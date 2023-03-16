豐邑機構台南首發！「浩瀚無極」平實地王，隆重豋場！

放眼世界名宅皆以公園綠海為座標，全台蛋黃區正對公園的豪宅，皆創區域高價，房價也逐年上漲，如台北信義計畫的元利信義聯勤，2021年每坪225萬、2022年每坪來到255萬，年漲幅13.6%；台中秋紅谷前的聯聚瑞和，2021年每坪71萬，2022年每坪上漲至73.6萬，也有3.3%年漲幅；占地2.1萬坪的平實公園，位於台南市東區的「平實重劃（特）區」，地處機能成熟的東區正核心，未來還有捷運完工加持，珍稀價值立即浮現！

Photo Credit：豐邑機構 資料來源：參考樂居區域行情統計。

「平實重劃（特）區」僅42.4公頃的精華土地，包含南紡購物中心二期、未來藍綠線雙捷運的平實轉運站、捷運南紡購物中心站，以及占地2.1萬坪的平實公園與1.8千坪特色公園，集經貿、商圈、綠地、捷運等優勢於一身，如同翻版台北信義計畫區，坐擁大安森林公園級的舒適環境，吸引全台灣指標建商搶進推案，東區燙金門牌以及重劃區開發，未來將成為高質感建築聚落，帶動地價與房價走揚，現在正是消費者逢低進場最佳時機。

豐邑機構旗下浩瀚開發，首次進軍台南推出「浩瀚無極」個案，就選定台南東區「平實重劃（特）區」，整合3657坪鑽石角地，打造地上28層樓的超高大樓建築，基地為區域唯一正對南紡購物中心、2千坪特色公園，及2.1萬坪平實公園雙公園，可說是蛋黃區萬坪公園首排。若未來捷運藍線完工，下樓即是南紡購物中心站，難得一見的地王身段，鮮少有中小坪數規劃之產品，「浩瀚無極」坐擁雙公園絕佳位置，33-63坪、3-4房格局，稀有未來更加難求。

Photo Credit：豐邑機構 豐邑機構台南首推建案「浩瀚無極」一登場就成市場焦點。

「浩瀚無極」除了地段特殊，以及建物相關的都審、結構外審之外，未來成屋後更將問鼎台南東區唯一取得「耐震標章、綠建築、智慧建築」三大建築標章之指標建案，看出豐邑機構對「平實重劃（特）區」以及自身營建功力的信心。

「浩瀚無極」移植國際喜來登飯店美學，回家就像入住五星級飯店的感受。多元生活享樂空間，質感迎賓門廳、花園中庭、高爾夫球VR練習室、健身房、空中泳池、兒童遊戲區等⋯⋯，享受五星級飯店質感夢幻生活饗宴，並引進喜來登飯店式物業管理，滿足全方位、全年齡生活需求。

豐邑機構近25年逾百推案的建築經驗，連續22年，共計獲得40座全國首獎、80座金質獎、5座特別獎，累積125座國家建築金質獎殊榮肯定，是金質獎常勝軍，國家獎項肯定保障，建築實績有目共睹。

「浩瀚無極」導入五星級飯店生活服務DNA與豐邑「豐生活」平台，重新定義大台南高端住宅價值，勇於創新突破，推案就成市場指標，開創住宅新視野。

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