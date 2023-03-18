《廢宅少女的追星日常》：原本以為偶像去當兵後我可以存到錢

文：晴天

Photo Credit: 台灣東販

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書籍介紹

本文摘錄自《廢宅少女的追星日常：抱歉了錢錢，我的愛豆那麼好看，不買不行》，台灣東販出版

作者：晴天

IG 2.7萬粉絲追蹤，今天也在絕讚應援中～買專輯、抽小卡、手燈應援，迷妹可沒那麼好當！！抱歉了錢錢，我真的需要那個酷東西！

對於追星的人來說，偶像就是他們內心的快樂、感動、滿足以及憧憬，看到喜歡的人在舞台上閃閃發光，還有什麼比這更美妙的事？

我不是在追星，是在談一場沒有結果的戀愛。

工作繁忙、生活壓力龐大、情緒上下起伏不定，不經意的憂愁、煩惱層層累積，只覺得活著就很辛苦。

但只要看到喜歡的人的笑容就心滿意足，想到自己心儀的偶像能夠快樂且幸福的生活，就覺得自己的未來又有了新的希望與方向。

粉絲好評

我似乎看見熟悉的人生寫照，根本就是我ㅋㅋㅋ

真的是談戀愛<3而且迷妹世界從來沒有一妻一夫的

真的！超級！！真實！！！

太可愛了很可以～超喜歡晴天的圖

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航