強調其論調。他在回應施政方向與經濟問題時，語調堅定，試圖要給企業、外資與消費者吃下「定心丸」。他也試著貼近人民，稱自己是老網民，也說民眾不會一直緊盯GDP，而是更關心自身身邊的事。
不過，更多的是在這場首秀上，他口中不斷提到「習近平」。
李強沒有中央歷練就當上總理。2000年初，習近平在浙江任官時，李強擔任其秘書長，兩人關係拉近。他後來在習近平擔任總書記10年間，主政浙江、江蘇與上海，深受提拔，這是中國最富裕的長三角地區。
在他上任以前，港媒《經濟日報》與花旗等外商曾撰文分析「李強經濟學」，重點可概括為發展民營經濟、開放招商引資、促進產業升級。
其實，在他還在浙江溫州為官時，就對自由市場的經濟有一生動比喻。
當時，他將當地的「溫州模式」打比喻為「地瓜經濟」，因為地瓜具有旺盛的生命力、不起眼但能夠四處延伸。「溫州模式」實為中國發展民營經濟的一個標誌，活力不受政府管控。
他的「親商」經驗，自然為外界思考，中國經濟走向是否能「樂觀看待」；以及他是否如消息所言，在取消「動態清零」上，或是往後其他政策上扮演說得上話的角色。
如果都樂觀地在上述問題回答為：「是」，下一步要思考的是，他可從習近平的手中接掌多大幅度的經濟權力，以及可以影響習近平多久？
過去10年，習近平已將政治權力擴展到經濟領域。
2017年中央經濟工作會議上提出「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」，代表習近平在經濟決策的主導性地位。
後續包含「雙循環」、「共同富裕」，甚至是「監管」，都是強調內需市場、福利再分配的經濟政策，再加上習近平的經濟想法有「脫虛向實」的偏好，以及中國深陷美中貿易戰、科技戰的外部夾殺，由中共領導、傾國家力量帶動下一步經濟轉型，可能才是習時代的經濟藍圖的走向。
而習近平上述的經濟思維，對於市場信心與企業家精神可能都投下了不確定性。
坐上中國國務院總理後，依照現今中共執政思維，經濟大權可能還是緊握在中央財經委員會與深改委手中，李強是否能身兼其中一個小組或委員會的組長，以此主政經濟大權，並指揮國務院系統，是一懸念。
也許身為習近平的心腹，短期間政策執行不會再有南北院之爭，可以穩當地處理先來的後疫情經濟「穩增長」的挑戰。
不過，仕途深受習近平提拔的他，如何穩定且持續的與習分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，讓「李強經濟學」與習擘劃的經濟藍圖鑲嵌，是後續的難題。
李強的考驗才剛開始。
拚經濟仍不忘監管 兩會後的中國資本市場新日常
（中央社）中國央行行長易綱等財金舵手意外留任，釋放出以穩為主基調。於此同時金融監管「一行一局一會」橫空出世，透露出未來採取更進一步且細緻的監管手段，令「穩中求進」4字有新解。
今年中國全國「兩會」的人事，既是意料之內，又有意料之外。眾所周知李強將攀上總理大位的同時，原本被認為會卸任的中國人民銀行行長易綱，確認坐穩，持續主掌央行，同時在中國期盼經濟復甦的一年，擘劃新一輪的貨幣政策。
有此一說，不論是易綱或是原本也被預期將會卸任的財政部長劉昆，都持續獲得李強的支持，透露出的訊息是在經濟疲弱之際，中國希望維護經濟連續性、安撫市場。同時也藉由金融改革派色彩鮮明的易綱，持續與美國維持互動與合作。
然而所有的事情都是一體兩面，穩字當頭的背後也不免讓人擔憂，中國財金系統人才處於青黃不接的壓力，以及外界事前對於李強在振興經濟領域「可以使用的招數不多」與「缺乏自己的班底」等質疑。
從事後來看，易綱留任似乎有跡象，特別是在兩會揭幕之前，親上火線解釋「金融穩定法」，強調將各類金融活動全部納入監管，並且做好平台企業金融業務整改，加強常態化監管。同時，重申中國近年整體的金融風險逐漸縮小，中小金融機構的改革取得成果。
現在看來，這些談話都不是畢業報告，更像是爭取連任時的政績發表。
只不過，雖然李強主持的國務院藉由人事任免透露出了「穩字當頭」的立場，然而卻又藉由機構改革建立國家金融監督管理總局、國家數據局，同時也調整證券監督管理委員會的位階，更進一步強化了對於金融系統與數據監管。
種種舉措雖然被解讀為防止無序成長與化解金融風險，然而「強化監管」與「經濟穩定」在當今的中國，似乎已是相互矛盾的兩個詞彙。
畢竟過去幾年間，中國經濟不穩的原因之一，就是過度嚴苛且缺乏彈性的監管政策，一路從房地產、網路科技、金融證券到遊戲等，壓制了企業成長並引發了風險，最終各種不穩定因素接連爆發，令受到疫情衝擊的中國經濟，更是雪上加霜。
從去年開始，不論是鬆綁房地產的監管政策，對於證券市場的各項改革措施，到曾經被掐住咽喉而奄奄一息的網路科技企業，似乎都在「監管鬆綁」後得到了喘息的機會，重新回到拚經濟的隊伍中。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。