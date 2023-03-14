新版獵槍管理法引發不滿，原民憂：有錢人才能有槍打獵
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原住民團體今日在內政部警政署前抗議新通過的《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》草案，不符合現行原住民族部落獵人實際使用獵槍的規格與習慣。且修法過程疑似沒有廣徵原住民意見，要求內政部應立即停止新版管理辦法的預告程序並重新討論。
原住民部落族人和獵人今（14）日在內政部警政署大門前，高喊「拒絕文化滅絕、還我合理法規」、「守護文化、捍衛獵槍」抗議於今（2023）年1月20日預告、且即將於3月20日實施的新版《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》草案，不符合現行原住民族部落獵人實際使用獵槍的規格與習慣。
原住民族青年陣線（以下簡稱原青陣）的撒丰安表示，在新版管理辦法出爐之前，警政署雖宣稱有邀集相關原民團體參加修法諮詢會議，實際上卻沒有給任何管道讓真正有使用獵槍需求的原住民獵人、團體加入討論。僅私下邀請少數原住民族人參與修法，會議紀錄也不提供給有參與修法的原住民族人。但最後草案出爐卻稱是「經族人討論的共識」。
撒丰安今日帶領族人在警政署前抗議，要求內政部應立即停止新版管理辦法的預告程序並重新討論。
以下是原住民族人對新版管理辦法提出的問題整理。
未取得執照的自製獵槍直接違法
法扶基金會原民中心主任林秉嶔說明，據新版草案第27條，既有已取得執照的自製獵槍，可以繼續使用沒有問題。問題是出在那些已持有卻未申請取得執照的自製獵槍。
據原青陣粉絲頁提供的資訊，現行原住民自製獵槍要符合以下規範才能申請執照：
- 須由原住民自製。
- 單發（讓槍枝無法連續射擊造成過於強大的殺傷力）。
- 槍身總長96.5公分以上（讓槍枝沒有便於隱蔽用作它圖的風險）。
- 由槍口裝填填充物。
- 不得使用彈殼與底火結合之定裝彈（不得將底火與填充物以外殼裝在一起）。
- 若符合上述規定則不論「前膛式」（從槍管裝填火藥）或「喜德釘」（Hilti，建築業常用的工業用底火，大多用於裝潢用釘槍）獵槍都可以。
「單發」、「槍身96.5公分以上」這兩項規定，是為避免獵槍對於治安造成危害，原住民獵人都可以理解也同意，但第5項「不得使用彈殼與底火結合之定裝彈」卻反而容易讓使用獵槍的獵人因走火或膛炸受傷。
據法扶基金會引台東地方法院101年訴字第166號案件中證稱：「傳統的原住民獵槍是從槍管依序放置火藥、填充物、彈丸，底火的部分是以底火片，經擊錘撞擊底火片後引燃火藥、填充物將彈丸射出。因傳統的底火片容易受潮，造成無法射擊，加上從槍管填充的火藥也比較容易引爆，而對持槍的人不安全，所以現在原住民獵槍才改用工業用彈。」
原青陣新聞聯絡人Yuli Ciwas解釋：「可以簡單將填充物與底火想像為藥粉、彈殼想像為膠囊，如果沒有使用彈殼，而直接將底火與填充物裝進槍管進行射擊，在底火與填充物通過槍管的過程中，沒有被彈殼包裹的底火與填充物很容易就會擦槍走火造成獵人自己受傷。」
除此之外，所謂「自製」可以自己來到什麼程度？能不能有部分零件的精細加工？在現行辦法中也沒有詳細規定與說明。
Yuli Ciwas說明，部落獵人會在自製獵槍上進行加裝夜視鏡或熱感應器等改裝，讓捕獵更有效率。但這些「加工」卻又可能會讓「自製」獵槍不符合「自製」，因為能取得執照的獵槍就是必需完全符合管理辦法規定。
綜合上述，原住民獵人目前正在使用的自製獵槍，若為了自身安全使用「彈殼」填裝、為了效率加裝「夜視鏡」或「熱感應器」，就無法申請執照。
據原青陣粉絲頁提供的資訊，目前合法登記的原住民自製獵槍統計至2022年是7033把，但據警政署委託警察大學孟憲輝教授所製作的研究報告，原住民族人持有未登記之獵槍數量推估在登記獵槍的4倍以上。
新管理辦法中，卻沒有這對這些「無法登記」的獵槍有任何處理辦法，這代表警政署在修法時就不打算處理這些「國王的獵槍」，等於放任這些槍枝直接違法，不顧原住民族人希望所有已存在的自製獵槍都可以納入政府列管的冀求。
而持有這些明明較安全、效率也較高、卻沒辦法申請執照的自製獵槍的原住民，在新版管理辦法正式實施後，一但被查緝，就要面臨3年以上有期徒刑的刑罰。
林秉嶔進一步解釋，內政部表示新版管理辦法草案是為了回應大法官公布的〈釋字第803號解釋〉，但此解釋並未表明現行原住民使用的自製獵槍「不能使用」需要廢除，僅說「規範不足」。
因此大法官要求內政部要提出自製獵槍的「輔導機制」、「安全驗證機制」及「相關訓練機制」。但內政部這次修法卻未強調上述3件事，而是直接將舊的自製獵槍廢除掉，全部改為使用「進口」方式引進獵槍，是非常弔詭的決定。
「進口」獵槍不符合時間成本效益且可能圖利特定廠商
林秉嶔說明，依照新版管理辦法規定，未來若只能「進口獵槍」，或是「進口獵槍的零組件」讓原住民獵人自組使用，一定會產生相應的時間與金錢成本，反而讓原住民獵人難以取得使用。畢竟「槍枝」即使在可以合法持有的國家當中也是管制物品，不是隨便在購物網站上就可以購得。
在內政部未有獵槍進口配套措施的前提下，若貿然實施新法，將會造成3個問題：
- 原住民獵人難以取得合法獵槍，只能放棄打獵或冒險違法自製。
- 即使取得合法獵槍，但由於全為進口，一但需要維修或更換，可能會需要幾個月時間，致使維修或更換期間無法打獵，變相造成原住民打獵權益的限制與侵害。
- 特定許可能進口獵槍的業者，若無進口配套措施約束，可能坐地喊價、從中謀取暴利。
有不具名業者向原青陣透露，近期射擊協會進口了1把Beretta 682 gold E長槍，國外網站的牌價約為3000美金（約9萬台幣），最終的入手價格卻來到將近30萬。而撒丰安在記者會中也表示，在新法預告上線後，光是這幾天，就收到許多部落族人的詢問，說有射擊協會的人直接向族人表明新法通過後「我手邊的槍就可以賣給你」。
這令原住民族人相當擔憂若新法上路，可能只有「有錢人才有槍」。
沒有受邀參與修法的羅生門
立法委員伍麗華在記者會中遺憾表示，這次的修法令她感到相當慚愧。往前看，好像有一道高牆，雖然獵槍零組件可以合法進口，但定價是一個問號；想要往回走回自製槍枝的老路，卻是一道斷崖，違法的族人可能會更多。因此要求警政署必須真正落實「意見蒐整」，搜集各地部落族人意見才去制定新法。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！