救生員職業解析（上）：薪水有多少、要考什麼照？泳客意外出事需擔負法律責任嗎？
我們想讓你知道的是
在許多人眼中，救生員是一份神聖的工作，在緊急時刻負責協助救難，保護好戲水民眾的安全。不過，也有人覺得救生員看起來常常閒閒無事，坐在救生檯上就有薪水可以領。究竟這份工作月薪有多少？救生員的工作如何排班？工作內容又有哪些呢？
文：張景泓（多年救生員經歷，目前專注研究國外游泳教育，致力於推廣水域安全觀念、水中自救技巧教學，「像一條魚LikeAFish」創辦人）
天氣開始變暖和了，相信有些人會想要考取救生員來打工賺錢，或是打算以這份工作作為長期的職業考量。
在許多人眼中，救生員是一份神聖的工作，在緊急時刻負責協助救難，保護好戲水民眾的安全。不過，也有人覺得救生員看起來常常閒閒無事，坐在救生檯上就有薪水可以領。
我自大學期間取得救生員證以後，累計了6年以上的救生資歷，在10個不同的場域執業過，包含多間學校、飯店、運動中心、社區以及海邊；地點涵蓋台北、新北、桃園、花蓮、南投。
在不同需要救生員的休閒場域，這份職業擔負了不同的任務。希望藉由我過去當救生員的經驗，提供一些經驗談給要投入此行的人，更多資訊也可參考政府的救生員網站。
取得救生員證前的的先備知識
1. 從事救生員工作要考什麼證照？
必須取得體育署救生員證。現行的救生員證有分兩種：協會核發的與體育署核發的。過去只需要有協會核發的救生員證，就可以去找救生員相關工作。但經過改制以後，目前僅有協會發的救生員證是「不能」執業的，一定要有體育署的證照才可以以救生員的身分工作。
2. 幾歲可以報考救生員？
根據體育署規定，須年滿18歲且無違反數項重大刑責前科，才能依規定報考救生員。（受訓前須先繳交良民證）
如果只是單純想參加訓練，滿16歲即可報名。
3. 報考救生員有相關游泳能力要求嗎？
以前我考救生員的時候，會先進行水測，通過後方可報名受訓。不過現在這個規定似乎取消了。
我建議至少在受訓前要有自由式與蛙式游泳200公尺不停的能力，這樣的程度在受訓時會比較不吃力。
4. 一定要參加救生員訓練才能報名考試嗎？
根據體育署的規定，申請救生員檢定者應具備下列資格：
- 年滿18歲；未滿20歲者，並徵得法定代理人同意。
- 曾受訓練機構所辦救生員訓練合格，並取得訓練機構核發之證明文件。
- 接受「基本救命術訓練」8小時以上，並取得證明文件。
5. 救生員受訓時間要多久？
如果是平日晚上的訓練班，通常會練續3週在泳池訓練，期間的兩個週末參加溪訓與海訓，總計21天50個小時的訓練。
以前救生員證有分「靜態水域」與「開放水域」兩種，靜態水域救生員證只能在游泳池執業，而開放水域救生員證才能在海邊執業。
不過，近年來因為兩證合併，故有些受訓單位即沒有舉辦溪訓與海訓，所有受訓皆在泳池完成，我覺得相當可惜。
6. 發證協會單位眾多，該如何選擇？
每個單位開課的地點、時間、與受訓紮實程度都不同，大家可以詢問近期有考過救生員的朋友給予推薦。最重要的是要找體育署檢定受認可機構單位。不然有可能受訓完了，但依然不能考試。
體育署公告認可機構名單：
- 中華民國水上救生協會
- 中華民國水中運動協會
- 中華民國水域訓練檢定協會
- 中華民國紅十字會
- 中華民國海上救生協會
- 中華民國海軍水中爆破隊退伍人員協會
- 中華民國游泳救生協會
- 中華民國運動訓練協會
- 中華海浪救生總會
- 台灣運動休閒觀光產業協會
- 社團法人中華民國水適能訓練協會
7. 救生員的考試內容有什麼？
學科：有考古題庫可以事先預習，只要有完整認真看過通常都會通過。
術科：
- 游泳測驗：包含救生四式的抬頭捷、抬頭蛙、側泳、基本仰泳各50公尺，中間不能提下來也不可以踩地板休息，眼鼻不得沒入水中，必須在6分鐘內完成。（受訓時有認真練習應該都能通過）
- 拖帶假人：25公尺要在1分鐘內完成。
- 平潜：蹬牆出發，20公尺內不得出水面。（姿勢不限）
- 踩水：3分鐘內口鼻不得沒入水中，腳不能碰到地板，不得攀附水道繩。
- 長背板救援：1位溺者、3位救者輪流操作。（含上下岸）
- 模擬救溺：依現場指示操作。
- 拋繩救援：將繩子拋向10公尺外的呼拉圈，限時1分鐘內繩子需碰到呼拉圈。（此項最多人不通過）
- 心肺復甦術：雙人操作CPR+AED
- 異物梗塞：操作哈姆立克法及復甦姿勢。
考試當天會有考官全程計時錄影，所有的考試項目半天就會考完。相關救生動作標準，請參考救生員計畫執行小組所拍攝的操作影片。
8. 救生員考試會很難嗎？
救生員考試不難，但訓練過程不簡單。
9. 取得救生員證要多少錢？
受訓：救生員證前會先參加救生員訓練，各協會單位收費略有差異，金額大概落在5000至6000元之間。其費用通常包含證照費、水道租借、保險費、器材費、車資與餐費等雜支。
考試：待受訓通過後，再進行體育署檢定測驗，學科術科費用及證照規費合計1700元。（先繳交學科和術科測驗費用，學科測驗500元；學科測驗通過後進行術科測驗，費用是1000元；證照規費待學術科通過後於考試現場繳交，費用是200元。）
若學科測驗通過但術科成績不合格，可申請自檢定日起保留合格的學科成績一年。
10. 救生員證會過期嗎？
證照期限為4年，需在有效期限內且證照到期日前1至6個月內參加16小時的複訓，之後即可報名測驗。複訓費用在1500至2000元之間，通過後可展延4年。
在證照有效期期間，必須參加累計18小時與救生員業務相關的安全講習活動。通常是每年會參加一次6小時的安講習，每次費用在800至1000元之間。
11. 維持一張4年效力的救生員證，總計要多少費用？
如將上述金額加總，包含每4年要展延證照前必須的花費，總計金額約在1萬元出頭。
救生員工作的基本常識
12. 救生員工作內容有哪些？
除了看顧現場泳客安全以外，還須負責維護泳池水質，部分單位要打掃泳池清潔環境，工作內容通常不是單一看好救生而已。
依據工作內容，大概可以分為四大項：
- 站現場救生
- 量水質、加藥
- 泳池環境清潔
- 機房操作、加熱補水
除了上述工作內容以外，我也做過其他神奇的工作，比如說：販賣部賣東西、疫情期間量溫度、櫃台大廳刷油漆、停車場指揮交通、花園鋤草、搬健身器材、換天花板燈泡、修地板水管，可以堪稱「萬能雜事工」。
工作內容取決於主管或經營者的心態，請避開將你當萬能工作人員的游泳單位。
13. 什麼時間點適合去應徵救生員？
近年來因為疫情影響，加上救生員考試通過率驟降，有許多人證照過期後就轉職了。因此除了夏天玩水旺季以外，很多地方冬天淡季也很缺救生員。
如果是想要兼職當游泳教練的話，建議3至4月可以去游泳單位應徵，通常會剛好銜接上游泳教練的培訓時間。
14. 救生員的工作如何排班？
多數游泳單位的營業時間是從一大早上營業到晚上，因此通常會分成早晚兩班，排班方式由單位主管決定。而服務業的辛苦之一，就是周末假日通常是最忙碌的時刻很難休假。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。