奧斯卡收視率連兩年正成長，《媽的多重宇宙》、《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等熱門片成功吸回觀眾？

2023年第95屆奧斯卡於台灣／香港時間3月13日早上頒獎，在《媽的多重宇宙》橫掃7項大獎成為典禮最大話題之後，今年奧斯卡在美國的收視初步數據也於今（14）日揭曉，本屆收視人數共1870萬，較去年的1540萬成長了12%，值得一提的是，這也是奧斯卡頒獎典禮連兩年收視人口呈現正成長。

Photo Credit: GettyImages 《媽的多重宇宙》獲得今年奧斯卡最佳影片在內的7項大獎

近幾年奧斯卡頒獎典禮的低迷收視率，已經是影藝學院以及典禮轉播單位無法迴避的狀況，奧斯卡收視率的歷史最低點，出現在2021年，但那年或多或少也因時勢所困。

該年典禮製作人由《天人交戰》史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）、電影製片史黛西舒爾（Stacey Sher）以及節目製作人傑西柯林斯（Jesse Collins）擔任，不過縱使有名導索德柏操盤，整體典禮收視人口僅1050萬，與前一年《寄生上流》領銜奧斯卡的2360萬的收視人口相比，暴跌寫下新低。

不過，該年奧斯卡是頂著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陰霾，成為後疫情時代北美回歸「實體」的大型頒獎典禮，而且場地也從過往大家熟稔的洛杉磯杜比戲院移師到中央車站。作為全世界電影工業的領頭羊，奧斯卡自然能希望透過頒獎典禮，凝聚電影力量，更重要的是在疫情消散後恢復原本的生態系。不過若從收視率來檢視，僅算差強人意。

當時尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，2021奧斯卡頒獎典禮收視人口僅在1050萬左右，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較前一年下降64%。收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。

事實上，根據《綜藝報》該年的報導，針對1500名活躍的娛樂消費者（電影觀眾，家庭娛樂性交易消費者和流媒體消費者）進行調查，以標題，明星和海報作為提示，藉以衡量觀眾對於最佳影片的認識。

報導顯示，北美一般觀眾幾乎不知道該屆入圍最佳影片的作品，在調查中知名度最高的是講述「黑豹黨」的《猶大與黑色彌賽亞》，有46%左右的受訪者聽過這部電影 ，其餘入圍者依序為：《芝加哥七人案：驚世審判》39%、《游牧人生》35%、《花漾女子》34%、《夢想之地》24%、《父親》24%、《靜寂的鼓手》23%、《曼克》18%。因此，從這項調查報告就能判斷該年觀眾對於奧斯卡的熱度相對低迷。

當然，2021年的收視率受到影響有許多因素影響，包含賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視，諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。

Photo Credit: GettyImages 趙婷憑藉《游牧人生》拿下奧斯卡最佳影片，不過該年迎來了奧斯卡頒獎典禮的收視寒冬

接著把時間回溯到1998年，該屆奧斯卡最受矚目的是入圍14項大獎的《鐵達尼號》，而《鐵達尼號》全球票房來到22.56億美元，在美國本土則是有15.81億美元，換句話說，《鐵達尼號》的大部份票房，皆來自於美國觀眾。

而從票房反應觀眾對於《鐵達尼號》的歡迎程度檢視，加上入圍14項奧斯卡的氣勢，該年美國有多達5530萬的觀眾觀看了這場頒獎典禮，最終《鐵達尼號》也不負眾望，拿下包含最佳影片在內的11項大獎。

也因此，從上述幾項關於票房的數據得以窺見，影片的賣座、知名度與否，或許是影響觀眾收看頒獎典禮的因素之一。

進入2010年代之後，奧斯卡頒獎典禮的觀看數字變起伏不斷，例如2014年，仍舊有4360萬的觀看數字，該年的最佳影片為《自由之心》，獲獎最多的為7項大獎的《地心引力》，其餘受到矚目的話題電影，則包含《華爾街之狼》、《瞞天大佈局》等片。而美國本土的票房表現，依上述片子順序，分別為5667萬美元、2.74億美元、1.16億美元、1.50億美元。

至於上一次奧斯卡頒獎典禮收視人口突破3000萬時，是出現在2017年，共計3300萬人觀看，該年以《月光下的藍色男孩》獲得最佳影片。而最受矚目的作品，則是最終拿下6項大獎的《樂來越愛你》，《樂來越愛你》的美國票房表現也有1.51億美元。

而上一次突破2000萬觀眾時，就是2020年的《寄生上流》，該屆有2360萬的收視人口，該年備受矚目的作品，則包含《1917》、《小丑》、《賽道狂人》、《從前，有個好萊塢》等片，而美國本土的票房表現，依上述片子順序，分別為5336萬美元、1.59億美元、3.35億美元、1.17億美元、1.42億美元。

Photo Credit: GettyImages 自從2020年奉俊昊（圖）憑藉《寄生上流》拿下奧斯卡最佳影片過後，奧斯卡已經連續三年觀看人數未打2000萬

過了2020年之後，收視人口都低於2000萬，2021年為1050萬，2022年則是1540萬，今年則是1870萬，但換個角度來看，這也代表奧斯卡連兩年的收視率呈現正成長。

去年，除了威爾史密斯（Will Smith）的那一巴掌成為熱議話題之外，影藝學院與轉播單位也在收視率上做了許多努力，首先是新增「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」兩大「會外獎」，觀眾可以投給任何一部去年喜愛的電影，以表達支持。

而且只要參與投票的觀眾，就能參加抽獎，有機會全額免費參加下一屆於洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮，或是獲得一整年的免費電影票、串流流媒體服務以及學院博物館商店的獨家商品。然而，這些抽獎機會僅限定於美國居民，不過全世界各地的粉絲仍舊能透過Twitter參與投票。