想拉回習慣遠距工作的員工，老闆可試著將辦公室打造成「社交場所」
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隨著德國疫情防控措施的放開，許多企業準備逐漸恢復線下辦公，可員工的意願卻與老闆大相逕庭，他們更樂意繼續居家辦公。是什麼原因讓員工排斥重回辦公室工作？怎樣才能改變他們現在的想法，自願回歸辦公室？
文：Sophie Brössler
長達幾年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情結束後，很多上班族將重返辦公室。設於紐倫堡的德國就業研究所（IAB）所長菲岑伯格（Bernd Fitzenberger）向《德新社》表示，僱主普遍比員工更希望恢復線下辦公。
「主管需要絞盡腦汁思考，如何將辦公室的工作生活變得更吸引人，因為員工依舊更願意在自己的私人空間進行工作」，菲岑伯格如是說。在他看來，很多求職者甚至將能夠居家辦公當作理想工作必不可少的條件。
居家辦公避免通勤時間
根據美國全國經濟研究所（NBER）一月份發表的研究結論：居家辦公的一大好處為，在德工作的職員由此能平均節省一個小時的時間。超過2000位於2021年和2022年疫情期間工作的德國雇員，參與了關於通勤時間的問卷調查，並闡述了他們如何度過由居家辦公節省下來的時間。
該問卷調查得到了包括歐洲復興開發銀行（EBWE）和慕尼黑IFO經濟研究所等機構的支持。統計分析結果顯示：居家辦公可以每天節省65分鐘，其中20分鐘被用來繼續工作，10分鐘被用來做家務，5分鐘被用來照顧子女或其他家庭成員，而大部分時間（差不多30分鐘）都被用於業餘愛好，比如閱讀、看電視或者參與戶外體育運動。
妥善安排十分重要
如何才能讓員工放棄額外空閒時間並且重新獲得在辦公室辦公的樂趣？德國就業研究所所長菲岑伯格表示，妥善安排必不可少。
他還稱：「老闆必須安排好重回辦公室的人員和時間。如果某位職員來到辦公室，但還是只能通過線上會議和其他居家辦公的同事溝通，情況就會不盡人意。主管可以將每週固定的線下工作日和社交活動聯繫起來，比如一起吃午餐或者組織輕鬆的小組聚會，這樣有助於讓員工發現線下辦公的樂趣。」
德國僱主協會總會（BDA）強調，許多上班族的未來工作生活將由居家辦公和線下辦公組成。他們還表示：「86％能夠接受居家辦公的企業想要把這種工作模式持續下去，甚至發揚光大。這不僅能使員工對工作的滿意度增高，還使公司對應聘者更具魅力，從而吸引更多的專業人士入職。」
儘管如此，BDA認為公司或者辦公室仍然是面對面交換意見和協同工作的主要地點。
辦公室應成為「社交場所」
德國服務行業工會（Gewerkschaft Verdi）也支持將辦公室重新打造成「社交場所」。
Verdi工會「創新與優異工作」（Innovation und Gute Arbeit）部門的負責人維勒（Christian Wille）稱，為此需要一個新的空間規劃。他警告稱：「許多員工不想待在辦公室是因為那裡的工作環境不盡人意，比如噪音、辦公設備和同時處理多項工作等原因。而在家工作通常可以更加專心。如果不考慮改變辦公室的工作環境，那麼員工重返後情況會變得更加糟糕。」
依他所見，除集體辦公室和會議室以外，僱主還必須提供獨立辦公室、安靜的休息區或者電話辦公區。
除了現代化的辦公室氛圍，許多企業還致力於提供更多福利，特別是IT這種大部分員工都改為居家辦公的行業。軟體企業SAP的企業發言人稱，公司不光在辦公室主辦活動，還提供兒童看護和不同的體育設施。
IT公司Bechtle的發言人也表示，他們甚至還為員工提供洗衣房和可以帶回家的晚餐。因此，員工可以更好的「節省時間並平衡工作和私人生活。」
程序公平和透明決策
德國巴特洪內夫國際應用技術大學（IU Internationalen Hochschule in Bad Honnef）國際管理專業教授伯里希（Susanne Böhlich）說道：「我經常聽到員工提出福利要求以確保自己更願意回到線下辦公，但是僅靠福利並不足以讓員工重回辦公室。居家辦公的滿足感讓我們完全低估了線下辦公的珍貴價值。」
與提高福利的觀點不同，伯里希支持主管階層坦誠相待。這位教授稱：「員工應該清楚為什麼他們要回到辦公室並把此看作為一種公平的程序，為此主管必須建立明確和一致的規矩。而員工應該能在制定重返辦公室的規則時擁有足夠的話語權，只有這樣他們才能真正接受重返辦公室。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。