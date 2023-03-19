救生員職業解析（下）：在海邊、渡假村、公園游泳池工作有何差別？一定要很會游泳嗎？
我們想讓你知道的是
對救生員來說，海邊、游泳池、海水浴場等不同的工作環境會有什麼優缺點和該注意的地方嗎？要做救生員不一定要超會游泳？救生員有什麼職涯發展？你也有這些問題、甚至對這職業有興趣嗎？讓專業救生員來為你解答。
文：張景泓
歡迎來到下篇，篇幅跟上篇差不多長，請撥空20分鐘耐心觀看。
下篇比上篇更重要，提到關於救生員的工作環境分析、救生員的職涯發展等等。
救生員的工作環境分析
1. 政府BOT的運動中心（公園游泳池）
運動中心是很多民眾會去的游泳場所之一，由政府蓋好後給民間標案經營。因為所有權還是政府的，所以票價跟營業方式都有明確規範。
舉例來說：每天早上跟下午都有「公益時段」，回饋在地長輩免費使用。這段期間會有很多的老人家，站救生時要特別注意。
2. 學校游泳池
不管是國小、國中、高中、大學，現在很多學校的游泳池也是外包經營。學校游泳池跟運動中心大同小異，主要服務在地民眾與學生。不過一般家庭比較不會去大學游泳池，通常都是學校學生跟教職員，所以大學泳池管理上相對輕鬆。
除了大學以外，學校開學期間通常是不準外校人士進場使用泳池的，所以在上學期間要顧的就只有游泳課的學生，工作不算忙碌。
3. 民營游泳池
民營游泳池的客群通常也是在地經營，不需要像運動中心有公益時段，大小規模落差很大，有些有烤箱、蒸氣室、甚至是滑水道等附屬設施。
工作內容與學校和運動中心大同小異，不過因為民營游泳池有可能不單獨經營游泳池而已，且沒有像傳統運動中心在民眾心中有一個好像是政府管理的形象，所以比較常會依據經營者的管理方式做一些業務外的事。
4. 社區游泳池
根據住戶的多寡與房價高低，可分成小社區、大社區以及豪宅社區。
- 小社區通常是獨棟新大樓，只有單獨一個泳池，設施簡單，住戶人少使用的人自然少，通常很閒。
- 大社區多為多棟大樓形成的社區，住戶規模可能多達1000戶，夏天旺季住戶使用泳池的人數會相當多。
- 豪宅社區住戶通常非常少，入住率可能也很低，住戶屬性又比較偏向大公司老闆或藝人，非常注重隱私跟禮貌，要特別注意。
另外，大部分的社區游泳池都是室外池，通常只有夏天營業，也就是只有開放6至10月，其他時間就必須去找其他工作，收入較不穩定。
5. 飯店、渡假村游泳池
飯店游泳池主要是給休閒渡假的人使用，平假日使用人數差異很大。因為多數人來泳池不是為了游泳、而是為了放鬆休憩，所以會需要更多的服務，比如說送毛巾、倒水、幫忙拍照等等。
除了商務飯店以外，多數飯店救生員都隸屬於娛樂部或休閒部，飯店通常都會提供許多休閒活動，救生員也會需要協助幫忙。所以如果不喜歡社交跟與人接觸的話，飯店救生員可能沒那麼適合你。另外飯店通常在服儀跟外觀上會有要求，像是髮色、鬍子、刺青等等，規定比較多。
不過，在飯店當救生員的好處之一是很好存錢，福利完整勞保健保勞退絕對都會有，另外因為飯店都會供餐，且非台北地區以外的飯店幾乎都會提供住宿。所以除非自己開銷很大，不然飯店救生員對外地人來說是個不錯的工作選擇。
6. 海水浴場、戲水園區
海邊救生員算是非常少數的存在，只有少數海水浴場和遊憩區有需求；因為只有夏天會開放職缺，所以收入也相對不穩定。
- 缺點：很熱、很曬、遊客很多、會有各種意外事件發生、執業風險相對高。
- 優點：薪水高、上班有趣不無聊、常常會需要救人很有成就感。
如果你喜歡在開放水域玩水和看海的人，那在海邊當救生員可能會滿適合你的。
救生員的工作與職涯發展
7. 如何看好現場環境安全？
剛開始當救生員時總會很緊張，會一直盯著泳客看；待工作時間久了以後，就會漸漸發現誰是高風險溺水族群。
舉例來說：喜歡在SPA池、蒸氣室、烤箱待著一直不起來的長輩，成群結隊還嬉笑跑來跑去的小朋友，以及泳技不佳卻硬要到深水處游泳的泳客。
8. 做救生員一定要很會游泳嗎？
通常不太需要。絕大多數的救生員都是在游泳池工作，而台灣的游泳池普遍偏淺，水深多在120至150公分之間，一般成人的身高通常都是踩的到底的。
因此，即便遇到有人溺水，通常也是跑到最近的地方拋擲救生圈給溺者，或是從最近的岸邊跳入水中再跑過去溺者身邊。
少數會需要有一定游泳能力的場域，是在海水浴場這種開放水域。因為你必須能夠帶著魚雷浮標或救援板游出外海，協助將溺者拉回岸上。
9. 救生員的職涯發展情景如何？
救生行業的前景發展其實很有限，因為年資一年的救生員跟年資十年的救生員，薪資其實不太會有什麼差異，這也是越來越少年輕人投入產業的原因。
救生員的業務是看顧現場救生與維護泳池水質，救生能力並不會因為經驗累積而有太多差異（尤其泳池甚少發生溺水意外）。而這些年紀漸長的救生員，反而可能無法通過四年一次的複訓測驗，導致無法繼續工作。
故多數救生員的職涯發展，會在工作初期取得游泳教練證，在夏天旺季時站救生並兼職教游泳，待累積多年經驗以後轉職成全職的游泳教練，或是就此離開游泳產業。
如想了解更多救生員轉職游泳教練的方法，請參考我之前撰寫的【想成為游泳教練嗎？33個常見的工作問題】上篇、下篇，包含如何成為游泳教練的步驟與方法，以及游泳課程經營與運課技巧。
結語：救生員是個值得尊重的職業
雖然有些人覺得救生員常常坐在救生檯上滑手機、睡覺，只需偶爾吹哨子管遊客，看起來好像很閒。但實際上救生員背負了很重的法律責任。如果在執業期間有泳客發生事故，不只要負擔民事賠償金，可能還會有刑事責任。
民眾戲水安全的責任落在救生員的身上，並且背負著相當高的法律責任風險，不過這些沉重的負擔並沒有反應在救生員的薪資上。
希望能夠藉由我的經驗談，讓整體業界環境越來越好。如果想學習更多相關知識，歡迎參閱《跟著救生員學水中自救》。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。