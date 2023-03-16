每天17小時無人協助，跌倒只能報警：全台首件重障者爭取「個人助理服務時數補助」案勝訴

玉姐為一名患有肌肉萎縮症，獨居低收的重度障礙者，平時生活大小事都需要有人力協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局依法僅核定每月60小時，也就是一天大概只有7小時的助理費補助。玉姐提訴願被駁回後提行政訴訟救濟，請求補足每月684小時差額，台北高等行政法院今（16）日撤銷原處分，認為社會局沒有正視障礙者的實際需求，且訂定時數上限有違法之虞，應重新評估時數。可上訴。

這也是全台第一件重度障礙者爭取個人助理服務時數之行政訴訟。民間團體和玉姐的律師主張，鄰近的日本以及韓國政府已有提供每日24小時的個人助理服務，協助障礙者在社區中自立生活，然而在台灣這制度推行了12年，還是非常仰賴家庭或個人自行承擔照顧的重任。破碎不完善的人力照護制度，對全民來說是重大危機，也是政府漠視已久的問題。因此這個指標案件的判決出爐後，他們非常開心，也呼籲新北市政府不要再上訴，儘速調整時數補助辦法，這不是為了玉姐一個人，也是諸多重度障礙者期盼的。

重障者的困境：沒有助理連到床上睡覺都無法，摔倒只能報警

玉姐患有肌肉萎縮症，隨著身體四肢肌肉的退化，越來越無力生活，一個人在家，也無法外出工作，連能正常的睡覺、吃飯、喝水、洗澡、上廁所，對她來說都是奢求。就連上床睡覺，也常常因為身體無力翻身跌倒，又沒人在身邊，所以不得不報警，請警察來家裡扶她起來；有時候甚至一個晚上得報警2次以上，她也很不願意如此造成警察的負擔。

像玉姐這樣的重度障礙者，台灣目前常見的照護方式有幾種，第一個就是由家人親友照護，第二個則是每個月花2-3萬元，請24小時住在一起可以隨時照護的外籍移工看護；第三個則是入住長期照護機構。而玉姐由於父母都已經不在，也沒有其他家人，也沒收入能請外籍移工看護或住機構，因此選擇申請透過申請政府補助，來請個人助理和居家服務員到府協助她的日常生活。

2011 年，臺灣正式將自立生活支持服務納入《身心障礙者權益保障法》（下稱障權法），推動個人助理、同儕支持等服務，以協助障礙者拿回自主決定權、能選擇自己想過的生活。相關經費現由公益彩券回饋金補助各縣市政府執行。

不過新北市社會局的「補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」中規定，申請的時數補助上限是60小時（今年改為100小時），也就是一天大概僅有7-8小時的補助時數。近年來玉姐身心不斷退化，且因為病況，經常處於生命風險中，60小時的時數實在嚴重不夠，認為政府應該給予重度身障者24小時照護時數，不過新北市政府則依相關辦法，拒絕了玉姐的要求。

在台北市新活力自立生活協會的幫助下，玉姐於2021年，決定透過法律扶助基金會「身心障礙法律扶助專案」提起行政訴訟，要求國家給予足夠的個人助理服務補助，讓她得以自立生活於社區中。全案審查迄今1年半，終於在今天宣判結果。

今天到場聆聽宣判的還有多位也同樣患有肌肉萎縮症的障礙者，其中一位障礙者也現身說法，表示當個人助理沒有在的時候，其實他們都常常得睡在輪椅上，因為他要自己上床睡覺還要裝呼吸器太困難；而另外一位障礙者則表示，他去看過玉姐幾次，過去這兩年因為疫情關係，玉姐的生活更加困難，因為擔心打疫苗可能的狀況無人能幫忙，甚至沒有打疫苗，最後是確診而住院兩週。

高等行政法院法官為何撤銷「60小時」的處分

今天法院正式宣判結果，法官認為新北市主張的「補助辦理109年至110年身心障礙者自立生活支持服務計畫」及「補助辦理111年至112年身心障礙者自立生活支持服務計畫」，規定個人助理服務時數之上限，而非依身心障礙者之具體需求評估結果，已牴觸母法，也就是《身心障礙者個人照顧服務辦法》第71條。

這個母法規定「自立生活支持服務應依需求評估結果，由身心障礙者及同儕支持員共擬訂自立生活計畫，建立身心障礙者自主生活方式，協助其實現自主生活時所需之各項人力協助，並依其需求提供24小時服務。個人助理應提供身心障礙者個人於活動與社會參與中所需之協助，且不得以外籍看護工遴用。」

法院的判決也指出，新北市社會局只以2020年補助計畫的預算規模，核定玉姐個人助理服務每月60小時，顯然沒有以玉姐為主體及決策中心，尊重玉姐本身意願與偏好，社會局也沒有去盤整協調各機關的福利服務資源，評估擴大提供個人助理的可行性。除非造成過度負擔，否則個人助理必須依玉姐的個別化標準，但新北市社會局沒有衡酌玉姐自立生活需求，也沒有與玉姐對話、協商調整可能性，顯然有裁量怠惰的違法之處。



另外判決也指出，新北市社會局沒有依身心障礙者福利與服務需求評估、證明核發辦法、服務辦法的規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果、以書面通知玉姐，並依需求評估結果，經玉姐及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，已違反法定正當程序。

法院認為，除了核定玉姐60小時個人助理服務時數外，應再核予多少時數，有待新北市社會局作出適法裁量的決定，因此撤銷不准逾60小時的處分，社會局應依判決的法律見解，重新作出適當的處分。

律師：關鍵里程碑判決，盼新北市不要再上訴

玉姐委任的律師翁國彥今天到場表示，本案在訴訟期間，新北巿社會局提出匪夷所思的答辯，例如假設他們同意玉姐每天24小時個人助理服務時數，巿政府社會福利預算會「破產」，因為他們的預算無法支應全巿17萬名身心障礙者都來申請個人助理服務時數，翁國彥反問，「17萬個身障者，難道都需要個人助理以及一天24小時時數嗎？」顯然不是如此，而且目前的補助申請狀況，其實預算都還有餘額，他認為這不能當成拒絕玉姐請補助的理由。