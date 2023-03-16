每天17小時無人協助，跌倒只能報警：全台首件重障者爭取「個人助理服務時數補助」案勝訴
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翁國彥今天表示，聽到這樣的判決很開心，判決結果對於台灣身心障礙者申請個人助理服務，具有里程碑的意義，希望新北巿政府不要上訴。因為不只玉姐案，還有二起類似的案件正在進行中，目前都還在等待開庭，希望玉姐案的判決能發揮關鍵的作用，不管是新北巿社會局或是其他縣巿政府社會局，都應該正視身心障礙者的權利。
玉姐為一名患有肌肉萎縮症，獨居低收的重度障礙者，平時生活大小事都需要有人力協助，她3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局依法僅核定每月60小時，也就是一天大概只有7小時的助理費補助。玉姐提訴願被駁回後提行政訴訟救濟，請求補足每月684小時差額，台北高等行政法院今（16）日撤銷原處分，認為社會局沒有正視障礙者的實際需求，且訂定時數上限有違法之虞，應重新評估時數。可上訴。
這也是全台第一件重度障礙者爭取個人助理服務時數之行政訴訟。民間團體和玉姐的律師主張，鄰近的日本以及韓國政府已有提供每日24小時的個人助理服務，協助障礙者在社區中自立生活，然而在台灣這制度推行了12年，還是非常仰賴家庭或個人自行承擔照顧的重任。破碎不完善的人力照護制度，對全民來說是重大危機，也是政府漠視已久的問題。因此這個指標案件的判決出爐後，他們非常開心，也呼籲新北市政府不要再上訴，儘速調整時數補助辦法，這不是為了玉姐一個人，也是諸多重度障礙者期盼的。
重障者的困境：沒有助理連到床上睡覺都無法，摔倒只能報警
玉姐患有肌肉萎縮症，隨著身體四肢肌肉的退化，越來越無力生活，一個人在家，也無法外出工作，連能正常的睡覺、吃飯、喝水、洗澡、上廁所，對她來說都是奢求。就連上床睡覺，也常常因為身體無力翻身跌倒，又沒人在身邊，所以不得不報警，請警察來家裡扶她起來；有時候甚至一個晚上得報警2次以上，她也很不願意如此造成警察的負擔。
像玉姐這樣的重度障礙者，台灣目前常見的照護方式有幾種，第一個就是由家人親友照護，第二個則是每個月花2-3萬元，請24小時住在一起可以隨時照護的外籍移工看護；第三個則是入住長期照護機構。而玉姐由於父母都已經不在，也沒有其他家人，也沒收入能請外籍移工看護或住機構，因此選擇申請透過申請政府補助，來請個人助理和居家服務員到府協助她的日常生活。
2011 年，臺灣正式將自立生活支持服務納入《身心障礙者權益保障法》（下稱障權法），推動個人助理、同儕支持等服務，以協助障礙者拿回自主決定權、能選擇自己想過的生活。相關經費現由公益彩券回饋金補助各縣市政府執行。
不過新北市社會局的「補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫」中規定，申請的時數補助上限是60小時（今年改為100小時），也就是一天大概僅有7-8小時的補助時數。近年來玉姐身心不斷退化，且因為病況，經常處於生命風險中，60小時的時數實在嚴重不夠，認為政府應該給予重度身障者24小時照護時數，不過新北市政府則依相關辦法，拒絕了玉姐的要求。
在台北市新活力自立生活協會的幫助下，玉姐於2021年，決定透過法律扶助基金會「身心障礙法律扶助專案」提起行政訴訟，要求國家給予足夠的個人助理服務補助，讓她得以自立生活於社區中。全案審查迄今1年半，終於在今天宣判結果。
今天到場聆聽宣判的還有多位也同樣患有肌肉萎縮症的障礙者，其中一位障礙者也現身說法，表示當個人助理沒有在的時候，其實他們都常常得睡在輪椅上，因為他要自己上床睡覺還要裝呼吸器太困難；而另外一位障礙者則表示，他去看過玉姐幾次，過去這兩年因為疫情關係，玉姐的生活更加困難，因為擔心打疫苗可能的狀況無人能幫忙，甚至沒有打疫苗，最後是確診而住院兩週。
高等行政法院法官為何撤銷「60小時」的處分
今天法院正式宣判結果，法官認為新北市主張的「補助辦理109年至110年身心障礙者自立生活支持服務計畫」及「補助辦理111年至112年身心障礙者自立生活支持服務計畫」，規定個人助理服務時數之上限，而非依身心障礙者之具體需求評估結果，已牴觸母法，也就是《身心障礙者個人照顧服務辦法》第71條。
這個母法規定「自立生活支持服務應依需求評估結果，由身心障礙者及同儕支持員共擬訂自立生活計畫，建立身心障礙者自主生活方式，協助其實現自主生活時所需之各項人力協助，並依其需求提供24小時服務。個人助理應提供身心障礙者個人於活動與社會參與中所需之協助，且不得以外籍看護工遴用。」
法院的判決也指出，新北市社會局只以2020年補助計畫的預算規模，核定玉姐個人助理服務每月60小時，顯然沒有以玉姐為主體及決策中心，尊重玉姐本身意願與偏好，社會局也沒有去盤整協調各機關的福利服務資源，評估擴大提供個人助理的可行性。除非造成過度負擔，否則個人助理必須依玉姐的個別化標準，但新北市社會局沒有衡酌玉姐自立生活需求，也沒有與玉姐對話、協商調整可能性，顯然有裁量怠惰的違法之處。
另外判決也指出，新北市社會局沒有依身心障礙者福利與服務需求評估、證明核發辦法、服務辦法的規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果、以書面通知玉姐，並依需求評估結果，經玉姐及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，已違反法定正當程序。
法院認為，除了核定玉姐60小時個人助理服務時數外，應再核予多少時數，有待新北市社會局作出適法裁量的決定，因此撤銷不准逾60小時的處分，社會局應依判決的法律見解，重新作出適當的處分。
律師：關鍵里程碑判決，盼新北市不要再上訴
玉姐委任的律師翁國彥今天到場表示，本案在訴訟期間，新北巿社會局提出匪夷所思的答辯，例如假設他們同意玉姐每天24小時個人助理服務時數，巿政府社會福利預算會「破產」，因為他們的預算無法支應全巿17萬名身心障礙者都來申請個人助理服務時數，翁國彥反問，「17萬個身障者，難道都需要個人助理以及一天24小時時數嗎？」顯然不是如此，而且目前的補助申請狀況，其實預算都還有餘額，他認為這不能當成拒絕玉姐請補助的理由。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門