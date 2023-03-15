「新疆」雖非聯合國人權理事會首要課題，但大國已日漸難逃審查壓力
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現在聯合國人權理事會正在瑞士日內瓦召開會議。在悲觀者眼中，在為期五週的會議上，將有大量證據顯示人類彼此間的殘忍行為。俄烏衝突、伊朗、衣索比亞、阿富汗、緬甸、南蘇丹等問題都備受關注。
文：Imogen Foulkes
中國問題是否在議程上呢？去（2022）年8月，即將卸任的聯合國人權事務高級專員米歇爾・巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前發佈了可謂姍姍來遲的新疆人權問題報告。這份報告揭露了令人震驚的事實：有可信的證據顯示，維吾爾族人員遭到拘留和強迫勞動，這些行徑或構成反人類罪。這樣一份嚴肅而詳實的報告，難道不應該在聯合國人權理事會上得到討論嗎？
然而，現實卻令人失望。就連圍繞報告舉行辯論的提案（這是理事會所能採取的最溫和的措施），也在去年10月被否決，當時的表決結果為19票反對、17票贊成、11票棄權。這讓揭露中國人權記錄的運動何去何從？人權理事會的公信力何在？畢竟，人權理事會的工作就是揭露並結束侵犯人權行為，並促進全世界對人權的尊重。
我們在本週的《國際日內瓦》節目中向人權活動家提出了這個問題。畢竟，他們中的許多人多年來一直不懈努力，希望讓全世界關注新疆的情況。
出乎意料的樂觀情緒
我本以為大家會感到失望和憤怒，卻意外地發現人們對於當前形勢抱有樂觀態度。
世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）的祖姆雷泰・阿金（Zumretay Arkin）擔心，聯合國人權理事會決定不對報告進行辯論，此舉或向中國發出錯誤訊號。她在接受《國際日內瓦》採訪時表示：「如果國際社會不對中國施加任何壓力，不採取任何行動，那麼中國政府就會認為自己獲得默許，可以繼續肆無忌憚地侵犯人權。」
但她指出，情況並不是沒有任何轉機。就在本週，聯合國經濟、社會及文化權利委員會發佈了對中國的審查報告，有跡象顯示中國少數民族（包括維吾爾人）正在遭受「包括強迫勞動在內的強制性措施」，委員會對此表示關切。委員會呼籲中國結束強迫勞動，並停止對人權工作者的報復。
此外，新任聯合國人權事務高級專員沃爾克・特克（Volker Türk）指出，他將繼續跟進前任有關新疆問題的報告，並通過一年一度的人權理事會講話提醒中國，他至少沒有忘記報告的內容：「在新疆地區，高專辦記錄了嚴重的問題，特別是大規模的任意拘留和持續的家庭分離，並提出了需要具體跟進的重要建議。」
地緣政治考量？
不過，特克演講的受眾還包括那些投票反對就涉疆報告進行辯論的會員國。要想對中國政府有效施壓，最終還是要靠這些國家，但很多國家似乎不情願採取行動。
中國確實很有影響力。中國在非洲的投資額巨大，可以花錢買到一些忠誠。中國在本屆理事會會議上重申，聯合國應停止指責，要理解不同國家有不同的「人權進程」，這種說法確實有些支持者。但很遺憾，這些支持者往往是專制政府，他們希望自己的統治不受任何聯合國監督。
大多數西方政府均投票贊成就新疆問題報告進行辯論，但在這次理事會會議上，中國問題似乎不是他們關心的重點。這是否與烏克蘭問題有關？中國政府一直吹噓自己與俄羅斯關係良好，還提出了一份「和平方案」。雖然不是每個人都認為這份方案能夠成功，但西方確實希望讓中國，即使不站在自己這一邊，也不要公開支持普亭（Vladimir Putin）發動戰爭。
「當然，這裡有地緣政治方面的考慮。」國際人權服務社的拉斐爾・維亞納・戴維（Raphaël Viana David）在接受《國際日內瓦》採訪時說，「但我們必須回到人權的本質，也必須回到人權體系中各項條約的本質。」
大國難逃審查
雖然我們可能認為大國可以逃避人權理事會的審查，但近年來事實證明並非如此。
俄羅斯政府不僅因其在烏克蘭的行動而面臨聯合國調查委員會的持續審查，還因其國內人權記錄而面臨審查，聯合國即將任命一名俄羅斯人權問題特別報告員。
美國也曾因其執法機構存在系統性種族主義而備受關注。就在去年，科琳・弗拉納根（Colleen Flanagan）的兒子克林頓（Clinton Allen）在2013年被達拉斯警察槍殺，她在接受《國際日內瓦》採訪時表示，對她來說，來到聯合國日內瓦辦事處非常重要，可以讓世界高層人權機構傾聽她的經歷並得到認真對待。
儘管在本屆人權理事會會議上，中國可能並不是首要議題，但必然不會被忽視。人權組織和聯合國人權專家們決心確保針對新疆人權問題的審查繼續進行。
來自人權觀察（Human Rights Watch）的希拉里・鮑爾（Hilary Power）在接受《國際日內瓦》採訪時表示，她認為儘管涉疆報告的辯論提案遭到否決，但是表決結果很接近，這本身就是進步的標誌。
「事實上，我們非常接近在人權理事會上通過一項關於中國的決議，這事實上打破了一項重要禁忌，顯示中國和其他大國的地位並非不可撼動。」
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。