2023/03/14,
商業

跑車電動化成功，保時捷IPO一年迎來史上最強勁業績，目標2025年電動車銷量超越特斯拉

跑車電動化成功，保時捷IPO一年迎來史上最強勁業績，目標2025年電動車銷量超越特斯拉
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我們想讓你知道的是

保時捷是汽車產業中銷售策略相當成功，讓最大競爭對手法拉利吃足苦頭，過去當法拉利1年只賣1.1萬輛時，保時捷卻做到了量產，銷售達到30萬輛，而跑車電動化非常成功，近日公佈史上「最強勁業績」。

全球知名跑車業者保時捷（Porsche）公開募股（IPO）後的第一年就迎來佳績，13日公布2022年營業收入達376億歐元，淨利跳升27%，達到67億歐元，象徵其「跑車電動化」成功。執行長奧利弗布魯姆（Oliver Blume）強調：「這是保時捷史上最強業績。」

保時捷迎來史上最強業績

保時捷於2022年9月27日上市，保時捷的發行價將定在每股76.5至82.5歐元，估值一度達到725億歐元，整體籌資金額為94歐元，成為德國第二大上市交易。僅次於1996年德國電信（Deutsche Telekom）130億美元的紀錄，同時是歐洲有史以來最大的IPO。

保時捷上市的目的是獲得大筆資金，投資於當前火熱的電動車產業，並且推動車用軟體開發，試圖追趕美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）。前執行長赫伯特迪斯（Herbert Diess）設下目標是，在2025年電動車銷量超越特斯拉，並希望於2030年純電動車產品達至80%。

保時捷是汽車產業中銷售策略相當成功，過去已經讓最大競爭對手法拉利吃足苦頭。當時法拉利1年只賣1.1萬輛時，保時捷卻做到了量產，銷售達到30萬輛。近年來，保時捷電動化腳步快速，推出純電動跑車Taycan已經獲得好評。

此外，它們一大部分心力也集中在電動SUV上，該品牌是Macan預計將於2024年交付。《華爾街日報》引述保時捷的說法指出，即將推出的保時捷SUV是重要的一環，提供高階客戶更多元的選擇，這有助於集團再度提升獲利。

近年來市場普遍認為，保時捷邁向電動化策略非常成功。根據《CarBuzz》報導指出，保持捷將維持一慣策略，將旗下暢銷車款改款並開發純電版本，其中，保時捷車款Cayenne的純電版本，預計在2026年問世，此外，它們也同時開發原廠代號K1的7人座電動休旅，預計在2027年正式現身，屆時旗下電動車陣容更加完整。

母集團福斯合作中國晶片公司

就競爭對手而言，包含特斯拉在內、跑車大廠法拉利（Ferrari NV），還有賓士（Mercedes-Benz Group AG）和英國豪華跑車阿斯頓馬丁（Aston Martin Lagonda）等競爭對手。

保時捷除了在車款上費盡苦心以外，也在充電配件上下功夫，推出升級版充電套件，這可以使得車主也能夠更有效充電，幾乎縮短一半的充電時間，而且售價僅要1850美元。

根據《electrek》報導指出，保時捷技術上透過一塊新的電池模組取代充電器等設備，過去充電耗費9.5小時，現在只要5.3小時以內，若再搭配Taycan車款的高性能電池，還可進一步縮短至4.8小時。

不過，目前車用晶片穩定供應仍然是各大車商搶市占的關鍵，日前保時捷的母公司福斯汽車集團（Volkswagen）傳出預計投資24億歐元與中國領先的人工智慧晶片設計公司組建合資企業，希望憑藉人工智慧和無人駕駛為力氣，持續在電動車市場攻下山頭。

中國晶片公司合作一案是奧利弗布魯姆（Oliver Blume）極力推動的計畫。他表示，已簽約的中國公司，如地平線機器人公司（Horizon Robotics），未來將和福斯將建立合作伙伴關係，魯姆強調：「以加速自動駕駛的發展，並推動公司中國業務的重新定位」。

北京諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理塗樂告訴《金融時報》，福斯集團和中國最成功的晶片製造商地平線合作，可以保留獲得先進晶片的管道。他補充說：「這看起來像是一個商業的防守策略，但也很可能是爲了討好中國政府取得市場。」

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核稿編輯：翁世航


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