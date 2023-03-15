2023/03/15,
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《猴硐煤鄉漫遊》映後座談：承載台灣末代礦工的記憶，文史館保存珍貴歷史

《猴硐煤鄉漫遊》映後座談：承載台灣末代礦工的記憶，文史館保存珍貴歷史
《猴硐煤鄉漫遊》紀錄片內容 | Photo Credit: 綠色公民行動聯盟

我們想讓你知道的是

猴硐礦工文史館的解說員為末代礦工、皆年事已高，再過幾年這些故事可能就會消失，創辦人也呼籲大家趁故事還「活生生」存在時，趕快去文史館體驗導覽，如果沒有被留下，礦工歷史就會消失。

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

曾經基隆河被稱為「黑龍江」的一段產煤歷史，以及傳統能源退場後所發生的事，還有一群末代礦工記得。《猴硐煤鄉漫遊》為五個小短片組成，由台北科技大學20位學生與猴硐礦工文史館合力製作，入選第一屆氣候臨界影展。3月12日在光點華山電影館舉辦映後座談，猴硐礦工、文史館創辦人周朝南表示，我國安然度過能源危機，是用礦工生命換來的，希望傳承重要史實，將這段歷史放入教科書中。

煤炭業沒落，礦工歷史還在嗎？

位於新北市瑞芳區的猴硐，過去是我國重要的產煤重鎮之一，隨著能源使用逐漸以石油取代煤礦，各大礦坑陸續停產，猴硐也漸漸沒落。首屆氣候變遷主題影展「氣候臨界影展」（Climate Tipping Point Film Festival）上週開跑，「煤電影」單元系列的《猴硐煤鄉漫遊》，是影展唯一一部入選的台灣作品，關注火力發電漸漸退場，隨著煤炭業沒落，傳統能源如何面臨公正轉型。

《猴硐煤鄉漫遊》由五個小短片組成，透過介紹猴硐15個煤鄉舊址地景，記錄猴硐礦工文史館志工解說的身影。

猴硐的運煤橋又稱「瑞三大橋」，解說員毛振飛說，運煤橋歷史長達102年，因為煤礦需要經過水洗處理，基隆河對岸有幾個礦坑都要透過該橋抵達整洗煤廠，當時大型機具也要透過該橋送往對岸的礦坑，運煤橋是當時非常重要的橋樑。

瑞三大橋2010年改建成觀光橋，解說員柯茂琳認為雖然比較美觀，但軌道寬度不正確，失去真實性。毛振飛也說，政府改建運煤橋及整洗煤廠時並沒有詢問當時礦工，導致成品失真，「被我們稱為文創」，甚至可以說是「文化創傷」。

影片中，解說員林政雄回憶，當時住家後門打開就是鐵路，礦車經過時，會拿些煤炭回家煮飯，但有噪音又危險，曾發生小孩被輾過的事件。解說員林正福回憶，有些居民較節儉，不會去外面買木材來蓋房子，所以用基隆河底的石頭，打磨成一塊塊適合的大小及形狀，建成石頭厝。

毛振飛表示，過去基隆河有很多梯田、河道非常寬，但沿岸礦坑的石頭與石渣都往基隆河倒，讓基隆河越來越塞、整個基隆河都是黑的，被稱為「黑龍江」。

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Photo Credit: 綠色公民行動聯盟
為了保存珍貴礦工歷史，老礦工們自發性創辦猴硐礦工文史館，自願替民眾進行導覽解說

由老礦工自發創辦，文史館保存珍貴歷史

《猴硐煤鄉漫遊》由台北科技大學20位學生與猴硐礦工文史館合力製作，北科大學生代表說，在和礦工交流的過程中收穫豐富，很多故事無法在66分鐘片長內完整呈現，希望民眾親自前往猴硐，透過導覽更深刻地感受那段歷史，對猴硐的印象不再只是貓村。

猴硐礦工文史館是由一群老礦工靠自己的力量創辦，映後座談中，創辦人周朝南表示，我國安然度過能源危機、造就經濟起飛，都是用礦工的生命換來的，希望這些心酸血淚不要被遺忘。

周朝南認為，文史館保存著最真實的礦工工作記錄、酸甜苦辣，堪稱是我國最完整的本土勞動史。現階段能做的，是透過文史館的導覽解說，傳承重要史實。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉
猴硐礦工文史館解說員周朝南、毛振飛、林正福昨（12日）出席映後座談

毛振飛坦言，解說員為末代礦工、皆年事已高，再過幾年這些故事就會消失，呼籲大家趁故事還「活生生」存在時，趕快去文史館體驗導覽，「歲月很殘忍，如果沒有被留下，（礦工歷史）就會消失。」

周朝南無奈表示，經費來自微薄的老人年金，解說員都是志工，希望政府能接手，聘請年輕人來記錄，讓老礦工用僅剩的歲月傳承給年輕人，將我國重要的礦工歷史放入教科書中。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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