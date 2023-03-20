智利總統柏瑞克還未葬送「新自由主義」，卻反陷制憲迷宮的跛腳困境
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2019年動亂根源之一為姓社姓資之爭，但智利從資本主義過渡到社會主義期間還能像以前一樣吸引外資嗎？以美國為首的資本主義財團會坐視不管嗎？《華爾街日報》拉美專欄作家歐格蘭蒂（Mary Anastasia O’Grady）在第一次憲法草案公投前，就曾宣稱智利「正站在政治和經濟集體自殺的關口上」。
文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）
去（2022）年3月11日，剛滿36歲的柏瑞克（Gabriel Boric）雖風風光光地就任智利總統，今年3月10日柏瑞克卻在就職滿週年前夕第二次更換內閣成員，包括外交部長、公共工程部長、文化部長、科技暨知識創新部長和體育部長。（詳見文末附表）
2021年12月19日，年僅35歲的智利左翼聯盟「贊成尊嚴」（Apruebo Dignidad）候選人柏瑞克，在第二輪總統選舉對峙中以55％得票率，擊敗55歲的右翼聯盟「智利前進」（Chile Vamos）候選人卡斯特（José Antonio Kast）。
《紐約時報》認為柏瑞克是繼阿葉德（Salvador Allende）後最自由派的總統。柏瑞克在勝選演說中，再次重複2019年以來示威的基調和總統選戰中的口號：「智利是新自由主義的搖籃，也將是它的墳墓。」（Chile was the cradle of neoliberalism, and Chile will be its grave）
公投失敗成跛鴨
然而，第一年的政績充分曝露柏瑞克的執政根基薄弱。
他在首輪投票中只獲得25.8％的選票，甚至低於右翼候選人所獲選票，到第二輪才當選總統。由於和他同一天就職的國會，柏瑞克所屬贊成尊嚴聯盟在50席的參議院中僅占6席，即使加上中左翼的16席仍未達法定多數席位；在155個席位的眾議院僅占37席，「府院之爭」使他陷入長期的立法僵局。
更糟的是，去年9月4日憲法草案公投未通過，柏瑞克上任未滿半年就成了跛鴨總統。
童軍治國陷窘境
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna