當心「簽名的謊言」，原本離婚的夫妻又再度恢復成配偶

有名婦人因為無法接受丈夫的哥哥不斷伸手索要錢財，甚至還不惜找丈夫一起演戲設局假裝遭擄需要交付贖金，讓這名婦人決定與丈夫離婚來擺脫這種麻煩。

她找了自己的好友，而丈夫則是找哥哥來當見證人簽字，結果在過了十多年後，丈夫突然上法院提出確認婚姻關係的訴訟。

丈夫表示，自己的哥哥當時根本不知道自己確實要離婚，哥哥是在自己與妻子簽名前就簽名，因此這樣的見證不算數。而法院經過調查，也確認丈夫的哥哥擔任見證人時並不知道夫妻二人是有離婚真意的，因此當初的離婚不成立，這對夫妻的婚姻關係依舊存在。

只要有簽名，就算是離婚嗎？

《民法》中有規定，離婚就跟結婚一樣，除了要有兩人書面去到戶政機關登記以外，還要有兩名見證人見證簽章。當然，通常都會找朋友或是兄弟姊妹來見證是最方便快速的，然而就算是有見證人的簽章卻不一定代表這樣的登記就會有效。

如同案例提到的一樣，有些人可能會為了方便，直接讓見證人先在空白的離婚協議書上簽名，不只如此，有些夫妻也可能會為了方便，想私下偷偷離婚不想讓其他人知道，因而直接代替見證人簽名，因此就變成有見證人，但見證人其實根本就不知道夫妻二人要離婚的狀況。

這樣一來，儘管在離婚的協議書上有簽名，但見證人們實際上對兩人結婚不知情，這樣就不算是有見證，也等同於兩人的離婚是沒有符合所謂的法定要件，這樣的離婚就算真的有去登記，只要其中一方提出所謂的確認婚姻關係之訴，就可能會戳破簽名的謊言，原本離婚的夫妻又再度恢復成配偶。

同理，兩人要去登記離婚表示雙方都是有意願要離婚的，但如果只有其中一方想離，因此就選擇代簽對方的簽名，並且找朋友當見證人簽名後隱瞞配偶去登記離婚，這樣的話其實也不算是符合法定要件喔！《民法》中提到的兩願離婚就表示雙方都對離婚這件情是有共識的，且本身也都有意願做這件事情，假如只有其中一方隱瞞對方代為簽名並登記，這樣就不符合所謂兩願的法定要件，因此這樣的離婚也會是無效的。

因此大家千萬不要以為只要有簽名就真的可以偷偷去結婚或離婚，實際上還是要符合法定的要件才算數，否則就可能會發生像是開頭案例那樣，以為離婚了，結果兩人卻依舊是夫妻，反而會讓彼此陷入更尷尬的局面。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航