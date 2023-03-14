2023第95屆奧斯卡賽後分析：《媽的多重宇宙》橫掃獎季，我有預感未來幾年將有顛覆性巨變

2023年第95屆奧斯卡頒獎典禮，於美國時間3月13日於好萊塢杜比戲院熱鬧登場，在將近3小時35分鐘的典禮時長後，同樣相當熱鬧地畫下句點。

整體而言，本屆典禮給人的感覺相當順暢，雖然不能說讓人驚艷，仍舊是一場值得讚許的頒獎典禮，奧斯卡頒獎典禮已經太久沒有如此地單純簡潔。原因我想大家也心理有數，對比起2021疫情年縮減版的火車站典禮，2022年荒腔走板的典禮流程（額外加上那轟動的巴掌），今年的典禮，似乎只要維持一定水準、不要出錯，都可以成為一場流暢的典禮。

奧斯卡的本意，就該是表揚當年度最出色的電影人員，如此簡單的訊息，就該是奧斯卡該有的樣貌，至少今年所有的技術獎項都是現場頒發，也沒有交給推特鄉民投票的奇怪獎項，光是如此，便能將去年頒獎典禮甩得遠遠的。

除了典禮自身危機，近幾年奧斯卡收視率低迷也是典禮單位必定面對的問題，今年確實讓人有些好兆頭，來自於《媽的多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等賣座強片都是獎季話題電影，這次頒獎典禮就算HBO的超級熱門影集《最後生還者》完結篇在同時段播出，本屆收視人數仍增加至1870萬戶，較去年成長了12%。

本屆典禮是主持人吉米基莫（Jimmy Kimmel）第三度主持，三次主持看下來，吉米基莫的主持風格都算是四平八穩，沒什麼特別驚喜之處 （當然他首度主持正是「頒錯獎」的那年），確實蠻符合本屆典禮的最基本要求。

開場由三架戰機呼嘯而過好萊塢大道上空，吉米基莫穿上降落傘空降舞台，詼諧了《捍衛戰士：獨行俠》一番，他的脫口喜劇開場試圖為當晚營造輕鬆的氣氛，幾個讓人印象深刻的片段，包括揶揄去年的巴掌事件、妮可基嫚（Nicole Kidman）洗腦的AMC宣傳影片、布蘭登費雪（Branden Fraser）與關繼威曾在1992年的《急凍原始人》合作、《巴比倫》慘賠上億美金、女性導演全軍覆沒，還有詹姆斯卡麥隆（James Cameron）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）都沒出席典禮——「兩個叫我們一定要進戲院的人，竟然沒有來杜比戲院！」

接著，首三位獲獎者瞬間為典禮拉開高潮序幕，人氣王吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）以《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》拿下當晚第一座小金人獎盃，他再一次強調「動畫不僅是給小孩看的媒體」，這也是Netflix首度抱回動畫片獎項。