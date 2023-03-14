2023/03/14,
原民

新版獵槍管理法引發不滿，原民憂：有錢人才能有槍打獵

新版獵槍管理法引發不滿，原民憂：有錢人才能有槍打獵
原住民部落族人3月14日於警政署前抗議新版獵槍管理辦法未徵詢族人意見且不合時宜。 Photo Credit: 關鍵評論網/賴詩涵攝

我們想讓你知道的是

原住民團體今日在內政部警政署前抗議新通過的《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》草案，不符合現行原住民族部落獵人實際使用獵槍的規格與習慣。且修法過程疑似沒有廣徵原住民意見，要求內政部應立即停止新版管理辦法的預告程序並重新討論。

原住民部落族人和獵人今（14）日在內政部警政署大門前，高喊「拒絕文化滅絕、還我合理法規」、「守護文化、捍衛獵槍」抗議於今（2023）年1月20日預告、且即將於3月20日實施的新版《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》草案，不符合現行原住民族部落獵人實際使用獵槍的規格與習慣。

原住民族青年陣線（以下簡稱原青陣）的撒丰安表示，在新版管理辦法出爐之前，警政署雖宣稱有邀集相關原民團體參加修法諮詢會議，實際上卻沒有給任何管道讓真正有使用獵槍需求的原住民獵人、團體加入討論。僅私下邀請少數原住民族人參與修法，會議紀錄也不提供給有參與修法的原住民族人。但最後草案出爐卻稱是「經族人討論的共識」。

撒丰安今日帶領族人在警政署前抗議，要求內政部應立即停止新版管理辦法的預告程序並重新討論。

以下是原住民族人對新版管理辦法提出的問題整理。

未取得執照的自製獵槍直接違法

法扶基金會原民中心主任林秉嶔說明，據新版草案第27條，既有已取得執照的自製獵槍，可以繼續使用沒有問題。問題是出在那些已持有卻未申請取得執照的自製獵槍。

據原青陣粉絲頁提供的資訊，現行原住民自製獵槍要符合以下規範才能申請執照：

  1. 須由原住民自製。
  2. 單發（讓槍枝無法連續射擊造成過於強大的殺傷力）。
  3. 槍身總長96.5公分以上（讓槍枝沒有便於隱蔽用作它圖的風險）。
  4. 由槍口裝填填充物。
  5. 不得使用彈殼與底火結合之定裝彈（不得將底火與填充物以外殼裝在一起）。
  6. 若符合上述規定則不論「前膛式」（從槍管裝填火藥）或「喜德釘」（Hilti，建築業常用的工業用底火，大多用於裝潢用釘槍）獵槍都可以。

「單發」、「槍身96.5公分以上」這兩項規定，是為避免獵槍對於治安造成危害，原住民獵人都可以理解也同意，但第5項「不得使用彈殼與底火結合之定裝彈」卻反而容易讓使用獵槍的獵人因走火或膛炸受傷。

法扶基金會引台東地方法院101年訴字第166號案件中證稱：「傳統的原住民獵槍是從槍管依序放置火藥、填充物、彈丸，底火的部分是以底火片，經擊錘撞擊底火片後引燃火藥、填充物將彈丸射出。因傳統的底火片容易受潮，造成無法射擊，加上從槍管填充的火藥也比較容易引爆，而對持槍的人不安全，所以現在原住民獵槍才改用工業用彈。」

原青陣新聞聯絡人Yuli Ciwas解釋：「可以簡單將填充物與底火想像為藥粉、彈殼想像為膠囊，如果沒有使用彈殼，而直接將底火與填充物裝進槍管進行射擊，在底火與填充物通過槍管的過程中，沒有被彈殼包裹的底火與填充物很容易就會擦槍走火造成獵人自己受傷。」

