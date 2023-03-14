跑車電動化成功，保時捷IPO一年迎來史上最強勁業績，目標2025年電動車銷量超越特斯拉
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保時捷是汽車產業中銷售策略相當成功，讓最大競爭對手法拉利吃足苦頭，過去當法拉利1年只賣1.1萬輛時，保時捷卻做到了量產，銷售達到30萬輛，而跑車電動化非常成功，近日公佈史上「最強勁業績」。
全球知名跑車業者保時捷（Porsche）公開募股（IPO）後的第一年就迎來佳績，13日公布2022年營業收入達376億歐元，淨利跳升27%，達到67億歐元，象徵其「跑車電動化」成功。執行長奧利弗布魯姆（Oliver Blume）強調：「這是保時捷史上最強業績。」
保時捷迎來史上最強業績
保時捷於2022年9月27日上市，保時捷的發行價將定在每股76.5至82.5歐元，估值一度達到725億歐元，整體籌資金額為94歐元，成為德國第二大上市交易。僅次於1996年德國電信（Deutsche Telekom）130億美元的紀錄，同時是歐洲有史以來最大的IPO。
保時捷上市的目的是獲得大筆資金，投資於當前火熱的電動車產業，並且推動車用軟體開發，試圖追趕美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）。前執行長赫伯特迪斯（Herbert Diess）設下目標是，在2025年電動車銷量超越特斯拉，並希望於2030年純電動車產品達至80%。
保時捷是汽車產業中銷售策略相當成功，過去已經讓最大競爭對手法拉利吃足苦頭。當時法拉利1年只賣1.1萬輛時，保時捷卻做到了量產，銷售達到30萬輛。近年來，保時捷電動化腳步快速，推出純電動跑車Taycan已經獲得好評。
此外，它們一大部分心力也集中在電動SUV上，該品牌是Macan預計將於2024年交付。《華爾街日報》引述保時捷的說法指出，即將推出的保時捷SUV是重要的一環，提供高階客戶更多元的選擇，這有助於集團再度提升獲利。
近年來市場普遍認為，保時捷邁向電動化策略非常成功。根據《CarBuzz》報導指出，保持捷將維持一慣策略，將旗下暢銷車款改款並開發純電版本，其中，保時捷車款Cayenne的純電版本，預計在2026年問世，此外，它們也同時開發原廠代號K1的7人座電動休旅，預計在2027年正式現身，屆時旗下電動車陣容更加完整。
母集團福斯合作中國晶片公司
就競爭對手而言，包含特斯拉在內、跑車大廠法拉利（Ferrari NV），還有賓士（Mercedes-Benz Group AG）和英國豪華跑車阿斯頓馬丁（Aston Martin Lagonda）等競爭對手。
保時捷除了在車款上費盡苦心以外，也在充電配件上下功夫，推出升級版充電套件，這可以使得車主也能夠更有效充電，幾乎縮短一半的充電時間，而且售價僅要1850美元。
根據《electrek》報導指出，保時捷技術上透過一塊新的電池模組取代充電器等設備，過去充電耗費9.5小時，現在只要5.3小時以內，若再搭配Taycan車款的高性能電池，還可進一步縮短至4.8小時。
不過，目前車用晶片穩定供應仍然是各大車商搶市占的關鍵，日前保時捷的母公司福斯汽車集團（Volkswagen）傳出預計投資24億歐元與中國領先的人工智慧晶片設計公司組建合資企業，希望憑藉人工智慧和無人駕駛為力氣，持續在電動車市場攻下山頭。
中國晶片公司合作一案是奧利弗布魯姆（Oliver Blume）極力推動的計畫。他表示，已簽約的中國公司，如地平線機器人公司（Horizon Robotics），未來將和福斯將建立合作伙伴關係，魯姆強調：「以加速自動駕駛的發展，並推動公司中國業務的重新定位」。
北京諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理塗樂告訴《金融時報》，福斯集團和中國最成功的晶片製造商地平線合作，可以保留獲得先進晶片的管道。他補充說：「這看起來像是一個商業的防守策略，但也很可能是爲了討好中國政府取得市場。」
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核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。