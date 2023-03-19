救生員職業解析（下）：在海邊、渡假村、公園游泳池工作有何差別？一定要很會游泳嗎？

文：張景泓

歡迎來到下篇，篇幅跟上篇差不多長，請撥空20分鐘耐心觀看。

下篇比上篇更重要，提到關於救生員的工作環境分析、救生員的職涯發展等等。

救生員的工作環境分析

1. 政府BOT的運動中心（公園游泳池）

運動中心是很多民眾會去的游泳場所之一，由政府蓋好後給民間標案經營。因為所有權還是政府的，所以票價跟營業方式都有明確規範。

舉例來說：每天早上跟下午都有「公益時段」，回饋在地長輩免費使用。這段期間會有很多的老人家，站救生時要特別注意。

Photo Credit: 張景泓

2. 學校游泳池

不管是國小、國中、高中、大學，現在很多學校的游泳池也是外包經營。學校游泳池跟運動中心大同小異，主要服務在地民眾與學生。不過一般家庭比較不會去大學游泳池，通常都是學校學生跟教職員，所以大學泳池管理上相對輕鬆。

除了大學以外，學校開學期間通常是不準外校人士進場使用泳池的，所以在上學期間要顧的就只有游泳課的學生，工作不算忙碌。

3. 民營游泳池

民營游泳池的客群通常也是在地經營，不需要像運動中心有公益時段，大小規模落差很大，有些有烤箱、蒸氣室、甚至是滑水道等附屬設施。

工作內容與學校和運動中心大同小異，不過因為民營游泳池有可能不單獨經營游泳池而已，且沒有像傳統運動中心在民眾心中有一個好像是政府管理的形象，所以比較常會依據經營者的管理方式做一些業務外的事。

4. 社區游泳池

根據住戶的多寡與房價高低，可分成小社區、大社區以及豪宅社區。

小社區通常是獨棟新大樓，只有單獨一個泳池，設施簡單，住戶人少使用的人自然少，通常很閒。

大社區多為多棟大樓形成的社區，住戶規模可能多達1000戶，夏天旺季住戶使用泳池的人數會相當多。

豪宅社區住戶通常非常少，入住率可能也很低，住戶屬性又比較偏向大公司老闆或藝人，非常注重隱私跟禮貌，要特別注意。

另外，大部分的社區游泳池都是室外池，通常只有夏天營業，也就是只有開放6至10月，其他時間就必須去找其他工作，收入較不穩定。

5. 飯店、渡假村游泳池

飯店游泳池主要是給休閒渡假的人使用，平假日使用人數差異很大。因為多數人來泳池不是為了游泳、而是為了放鬆休憩，所以會需要更多的服務，比如說送毛巾、倒水、幫忙拍照等等。

除了商務飯店以外，多數飯店救生員都隸屬於娛樂部或休閒部，飯店通常都會提供許多休閒活動，救生員也會需要協助幫忙。所以如果不喜歡社交跟與人接觸的話，飯店救生員可能沒那麼適合你。另外飯店通常在服儀跟外觀上會有要求，像是髮色、鬍子、刺青等等，規定比較多。

不過，在飯店當救生員的好處之一是很好存錢，福利完整勞保健保勞退絕對都會有，另外因為飯店都會供餐，且非台北地區以外的飯店幾乎都會提供住宿。所以除非自己開銷很大，不然飯店救生員對外地人來說是個不錯的工作選擇。

6. 海水浴場、戲水園區

海邊救生員算是非常少數的存在，只有少數海水浴場和遊憩區有需求；因為只有夏天會開放職缺，所以收入也相對不穩定。

缺點：很熱、很曬、遊客很多、會有各種意外事件發生、執業風險相對高。

優點：薪水高、上班有趣不無聊、常常會需要救人很有成就感。

如果你喜歡在開放水域玩水和看海的人，那在海邊當救生員可能會滿適合你的。

Photo Credit: 張景泓

救生員的工作與職涯發展

7. 如何看好現場環境安全？

剛開始當救生員時總會很緊張，會一直盯著泳客看；待工作時間久了以後，就會漸漸發現誰是高風險溺水族群。

舉例來說：喜歡在SPA池、蒸氣室、烤箱待著一直不起來的長輩，成群結隊還嬉笑跑來跑去的小朋友，以及泳技不佳卻硬要到深水處游泳的泳客。

8. 做救生員一定要很會游泳嗎？

通常不太需要。絕大多數的救生員都是在游泳池工作，而台灣的游泳池普遍偏淺，水深多在120至150公分之間，一般成人的身高通常都是踩的到底的。

因此，即便遇到有人溺水，通常也是跑到最近的地方拋擲救生圈給溺者，或是從最近的岸邊跳入水中再跑過去溺者身邊。

少數會需要有一定游泳能力的場域，是在海水浴場這種開放水域。因為你必須能夠帶著魚雷浮標或救援板游出外海，協助將溺者拉回岸上。

9. 救生員的職涯發展情景如何？

救生行業的前景發展其實很有限，因為年資一年的救生員跟年資十年的救生員，薪資其實不太會有什麼差異，這也是越來越少年輕人投入產業的原因。

救生員的業務是看顧現場救生與維護泳池水質，救生能力並不會因為經驗累積而有太多差異（尤其泳池甚少發生溺水意外）。而這些年紀漸長的救生員，反而可能無法通過四年一次的複訓測驗，導致無法繼續工作。

故多數救生員的職涯發展，會在工作初期取得游泳教練證，在夏天旺季時站救生並兼職教游泳，待累積多年經驗以後轉職成全職的游泳教練，或是就此離開游泳產業。

如想了解更多救生員轉職游泳教練的方法，請參考我之前撰寫的【想成為游泳教練嗎？33個常見的工作問題】上篇、下篇，包含如何成為游泳教練的步驟與方法，以及游泳課程經營與運課技巧。

結語：救生員是個值得尊重的職業

雖然有些人覺得救生員常常坐在救生檯上滑手機、睡覺，只需偶爾吹哨子管遊客，看起來好像很閒。但實際上救生員背負了很重的法律責任。如果在執業期間有泳客發生事故，不只要負擔民事賠償金，可能還會有刑事責任。

民眾戲水安全的責任落在救生員的身上，並且背負著相當高的法律責任風險，不過這些沉重的負擔並沒有反應在救生員的薪資上。

希望能夠藉由我的經驗談，讓整體業界環境越來越好。如果想學習更多相關知識，歡迎參閱《跟著救生員學水中自救》。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九