當一切都可以用AI加速之後，還有什麼是值得我們慢下來的事情呢？

文：公關人生相談室

隨著ChatGPT的問世，加上下一次改版近在眼前，除了不斷地嘗試用不同的問句去挑戰AI的極限跟邊界外；或許更多人想問的是，有了超級強大的AI之後，人該如何重新定義自己的價值，甚至在當初以金錢對價交換技能與時間所建立的職場上立足？

當大家都在問，該下什麼指令，該給予什麼資訊，可以讓看起來一本正經，看起來像是個內建維基百科，但說著不見得完全正確答案的超級大腦，可以給予我們需要的指示，也可以幫我們拓展原有的知識邊界。

看著使用者狂熱地測試著ChatGPT的能耐，在社群媒體上張貼出一則又一則ChatGPT產出的問答與文字。我們像是已知用火的人類，可以靠著火嚇阻具有攻擊性的夜行動物、靠著用火可以取暖與烹煮食物，也開始試著跟這個充滿機會跟危險的新朋友相處。因為稍有不慎，我們也可能一無所有。

我們也像在廟宇裡虔誠求籤的信徒，透過一次次的問題輸入，像是擲筊與抽取籤詩一樣。只是這次，我們得以見證神明在現世顯靈，不但給我們客製化的籤詩內容，還可以跟我們對答如流，而且24小時營業不打烊。

然而，機會背後同樣是危機，幾次工業革命產生了一些新的工作，也帶走了一些工作。有人在擔心自己是否就是下個被AI取代的人？無論是媒體記者、數位行銷、程式設計師、文案創作者、翻譯還是文字客服，當AI只要幾秒鐘就可以產出看似架構完整文章與回應，當AI寫出的翻譯文字不會再有拼字錯誤，當AI彷彿成為我們完美的化身，那種我們靠著幾十年正規教育和無數個日子技能磨練，希望達到的博學與幾乎全知卻從來無法企及的程度。

我們也問自己，如果我現在做的事情，有AI可以做了，我還可以做什麼呢？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

精確、效率與不停歇地工作，AI彷彿就快要實現工業革命最終想要企及的目標——創造出不會出錯、不帶感情而且不需要休息的人類，而能把所有能定制化與規格化的工作全部都由AI取代。

就像前幾次工業革命被取代掉的手工業或是輕工業，或是網路帶來的扁平的世界，肯定會出錯、情緒很多而且還需要休息的人類，在下一個工業革命來臨前或全面臨到前，依舊無法解決「人為什麼活著」的大哉問。

當一切都可以用AI加速之後，無論是找資料、問答、寫程式還是寫文章，我們也問自己，那還有什麼是值得我們慢下來的事情呢？

想像用1.25倍或1.5倍速觀看的YouTube影片，或許我們的人生就像是一段段影片，在別人眼中看起來就好比縮時影片，甚至可以加速瀏覽，但真實經過的卻是我們扎實地活過的每一天。學習無法快轉、情緒無法快轉、痛苦也無法快轉，而這些無法快轉的時刻，也就是AI無法意會也無法完全給予透徹解答的人生問題。

就像《命運好好玩》電影裡意外拿到萬能遙控器的男主角，不但可以快轉、暫停某些人生時刻，甚至遙控器還模擬了男主角的思想，創造了許多事件，而不斷快轉人生的結果，只讓男主角看到自己從未經歷但卻令人難以接受的結果，妻子再嫁、父親過世、自己罹癌。只看到結果卻不知道發生什麼事情的男主角，只能不斷地切換案件，暫停或快轉，自己卻從來不知道中間到底發生了什麼事了？

「意義創造」是人類最特殊的才能之一，讓我們不只是單一個體，而是與所在的環境與萬物產生連結，並給予意義。或許，「慢下來」這件事，反而是AI光速發展後給予我們最重要的提醒跟禮物。在一切都看似可以加速而等待看似浪費後，有哪些事情、有哪些人，是我們願意慢下來給予時間投入的呢？

當我們不用快轉也不用秒速回應，只是去經驗與聆聽，去做身為人才可以做的事情，或許那才真的是AI所帶給我們的巔峰時刻。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航