救生員職業解析（上）：薪水有多少、要考什麼照？泳客意外出事需擔負法律責任嗎？

文：張景泓（多年救生員經歷，目前專注研究國外游泳教育，致力於推廣水域安全觀念、水中自救技巧教學，「像一條魚LikeAFish」創辦人）

天氣開始變暖和了，相信有些人會想要考取救生員來打工賺錢，或是打算以這份工作作為長期的職業考量。

在許多人眼中，救生員是一份神聖的工作，在緊急時刻負責協助救難，保護好戲水民眾的安全。不過，也有人覺得救生員看起來常常閒閒無事，坐在救生檯上就有薪水可以領。

我自大學期間取得救生員證以後，累計了6年以上的救生資歷，在10個不同的場域執業過，包含多間學校、飯店、運動中心、社區以及海邊；地點涵蓋台北、新北、桃園、花蓮、南投。

在不同需要救生員的休閒場域，這份職業擔負了不同的任務。希望藉由我過去當救生員的經驗，提供一些經驗談給要投入此行的人，更多資訊也可參考政府的救生員網站。

取得救生員證前的的先備知識

1. 從事救生員工作要考什麼證照？

必須取得體育署救生員證。現行的救生員證有分兩種：協會核發的與體育署核發的。過去只需要有協會核發的救生員證，就可以去找救生員相關工作。但經過改制以後，目前僅有協會發的救生員證是「不能」執業的，一定要有體育署的證照才可以以救生員的身分工作。

2. 幾歲可以報考救生員？

根據體育署規定，須年滿18歲且無違反數項重大刑責前科，才能依規定報考救生員。（受訓前須先繳交良民證）

如果只是單純想參加訓練，滿16歲即可報名。

3. 報考救生員有相關游泳能力要求嗎？

以前我考救生員的時候，會先進行水測，通過後方可報名受訓。不過現在這個規定似乎取消了。

我建議至少在受訓前要有自由式與蛙式游泳200公尺不停的能力，這樣的程度在受訓時會比較不吃力。

4. 一定要參加救生員訓練才能報名考試嗎？

根據體育署的規定，申請救生員檢定者應具備下列資格：

年滿18歲；未滿20歲者，並徵得法定代理人同意。

曾受訓練機構所辦救生員訓練合格，並取得訓練機構核發之證明文件。

接受「基本救命術訓練」8小時以上，並取得證明文件。

5. 救生員受訓時間要多久？

如果是平日晚上的訓練班，通常會練續3週在泳池訓練，期間的兩個週末參加溪訓與海訓，總計21天50個小時的訓練。

以前救生員證有分「靜態水域」與「開放水域」兩種，靜態水域救生員證只能在游泳池執業，而開放水域救生員證才能在海邊執業。

不過，近年來因為兩證合併，故有些受訓單位即沒有舉辦溪訓與海訓，所有受訓皆在泳池完成，我覺得相當可惜。

6. 發證協會單位眾多，該如何選擇？

每個單位開課的地點、時間、與受訓紮實程度都不同，大家可以詢問近期有考過救生員的朋友給予推薦。最重要的是要找體育署檢定受認可機構單位。不然有可能受訓完了，但依然不能考試。

體育署公告認可機構名單：

中華民國水上救生協會

中華民國水中運動協會

中華民國水域訓練檢定協會

中華民國紅十字會

中華民國海上救生協會

中華民國海軍水中爆破隊退伍人員協會

中華民國游泳救生協會

中華民國運動訓練協會

中華海浪救生總會

台灣運動休閒觀光產業協會

社團法人中華民國水適能訓練協會

7. 救生員的考試內容有什麼？

學科：有考古題庫可以事先預習，只要有完整認真看過通常都會通過。

術科：

游泳測驗：包含救生四式的抬頭捷、抬頭蛙、側泳、基本仰泳各50公尺，中間不能提下來也不可以踩地板休息，眼鼻不得沒入水中，必須在6分鐘內完成。（受訓時有認真練習應該都能通過）

拖帶假人：25公尺要在1分鐘內完成。

平潜：蹬牆出發，20公尺內不得出水面。（姿勢不限）

踩水：3分鐘內口鼻不得沒入水中，腳不能碰到地板，不得攀附水道繩。

長背板救援：1位溺者、3位救者輪流操作。（含上下岸）

模擬救溺：依現場指示操作。

拋繩救援：將繩子拋向10公尺外的呼拉圈，限時1分鐘內繩子需碰到呼拉圈。（此項最多人不通過）

心肺復甦術：雙人操作CPR+AED

異物梗塞：操作哈姆立克法及復甦姿勢。

考試當天會有考官全程計時錄影，所有的考試項目半天就會考完。相關救生動作標準，請參考救生員計畫執行小組所拍攝的操作影片。

8. 救生員考試會很難嗎？

救生員考試不難，但訓練過程不簡單。

9. 取得救生員證要多少錢？

受訓：救生員證前會先參加救生員訓練，各協會單位收費略有差異，金額大概落在5000至6000元之間。其費用通常包含證照費、水道租借、保險費、器材費、車資與餐費等雜支。

考試：待受訓通過後，再進行體育署檢定測驗，學科術科費用及證照規費合計1700元。（先繳交學科和術科測驗費用，學科測驗500元；學科測驗通過後進行術科測驗，費用是1000元；證照規費待學術科通過後於考試現場繳交，費用是200元。）

若學科測驗通過但術科成績不合格，可申請自檢定日起保留合格的學科成績一年。

10. 救生員證會過期嗎？

證照期限為4年，需在有效期限內且證照到期日前1至6個月內參加16小時的複訓，之後即可報名測驗。複訓費用在1500至2000元之間，通過後可展延4年。

在證照有效期期間，必須參加累計18小時與救生員業務相關的安全講習活動。通常是每年會參加一次6小時的安講習，每次費用在800至1000元之間。

11. 維持一張4年效力的救生員證，總計要多少費用？

如將上述金額加總，包含每4年要展延證照前必須的花費，總計金額約在1萬元出頭。

Photo Credit: 張景泓

救生員工作的基本常識

12. 救生員工作內容有哪些？

除了看顧現場泳客安全以外，還須負責維護泳池水質，部分單位要打掃泳池清潔環境，工作內容通常不是單一看好救生而已。

依據工作內容，大概可以分為四大項：

站現場救生

量水質、加藥

泳池環境清潔

機房操作、加熱補水

除了上述工作內容以外，我也做過其他神奇的工作，比如說：販賣部賣東西、疫情期間量溫度、櫃台大廳刷油漆、停車場指揮交通、花園鋤草、搬健身器材、換天花板燈泡、修地板水管，可以堪稱「萬能雜事工」。

工作內容取決於主管或經營者的心態，請避開將你當萬能工作人員的游泳單位。

13. 什麼時間點適合去應徵救生員？

近年來因為疫情影響，加上救生員考試通過率驟降，有許多人證照過期後就轉職了。因此除了夏天玩水旺季以外，很多地方冬天淡季也很缺救生員。

如果是想要兼職當游泳教練的話，建議3至4月可以去游泳單位應徵，通常會剛好銜接上游泳教練的培訓時間。

14. 救生員的工作如何排班？

多數游泳單位的營業時間是從一大早上營業到晚上，因此通常會分成早晚兩班，排班方式由單位主管決定。而服務業的辛苦之一，就是周末假日通常是最忙碌的時刻很難休假。