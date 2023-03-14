奧斯卡收視率連兩年正成長，《媽的多重宇宙》、《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等熱門片成功吸回觀眾？
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今年奧斯卡在《媽的多重宇宙》榮獲7項大獎的領銜之下，熱鬧落幕。然而，典禮結束之後，對於主辦單位以及轉播單位而言，就是驗收觀看數字的時候。而事實上，奧斯卡在2021年迎來歷史新低的觀看數字1050萬，但在之後，連續兩年呈現正常長，去年為1540萬，今年則是1870萬。而細數奧斯卡的收視狀況，從《鐵達尼號》的高峰、2021年的低谷以及今年的成長，中間歷經了什麼樣的過程？
2023年第95屆奧斯卡於台灣／香港時間3月13日早上頒獎，在《媽的多重宇宙》橫掃7項大獎成為典禮最大話題之後，今年奧斯卡在美國的收視初步數據也於今（14）日揭曉，本屆收視人數共1870萬，較去年的1540萬成長了12%，值得一提的是，這也是奧斯卡頒獎典禮連兩年收視人口呈現正成長。
近幾年奧斯卡頒獎典禮的低迷收視率，已經是影藝學院以及典禮轉播單位無法迴避的狀況，奧斯卡收視率的歷史最低點，出現在2021年，但那年或多或少也因時勢所困。
該年典禮製作人由《天人交戰》史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）、電影製片史黛西舒爾（Stacey Sher）以及節目製作人傑西柯林斯（Jesse Collins）擔任，不過縱使有名導索德柏操盤，整體典禮收視人口僅1050萬，與前一年《寄生上流》領銜奧斯卡的2360萬的收視人口相比，暴跌寫下新低。
不過，該年奧斯卡是頂著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陰霾，成為後疫情時代北美回歸「實體」的大型頒獎典禮，而且場地也從過往大家熟稔的洛杉磯杜比戲院移師到中央車站。作為全世界電影工業的領頭羊，奧斯卡自然能希望透過頒獎典禮，凝聚電影力量，更重要的是在疫情消散後恢復原本的生態系。不過若從收視率來檢視，僅算差強人意。
當時尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，2021奧斯卡頒獎典禮收視人口僅在1050萬左右，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較前一年下降64%。收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。
事實上，根據《綜藝報》該年的報導，針對1500名活躍的娛樂消費者（電影觀眾，家庭娛樂性交易消費者和流媒體消費者）進行調查，以標題，明星和海報作為提示，藉以衡量觀眾對於最佳影片的認識。
報導顯示，北美一般觀眾幾乎不知道該屆入圍最佳影片的作品，在調查中知名度最高的是講述「黑豹黨」的《猶大與黑色彌賽亞》，有46%左右的受訪者聽過這部電影 ，其餘入圍者依序為：《芝加哥七人案：驚世審判》39%、《游牧人生》35%、《花漾女子》34%、《夢想之地》24%、《父親》24%、《靜寂的鼓手》23%、《曼克》18%。因此，從這項調查報告就能判斷該年觀眾對於奧斯卡的熱度相對低迷。
當然，2021年的收視率受到影響有許多因素影響，包含賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視，諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。
接著把時間回溯到1998年，該屆奧斯卡最受矚目的是入圍14項大獎的《鐵達尼號》，而《鐵達尼號》全球票房來到22.56億美元，在美國本土則是有15.81億美元，換句話說，《鐵達尼號》的大部份票房，皆來自於美國觀眾。
而從票房反應觀眾對於《鐵達尼號》的歡迎程度檢視，加上入圍14項奧斯卡的氣勢，該年美國有多達5530萬的觀眾觀看了這場頒獎典禮，最終《鐵達尼號》也不負眾望，拿下包含最佳影片在內的11項大獎。
也因此，從上述幾項關於票房的數據得以窺見，影片的賣座、知名度與否，或許是影響觀眾收看頒獎典禮的因素之一。
進入2010年代之後，奧斯卡頒獎典禮的觀看數字變起伏不斷，例如2014年，仍舊有4360萬的觀看數字，該年的最佳影片為《自由之心》，獲獎最多的為7項大獎的《地心引力》，其餘受到矚目的話題電影，則包含《華爾街之狼》、《瞞天大佈局》等片。而美國本土的票房表現，依上述片子順序，分別為5667萬美元、2.74億美元、1.16億美元、1.50億美元。
至於上一次奧斯卡頒獎典禮收視人口突破3000萬時，是出現在2017年，共計3300萬人觀看，該年以《月光下的藍色男孩》獲得最佳影片。而最受矚目的作品，則是最終拿下6項大獎的《樂來越愛你》，《樂來越愛你》的美國票房表現也有1.51億美元。
而上一次突破2000萬觀眾時，就是2020年的《寄生上流》，該屆有2360萬的收視人口，該年備受矚目的作品，則包含《1917》、《小丑》、《賽道狂人》、《從前，有個好萊塢》等片，而美國本土的票房表現，依上述片子順序，分別為5336萬美元、1.59億美元、3.35億美元、1.17億美元、1.42億美元。
過了2020年之後，收視人口都低於2000萬，2021年為1050萬，2022年則是1540萬，今年則是1870萬，但換個角度來看，這也代表奧斯卡連兩年的收視率呈現正成長。
去年，除了威爾史密斯（Will Smith）的那一巴掌成為熱議話題之外，影藝學院與轉播單位也在收視率上做了許多努力，首先是新增「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」兩大「會外獎」，觀眾可以投給任何一部去年喜愛的電影，以表達支持。
而且只要參與投票的觀眾，就能參加抽獎，有機會全額免費參加下一屆於洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮，或是獲得一整年的免費電影票、串流流媒體服務以及學院博物館商店的獨家商品。然而，這些抽獎機會僅限定於美國居民，不過全世界各地的粉絲仍舊能透過Twitter參與投票。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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