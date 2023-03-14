AUKUS三國會面：澳洲買核子潛艇2680億澳幣預算確定，考慮縮減傷殘保險以支付軍事費用

結合《衛報》與《路透社》的報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak），以及美國總統拜登（Joe Biden），在3月13日於美國加州聖地牙哥會面，針對AUKUS協議發表聯合聲明。從現在至2055年，澳洲預計會花費2680億澳幣至3680億澳幣（約新台幣5兆4501億至7兆4730億元）的經費在這項核子動力潛艇計畫上。澳洲將成為繼美國、英國、中國、法國、俄羅斯與印度後，世界上第7個擁有核子潛艇的國家。

三國發表的聯合聲明中提到，這項旨在建造核動力潛艇（SSN Aukus），增強澳洲海軍實力，以維護印太海域安全的AUKUS核子潛艇計畫，將會由英國與澳洲合作製造，採用英國的設計，以及美國的技術。聲明中也指出，計畫將分為下述4個階段來執行。

從今年開始，澳洲軍事人員將會到美國與英國海軍基地，與美國海軍，以及英國皇家海軍一起進行訓練，加強澳洲海軍人員的實力。與此同時，美國與英國分別會從今年以及2026年開始，增加其核子潛艇巡弋至澳洲海域的次數。

而最早從2027年開始，英美兩國的核子潛艇將會固定至澳洲臨海巡弋，以增加澳洲海軍人員、建設，以及系統執行的能力，為接下來澳洲自有核子潛艇的正常運作做好準備。

聲明中提到的第三階段，則是美國將在2030年代初期，向澳洲軍售3艘維吉尼亞級（Virginia class）核子潛艦。而如果美國國會同意的話，軍售數量將可以增加為5艘。

在2030年代末，英國將會完成製造SSN Aukus，而澳洲也會在2040年代初期完成核子潛艇的建造。

澳洲反對黨領袖支持縮減傷殘保險，以支付龐大軍事費用

至2055年為止，澳洲預計花費2680億澳幣至3680億澳幣（約新台幣5兆4501億至7兆4730億元）的費用在SSN Aukus計畫上，等於每年將澳洲0.15%的國內生產總額投注於此。據《路透社》報導所述，澳洲執政黨工黨選前主張2%國內生產總額用作國防支出，SSN Aukus計畫的0.15%遠低於外界預估。而其中30億澳幣（台幣609億元）的經費，將會用在美軍潛艇製造量能的擴充上。

《衛報》表示，面對AUKUS計畫的龐大費用支出，澳洲反對黨自由黨領領袖達頓（Peter Dutton）表示，自由黨有意願縮減傷殘保險（The national disability insurance）的預算，用以負擔核子潛艇建造的費用，並讓傷殘保險能夠運作下去，不至破產。

報導也指出，傷殘保險在2022到2023年間，已經花費358億澳幣（約新台幣7273億元)，是僅次於退休金的社會福利支出。如果不進行預算縮減，到2026年，傷殘保險的花費將會超過500億澳幣（約新台幣1兆158億元)，是成長速度第二快的預算支出，僅次於國家利息支付。

澳洲建造核潛艇，是成為擁核大國的前奏？

美英澳三國政府發布的聯合聲明中強調，SSN Aukus是由核能驅動的潛艇，但裝載的是非核武的軍事設備，且3國與國際原子能總署間經過多次的確認與討論，澳洲並沒有違背其作為《禁止核武擴散條約》締約國的義務。

儘管如此，根據《衛報》報導，國際廢除核武器運動組織（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）表示，澳洲購買並建造核動力潛艇此舉，將會成為核擴散風險之一，且能夠被視為澳洲進一步取得核武的預告。該組織呼籲澳洲簽署聯合國的《禁止核武器條約》，確保獲得核子潛艇後的澳洲，不會進一步追求核武的發展。

AUKUS是什麼

AUKUS是澳洲、英國與美國在2021年建立的安全伙伴關係協議，英文名為三國國名的縮寫。在這個協議的框架下，三國將互相分享軍事上的技術與情資，協助澳洲建立核子潛艇便是合作的項目之一。外界普遍認為此一集團的成立，目的是在抗衡逐漸往太平洋地區擴張的中國。也因為這項三國協議，澳洲在2021年取消了原先與法國簽訂好的潛艇製造合約，該合約價值500億澳幣（約新台幣1兆158億元），導致當時兩國關係緊張。

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核稿編輯：楊士範