除此之外，所謂「自製」可以自己來到什麼程度？能不能有部分零件的精細加工？在現行辦法中也沒有詳細規定與說明。

Yuli Ciwas說明，部落獵人會在自製獵槍上進行加裝夜視鏡或熱感應器等改裝，讓捕獵更有效率。但這些「加工」卻又可能會讓「自製」獵槍不符合「自製」，因為能取得執照的獵槍就是必需完全符合管理辦法規定。

綜合上述，原住民獵人目前正在使用的自製獵槍，若為了自身安全使用「彈殼」填裝、為了效率加裝「夜視鏡」或「熱感應器」，就無法申請執照。

據原青陣粉絲頁提供的資訊，目前合法登記的原住民自製獵槍統計至2022年是7033把，但據警政署委託警察大學孟憲輝教授所製作的研究報告，原住民族人持有未登記之獵槍數量推估在登記獵槍的4倍以上。

新管理辦法中，卻沒有這對這些「無法登記」的獵槍有任何處理辦法，這代表警政署在修法時就不打算處理這些「國王的獵槍」，等於放任這些槍枝直接違法，不顧原住民族人希望所有已存在的自製獵槍都可以納入政府列管的冀求。

而持有這些明明較安全、效率也較高、卻沒辦法申請執照的自製獵槍的原住民，在新版管理辦法正式實施後，一但被查緝，就要面臨3年以上有期徒刑的刑罰。

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Photo Credit: 原住民族青年陣線粉絲頁
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Photo Credit: 原住民族青年陣線粉絲頁

林秉嶔進一步解釋，內政部表示新版管理辦法草案是為了回應大法官公布的〈釋字第803號解釋〉，但此解釋並未表明現行原住民使用的自製獵槍「不能使用」需要廢除，僅說「規範不足」。

因此大法官要求內政部要提出自製獵槍的「輔導機制」、「安全驗證機制」及「相關訓練機制」。但內政部這次修法卻未強調上述3件事，而是直接將舊的自製獵槍廢除掉，全部改為使用「進口」方式引進獵槍，是非常弔詭的決定。

「進口」獵槍不符合時間成本效益且可能圖利特定廠商

林秉嶔說明，依照新版管理辦法規定，未來若只能「進口獵槍」，或是「進口獵槍的零組件」讓原住民獵人自組使用，一定會產生相應的時間與金錢成本，反而讓原住民獵人難以取得使用。畢竟「槍枝」即使在可以合法持有的國家當中也是管制物品，不是隨便在購物網站上就可以購得。

在內政部未有獵槍進口配套措施的前提下，若貿然實施新法，將會造成3個問題：

  1. 原住民獵人難以取得合法獵槍，只能放棄打獵或冒險違法自製。
  2. 即使取得合法獵槍，但由於全為進口，一但需要維修或更換，可能會需要幾個月時間，致使維修或更換期間無法打獵，變相造成原住民打獵權益的限制與侵害。
  3. 特定許可能進口獵槍的業者，若無進口配套措施約束，可能坐地喊價、從中謀取暴利。

有不具名業者向原青陣透露，近期射擊協會進口了1把Beretta 682 gold E長槍，國外網站的牌價約為3000美金（約9萬台幣），最終的入手價格卻來到將近30萬。而撒丰安在記者會中也表示，在新法預告上線後，光是這幾天，就收到許多部落族人的詢問，說有射擊協會的人直接向族人表明新法通過後「我手邊的槍就可以賣給你」。

這令原住民族人相當擔憂若新法上路，可能只有「有錢人才有槍」。

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Photo Credit: 原住民族青年陣線粉絲頁

沒有受邀參與修法的羅生門

立法委員伍麗華在記者會中遺憾表示，這次的修法令她感到相當慚愧。往前看，好像有一道高牆，雖然獵槍零組件可以合法進口，但定價是一個問號；想要往回走回自製槍枝的老路，卻是一道斷崖，違法的族人可能會更多。因此要求警政署必須真正落實「意見蒐整」，搜集各地部落族人意見才去制定新法。


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