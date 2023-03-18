2023/03/18,
生活

《廢宅少女的追星日常》：原本以為偶像去當兵後我可以存到錢

《廢宅少女的追星日常》：原本以為偶像去當兵後我可以存到錢
Photo Credit: 台灣東販

我們想讓你知道的是

對於追星的人來說，偶像就是他們內心的快樂、感動、滿足以及憧憬，看到喜歡的人在舞台上閃閃發光，還有什麼比這更美妙的事？我不是在追星，是在談一場沒有結果的戀愛。

文：晴天

追星少女奮鬥記-36
Photo Credit: 台灣東販
追星少女奮鬥記-37
Photo Credit: 台灣東販
追星少女奮鬥記-38
Photo Credit: 台灣東販
追星少女奮鬥記-39
Photo Credit: 台灣東販
追星少女奮鬥記-40
Photo Credit: 台灣東販
追星少女奮鬥記-41
Photo Credit: 台灣東販

書籍介紹

本文摘錄自《廢宅少女的追星日常：抱歉了錢錢，我的愛豆那麼好看，不買不行》，台灣東販出版

作者：晴天

  • momo網路書店
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

IG 2.7萬粉絲追蹤，今天也在絕讚應援中～買專輯、抽小卡、手燈應援，迷妹可沒那麼好當！！抱歉了錢錢，我真的需要那個酷東西！

對於追星的人來說，偶像就是他們內心的快樂、感動、滿足以及憧憬，看到喜歡的人在舞台上閃閃發光，還有什麼比這更美妙的事？

我不是在追星，是在談一場沒有結果的戀愛。

工作繁忙、生活壓力龐大、情緒上下起伏不定，不經意的憂愁、煩惱層層累積，只覺得活著就很辛苦。

但只要看到喜歡的人的笑容就心滿意足，想到自己心儀的偶像能夠快樂且幸福的生活，就覺得自己的未來又有了新的希望與方向。

粉絲好評

  • 我似乎看見熟悉的人生寫照，根本就是我ㅋㅋㅋ
  • 真的是談戀愛<3而且迷妹世界從來沒有一妻一夫的
  • 真的！超級！！真實！！！
  • 太可愛了很可以～超喜歡晴天的圖
未命名
Photo Credit: 台灣東販

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。