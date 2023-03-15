石明謹：即便台灣打出一兩場令人驚豔的比賽，整體戰力仍然沒有晉級的實力

文：石明謹

在台中洲際棒球場舉辦的WBC世界棒球經典賽小組預賽，正式告一段落。台灣棒球代表隊贏下兩場重要的勝利，被國外媒體認為是「A組最大冷門」，然而最終台灣的成績排名，又如最初的預期，成為小組墊底最後一名。

有冷門的賽事，沒有冷門的冠軍

在運動界常有這樣的一句話，「有冷門的賽事，卻沒有冷門的冠軍。」換言之，即便台灣能夠打出一兩場令人驚豔的比賽，整體戰力仍然沒有晉級的實力。

跟上世紀8、90年代台灣棒球起飛時不同，當時的棒球國際賽事，可以說是業餘水準。隨著時空環境改變，包括地球村的興起，國際往來頻繁，航空交通與網路訊息的快速傳遞，形成了由美國職棒大聯盟所主導的WBC棒球經典賽。

既然賽事是由大聯盟主導，其思維自然與過去國際棒總會有極大的不同。殘酷的是，經典賽比的是「體系」，而不是單純的一場棒球賽，而且是一場屬於「大聯盟體系」的比賽。

例如用球數的限制，就是一種完全配合大聯盟投手制度的策略。賽程及小組分組，也是由大聯盟主導「全球分區」概念。如果大家有觀看比賽轉播，在國際轉播訊號中，針對各隊選手的背景資料介紹，同樣也集中在大聯盟包括農場在內的比賽經歷，甚至賽前的戰力分析，還用了選手在大聯盟的出賽資歷做為評分標準。

加上對於國籍的認定較為寬鬆，許多歐洲國家本身的棒球實力、硬體設施，都稱不上是傳統棒球強國，陣中卻能吸納許多在美國或中南美洲出生長大的選手。

Photo Credit: 中央社 2023世界棒球經典賽A組預賽12日晚間在台中洲際棒球場進行義大利隊（圖）與荷蘭隊的比賽，義大利4局下頻頻敲安，攻勢串連一舉拿下6分，教練及選手一度在場邊興奮歡呼。 中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

依大聯盟規畫的均衡實力分布圖

在經典賽這種短期賽事中，實力大幅躍升，再也不是過往在國際賽場上，碰到歐洲球隊感覺就是一顆大補丸，如今各隊已經變成了美國職棒大聯盟的延伸。能夠稍微與之抗衡的，只有日本職棒，甚至日本的主要戰力都脫離不了大聯盟的加持。

當然所謂的「體系戰爭」，除了擁有在大聯盟效力的選手，才具有較強競爭力之外，還傳遞了另一個訊息。那就是整個農場機制、產業結構、訓練內容、發展思維乃至比賽時的調度方式，是不是也能跟上大聯盟的發展，這將是非常重要的關鍵。

台灣這次被淘汰的主因，肇因於投手戰力的不足，尤其是在前面五局無法壓制對手，最後因為失分過多，成為小組最後一名。最直接的原因是目前台灣缺少過去王建民、郭泓志這類型的大物投手，也沒有旅外強投。

這跟國內職棒對於投手強度要求不夠、對於青年投手保護不足的傳統有關。職棒的倚靠洋投的情況越來越嚴重，在三級棒球又讓投手過度操練，過了20歲之後，難有持續的發展。

反觀日本職棒並非沒有人才被大聯盟磁吸的問題，但是日本採取了足夠的保護措施，包括了入札制度的設計，同時也將投手與洋投的戰力做了非常好的劃分。日本職棒依然會是前往美國大聯盟的跳板，卻並沒有因此簡單的被定位成美國大聯盟的農場。

日本既有自己的風格與成長，也不吝於向美國輸出選手。而身為一個孤懸海外的島國，過去對於國籍、種族保護意識極為強烈的日本，此次甚至也吸收了日裔美籍選手，在爭議聲中走出了開放的第一步。

台灣始終學日本，卻不知日本早已變革

基於歷史的傳承，過去台灣一直師法日本的棒球精神，但是卻沒有意識到日本早就已經脫離過往那一套「精神勝利法」，走入了高度科學化的訓練體系。台灣最喜歡用的以瘋狂跑步訓練體能的方式，在日本早就已經逐漸銷聲匿跡。

取而代之的是綜合性的肌肉訓練，過去像松阪大輔這種不知疲倦的投球機關，也被以運動科學嚴密保護投手的系統取代。佐佐木朗希的成功，正是肇因於自青少年時期，教練就對他採取了科學化管理，定期檢測他的骨骼、肌肉成長，限制他的投球數及訓練量，最後迎來令和怪物的誕生。

我們對於台灣選手在球場上的努力當然要給予掌聲，因為能夠站上這樣的舞台，也早就是萬中選一的選手了。然而為何總是與世界的頂尖選手，差了那麼一點點，看似即將碰觸，實則遙不可及，這種一次又一次遺憾的感覺，恰好就是我們與世界的距離。

一個良好的體系，會累積最後勝利的因素，好的場地，影響著選手最終出賽時的狀態。而這裡所說的訓練場地，不單單指在賽前集訓的場地，而是從小就應該在場地平整、草皮優良，各種休息、沐浴設備良好的場地出賽，而不是到了國際賽事才有這樣的待遇。

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽台灣隊12日不敵古巴隊、確定無緣晉級，野手「四爺」陳傑憲本屆攻守表現亮眼，對古巴賽後一路哭著退場，說了2次「穿上這件球衣真的很不容易」。圖為陳傑憲出賽畫面。 中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

栽培選手不能揠苗助長

對於選手的保護，不是到了成年之後才開始，從小就應該對於訓練內容、投球方式等等加以限制。在台灣成長過程中經常因為受傷，導致許多天才小選手結束運動生涯，滿滿的遺珠之憾，能夠存活下來的，反而成為少數。當我們感嘆於在關鍵時刻，投手人選不夠用的時候，其肇因或許是10年前，在台灣不正常的三級體制中，折損的那些未來之星。

戰敗找戰犯，可以揪出無數的原因，然而最終都會發現，不管是臨場調度、球場管理、選手訓練等等，最終都會歸納於台灣從來沒有建立好的運動產業，沒有妥善運用運動科學，沒有對教練的學能有足夠的進修，沒有一個好的系統與目標。

你說要如何讓台灣的棒球增加競爭力？我會說光想著提升戰績，就是戰績沒有辦法提升的主因。美國人從來不會想要提升國家隊的實力，因為他們有職棒大聯盟，有完整的運動產業、有大量的運動人口、有縝密的運動科學，他們致力於建立一個系統，而不是一兩場比賽的成績。

台灣從來沒有任何一個政治人物，或是運動體系的領導人，願意致力於建制一個新的體制。台灣大部分球迷也只是關注短期的賽果，對於產業的支持、對於選手的職涯漠不關心，最後是注定永遠的「雖敗猶榮」。