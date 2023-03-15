石明謹：即便台灣打出一兩場令人驚豔的比賽，整體戰力仍然沒有晉級的實力
我們想讓你知道的是
如何讓台灣的棒球增加競爭力？光想著提升戰績，就是戰績沒有辦法提升的主因。美國人從來不會想要提升國家隊的實力，他們有職棒大聯盟，有完整的運動產業、有大量的運動人口、有縝密的運動科學，致力於建立一個系統，而不是一兩場比賽的成績。
文：石明謹
在台中洲際棒球場舉辦的WBC世界棒球經典賽小組預賽，正式告一段落。台灣棒球代表隊贏下兩場重要的勝利，被國外媒體認為是「A組最大冷門」，然而最終台灣的成績排名，又如最初的預期，成為小組墊底最後一名。
有冷門的賽事，沒有冷門的冠軍
在運動界常有這樣的一句話，「有冷門的賽事，卻沒有冷門的冠軍。」換言之，即便台灣能夠打出一兩場令人驚豔的比賽，整體戰力仍然沒有晉級的實力。
跟上世紀8、90年代台灣棒球起飛時不同，當時的棒球國際賽事，可以說是業餘水準。隨著時空環境改變，包括地球村的興起，國際往來頻繁，航空交通與網路訊息的快速傳遞，形成了由美國職棒大聯盟所主導的WBC棒球經典賽。
既然賽事是由大聯盟主導，其思維自然與過去國際棒總會有極大的不同。殘酷的是，經典賽比的是「體系」，而不是單純的一場棒球賽，而且是一場屬於「大聯盟體系」的比賽。
例如用球數的限制，就是一種完全配合大聯盟投手制度的策略。賽程及小組分組，也是由大聯盟主導「全球分區」概念。如果大家有觀看比賽轉播，在國際轉播訊號中，針對各隊選手的背景資料介紹，同樣也集中在大聯盟包括農場在內的比賽經歷，甚至賽前的戰力分析，還用了選手在大聯盟的出賽資歷做為評分標準。
加上對於國籍的認定較為寬鬆，許多歐洲國家本身的棒球實力、硬體設施，都稱不上是傳統棒球強國，陣中卻能吸納許多在美國或中南美洲出生長大的選手。
依大聯盟規畫的均衡實力分布圖
在經典賽這種短期賽事中，實力大幅躍升，再也不是過往在國際賽場上，碰到歐洲球隊感覺就是一顆大補丸，如今各隊已經變成了美國職棒大聯盟的延伸。能夠稍微與之抗衡的，只有日本職棒，甚至日本的主要戰力都脫離不了大聯盟的加持。
當然所謂的「體系戰爭」，除了擁有在大聯盟效力的選手，才具有較強競爭力之外，還傳遞了另一個訊息。那就是整個農場機制、產業結構、訓練內容、發展思維乃至比賽時的調度方式，是不是也能跟上大聯盟的發展，這將是非常重要的關鍵。
台灣這次被淘汰的主因，肇因於投手戰力的不足，尤其是在前面五局無法壓制對手，最後因為失分過多，成為小組最後一名。最直接的原因是目前台灣缺少過去王建民、郭泓志這類型的大物投手，也沒有旅外強投。
這跟國內職棒對於投手強度要求不夠、對於青年投手保護不足的傳統有關。職棒的倚靠洋投的情況越來越嚴重，在三級棒球又讓投手過度操練，過了20歲之後，難有持續的發展。
反觀日本職棒並非沒有人才被大聯盟磁吸的問題，但是日本採取了足夠的保護措施，包括了入札制度的設計，同時也將投手與洋投的戰力做了非常好的劃分。日本職棒依然會是前往美國大聯盟的跳板，卻並沒有因此簡單的被定位成美國大聯盟的農場。
日本既有自己的風格與成長，也不吝於向美國輸出選手。而身為一個孤懸海外的島國，過去對於國籍、種族保護意識極為強烈的日本，此次甚至也吸收了日裔美籍選手，在爭議聲中走出了開放的第一步。
台灣始終學日本，卻不知日本早已變革
基於歷史的傳承，過去台灣一直師法日本的棒球精神，但是卻沒有意識到日本早就已經脫離過往那一套「精神勝利法」，走入了高度科學化的訓練體系。台灣最喜歡用的以瘋狂跑步訓練體能的方式，在日本早就已經逐漸銷聲匿跡。
取而代之的是綜合性的肌肉訓練，過去像松阪大輔這種不知疲倦的投球機關，也被以運動科學嚴密保護投手的系統取代。佐佐木朗希的成功，正是肇因於自青少年時期，教練就對他採取了科學化管理，定期檢測他的骨骼、肌肉成長，限制他的投球數及訓練量，最後迎來令和怪物的誕生。
我們對於台灣選手在球場上的努力當然要給予掌聲，因為能夠站上這樣的舞台，也早就是萬中選一的選手了。然而為何總是與世界的頂尖選手，差了那麼一點點，看似即將碰觸，實則遙不可及，這種一次又一次遺憾的感覺，恰好就是我們與世界的距離。
一個良好的體系，會累積最後勝利的因素，好的場地，影響著選手最終出賽時的狀態。而這裡所說的訓練場地，不單單指在賽前集訓的場地，而是從小就應該在場地平整、草皮優良，各種休息、沐浴設備良好的場地出賽，而不是到了國際賽事才有這樣的待遇。
栽培選手不能揠苗助長
對於選手的保護，不是到了成年之後才開始，從小就應該對於訓練內容、投球方式等等加以限制。在台灣成長過程中經常因為受傷，導致許多天才小選手結束運動生涯，滿滿的遺珠之憾，能夠存活下來的，反而成為少數。當我們感嘆於在關鍵時刻，投手人選不夠用的時候，其肇因或許是10年前，在台灣不正常的三級體制中，折損的那些未來之星。
戰敗找戰犯，可以揪出無數的原因，然而最終都會發現，不管是臨場調度、球場管理、選手訓練等等，最終都會歸納於台灣從來沒有建立好的運動產業，沒有妥善運用運動科學，沒有對教練的學能有足夠的進修，沒有一個好的系統與目標。
你說要如何讓台灣的棒球增加競爭力？我會說光想著提升戰績，就是戰績沒有辦法提升的主因。美國人從來不會想要提升國家隊的實力，因為他們有職棒大聯盟，有完整的運動產業、有大量的運動人口、有縝密的運動科學，他們致力於建立一個系統，而不是一兩場比賽的成績。
台灣從來沒有任何一個政治人物，或是運動體系的領導人，願意致力於建制一個新的體制。台灣大部分球迷也只是關注短期的賽果，對於產業的支持、對於選手的職涯漠不關心，最後是注定永遠的「雖敗猶榮」。
Tags：
不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！