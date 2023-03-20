智利總統柏瑞克還未葬送「新自由主義」，卻反陷制憲迷宮的跛腳困境

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

去（2022）年3月11日，剛滿36歲的柏瑞克（Gabriel Boric）雖風風光光地就任智利總統，今年3月10日柏瑞克卻在就職滿週年前夕第二次更換內閣成員，包括外交部長、公共工程部長、文化部長、科技暨知識創新部長和體育部長。（詳見文末附表）

2021年12月19日，年僅35歲的智利左翼聯盟「贊成尊嚴」（Apruebo Dignidad）候選人柏瑞克，在第二輪總統選舉對峙中以55％得票率，擊敗55歲的右翼聯盟「智利前進」（Chile Vamos）候選人卡斯特（José Antonio Kast）。

《紐約時報》認為柏瑞克是繼阿葉德（Salvador Allende）後最自由派的總統。柏瑞克在勝選演說中，再次重複2019年以來示威的基調和總統選戰中的口號：「智利是新自由主義的搖籃，也將是它的墳墓。」（Chile was the cradle of neoliberalism, and Chile will be its grave）

公投失敗成跛鴨

然而，第一年的政績充分曝露柏瑞克的執政根基薄弱。

他在首輪投票中只獲得25.8％的選票，甚至低於右翼候選人所獲選票，到第二輪才當選總統。由於和他同一天就職的國會，柏瑞克所屬贊成尊嚴聯盟在50席的參議院中僅占6席，即使加上中左翼的16席仍未達法定多數席位；在155個席位的眾議院僅占37席，「府院之爭」使他陷入長期的立法僵局。

更糟的是，去年9月4日憲法草案公投未通過，柏瑞克上任未滿半年就成了跛鴨總統。

童軍治國陷窘境