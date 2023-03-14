李強開啟總理路，如何與習近平分配經濟權力是一大挑戰

李強開啟總理路 與習近平分配經濟權力是一大挑戰

（中央社）中國國務院新任總理李強13日亮相於媒體前，宣告開啟他的總理之路。外界期盼他的「親商」經驗能提振眼下疲弱的中國經濟；但是同時，與國家主席習近平如何分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，是一大挑戰。

李強13日率其他4位副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中登場於人大閉幕會後的總理記者會。他一共回答了10個問題，最為人關注的仍在傳統經濟議題。

李強在會中講解經濟議題，肢體語言豐富，多次以手勢強調其論調。他在回應施政方向與經濟問題時，語調堅定，試圖要給企業、外資與消費者吃下「定心丸」。他也試著貼近人民，稱自己是老網民，也說民眾不會一直緊盯GDP，而是更關心自身身邊的事。

不過，更多的是在這場首秀上，他口中不斷提到「習近平」。

李強沒有中央歷練就當上總理。2000年初，習近平在浙江任官時，李強擔任其秘書長，兩人關係拉近。他後來在習近平擔任總書記10年間，主政浙江、江蘇與上海，深受提拔，這是中國最富裕的長三角地區。

在他上任以前，港媒《經濟日報》與花旗等外商曾撰文分析「李強經濟學」，重點可概括為發展民營經濟、開放招商引資、促進產業升級。

其實，在他還在浙江溫州為官時，就對自由市場的經濟有一生動比喻。

當時，他將當地的「溫州模式」打比喻為「地瓜經濟」，因為地瓜具有旺盛的生命力、不起眼但能夠四處延伸。「溫州模式」實為中國發展民營經濟的一個標誌，活力不受政府管控。

他的「親商」經驗，自然為外界思考，中國經濟走向是否能「樂觀看待」；以及他是否如消息所言，在取消「動態清零」上，或是往後其他政策上扮演說得上話的角色。

如果都樂觀地在上述問題回答為：「是」，下一步要思考的是，他可從習近平的手中接掌多大幅度的經濟權力，以及可以影響習近平多久？

過去10年，習近平已將政治權力擴展到經濟領域。

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2017年中央經濟工作會議上提出「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」，代表習近平在經濟決策的主導性地位。

後續包含「雙循環」、「共同富裕」，甚至是「監管」，都是強調內需市場、福利再分配的經濟政策，再加上習近平的經濟想法有「脫虛向實」的偏好，以及中國深陷美中貿易戰、科技戰的外部夾殺，由中共領導、傾國家力量帶動下一步經濟轉型，可能才是習時代的經濟藍圖的走向。

而習近平上述的經濟思維，對於市場信心與企業家精神可能都投下了不確定性。

坐上中國國務院總理後，依照現今中共執政思維，經濟大權可能還是緊握在中央財經委員會與深改委手中，李強是否能身兼其中一個小組或委員會的組長，以此主政經濟大權，並指揮國務院系統，是一懸念。

也許身為習近平的心腹，短期間政策執行不會再有南北院之爭，可以穩當地處理先來的後疫情經濟「穩增長」的挑戰。

不過，仕途深受習近平提拔的他，如何穩定且持續的與習分配經濟權力，實踐中國經濟轉型，讓「李強經濟學」與習擘劃的經濟藍圖鑲嵌，是後續的難題。

李強的考驗才剛開始。

拚經濟仍不忘監管 兩會後的中國資本市場新日常

（中央社）中國央行行長易綱等財金舵手意外留任，釋放出以穩為主基調。於此同時金融監管「一行一局一會」橫空出世，透露出未來採取更進一步且細緻的監管手段，令「穩中求進」4字有新解。

今年中國全國「兩會」的人事，既是意料之內，又有意料之外。眾所周知李強將攀上總理大位的同時，原本被認為會卸任的中國人民銀行行長易綱，確認坐穩，持續主掌央行，同時在中國期盼經濟復甦的一年，擘劃新一輪的貨幣政策。

有此一說，不論是易綱或是原本也被預期將會卸任的財政部長劉昆，都持續獲得李強的支持，透露出的訊息是在經濟疲弱之際，中國希望維護經濟連續性、安撫市場。同時也藉由金融改革派色彩鮮明的易綱，持續與美國維持互動與合作。

然而所有的事情都是一體兩面，穩字當頭的背後也不免讓人擔憂，中國財金系統人才處於青黃不接的壓力，以及外界事前對於李強在振興經濟領域「可以使用的招數不多」與「缺乏自己的班底」等質疑。

從事後來看，易綱留任似乎有跡象，特別是在兩會揭幕之前，親上火線解釋「金融穩定法」，強調將各類金融活動全部納入監管，並且做好平台企業金融業務整改，加強常態化監管。同時，重申中國近年整體的金融風險逐漸縮小，中小金融機構的改革取得成果。

現在看來，這些談話都不是畢業報告，更像是爭取連任時的政績發表。

只不過，雖然李強主持的國務院藉由人事任免透露出了「穩字當頭」的立場，然而卻又藉由機構改革建立國家金融監督管理總局、國家數據局，同時也調整證券監督管理委員會的位階，更進一步強化了對於金融系統與數據監管。

種種舉措雖然被解讀為防止無序成長與化解金融風險，然而「強化監管」與「經濟穩定」在當今的中國，似乎已是相互矛盾的兩個詞彙。

畢竟過去幾年間，中國經濟不穩的原因之一，就是過度嚴苛且缺乏彈性的監管政策，一路從房地產、網路科技、金融證券到遊戲等，壓制了企業成長並引發了風險，最終各種不穩定因素接連爆發，令受到疫情衝擊的中國經濟，更是雪上加霜。

從去年開始，不論是鬆綁房地產的監管政策，對於證券市場的各項改革措施，到曾經被掐住咽喉而奄奄一息的網路科技企業，似乎都在「監管鬆綁」後得到了喘息的機會，重新回到拚經濟的隊伍中。