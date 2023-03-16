若民進黨不願承認「九二共識」，中共是否會放棄「戰略模糊」？

近日中國全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎教授，在接受媒體採訪時就「兩制台灣方案」指出其觀點，闡述中共對台政策曾有過兩次重大讓步：一、是提出「一國兩制」；二、是達成「九二共識」。並進一步說明，指出「一國兩制」的參照係「一國一制」；至於「九二共識」則是鑒於兩岸關係整體發展需要，所採取的「戰略模糊」的處理方式。「九二共識」為兩岸當局經過談判，中共作出妥協的產物。

李義虎教授宣稱：若民進黨當局反對「一國兩制」，那就只剩「一國一制」，若民進黨當局不願承認「九二共識」，中共也沒必要繼續堅持「戰略模糊」；上述這句話究竟何意？即使國民黨堅持「九二共識」，但因民進黨不願承認「九二共識」，中共當局也會放棄「九二共識」嗎？

此次中國政府工作報告涉台部份仍宣稱堅持「九二共識」，但蔡英文總統任期至2024年5月20日，蔡英文在卸任前應不會接受「九二共識」；即使台灣政黨輪替後國民黨執政，中共也會再堅持「九二共識」嗎？若在民進黨持續執政卻不承認戰略模糊的「九二共識」，中共也會放棄戰略模糊嗎？

若總統大選又由民進黨籍賴清德當選，是否中共當局就不再提「九二共識」，從而對台政策展現更為強硬立場呢？針對上述議題，筆者訪談數十位中國學者，茲說明如下：

首先，中共當局會不會改變對「九二共識」立場？

有以下幾種回應：無論是民進黨或國民黨執政，中共當局皆會堅持「九二共識」；認為一旦民進黨政府持續否定「九二共識」，中共當局就會改弦易轍拋棄「戰略模糊」路線並不正確；對於李教授觀點認為是「個人意見吧，不必當真」；認為中共當局沒有說不堅持「九二共識」，而是會繼續堅持「九二共識」；不管是民進黨還是國民黨執政，中共當局都會堅持「九二共識」；如果國民黨堅定支持「九二共識」，中共就不會放棄「九二共識」。

換言之，不管國民黨是否會在2024年取得執政，關鍵是對「九二共識」的態度及立場。只要台灣內部存在有影響的政治力量，不放棄「九二共識」，中共當局就不會輕易改弦易轍。

有學者直指李義虎的說法其「觀點本質上只是學者看法，不代表官方。在官方層面，從來沒有說過九二共識是模糊的，反而一直明確堅持九二共識是清晰明確的。」不應將「九二共識」或「一國兩制」視為中共當局的政治讓步。