TNL+ 2023/03/16,
政治

若民進黨不願承認「九二共識」，中共是否會放棄「戰略模糊」？

若民進黨不願承認「九二共識」，中共是否會放棄「戰略模糊」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有的學者認為「國民黨如果執政，不承認九二共識的話，就找離一個中國原則更近的表述，那中共自然歡迎。如果國民黨不要九二共識了，更貼近民進黨的論述，那就不好辦了。」甚至有的觀點直指，這將迫使中共當局回歸「一中三階段論」。

近日中國全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎教授，在接受媒體採訪時就「兩制台灣方案」指出其觀點，闡述中共對台政策曾有過兩次重大讓步：一、是提出「一國兩制」；二、是達成「九二共識」。並進一步說明，指出「一國兩制」的參照係「一國一制」；至於「九二共識」則是鑒於兩岸關係整體發展需要，所採取的「戰略模糊」的處理方式。「九二共識」為兩岸當局經過談判，中共作出妥協的產物。

李義虎教授宣稱：若民進黨當局反對「一國兩制」，那就只剩「一國一制」，若民進黨當局不願承認「九二共識」，中共也沒必要繼續堅持「戰略模糊」；上述這句話究竟何意？即使國民黨堅持「九二共識」，但因民進黨不願承認「九二共識」，中共當局也會放棄「九二共識」嗎？

此次中國政府工作報告涉台部份仍宣稱堅持「九二共識」，但蔡英文總統任期至2024年5月20日，蔡英文在卸任前應不會接受「九二共識」；即使台灣政黨輪替後國民黨執政，中共也會再堅持「九二共識」嗎？若在民進黨持續執政卻不承認戰略模糊的「九二共識」，中共也會放棄戰略模糊嗎？

若總統大選又由民進黨籍賴清德當選，是否中共當局就不再提「九二共識」，從而對台政策展現更為強硬立場呢？針對上述議題，筆者訪談數十位中國學者，茲說明如下：

首先，中共當局會不會改變對「九二共識」立場？

有以下幾種回應：無論是民進黨或國民黨執政，中共當局皆會堅持「九二共識」；認為一旦民進黨政府持續否定「九二共識」，中共當局就會改弦易轍拋棄「戰略模糊」路線並不正確；對於李教授觀點認為是「個人意見吧，不必當真」；認為中共當局沒有說不堅持「九二共識」，而是會繼續堅持「九二共識」；不管是民進黨還是國民黨執政，中共當局都會堅持「九二共識」；如果國民黨堅定支持「九二共識」，中共就不會放棄「九二共識」。

換言之，不管國民黨是否會在2024年取得執政，關鍵是對「九二共識」的態度及立場。只要台灣內部存在有影響的政治力量，不放棄「九二共識」，中共當局就不會輕易改弦易轍。

有學者直指李義虎的說法其「觀點本質上只是學者看法，不代表官方。在官方層面，從來沒有說過九二共識是模糊的，反而一直明確堅持九二共識是清晰明確的。」不應將「九二共識」或「一國兩制」視為中共當局的政治讓步。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。