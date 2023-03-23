馬來西亞女大生命案二審維持死刑判決，2次量刑鑑定結果都顯示「再犯可能性高」

鍾姓女大生於3年前遭兇嫌梁育誌殘忍擄殺，橋頭地院一審於去年3月18日審結，認為梁育誌「無教化可能」判處死刑；今（23）日高雄高分院宣判，維持死刑判決，仍可上訴。

2020年9月30日，梁育誌在台南長榮大學附近強虜陳姓女學生未遂，回家上網自學繩結並在車上放了麻繩，同年10月28日，再次到長榮大學長大路附近故技重施，擄走一名馬來西亞籍的鍾姓女大生，強行性侵得逞，隔天凌晨3點左右發現鍾姓女大生已無呼吸，繞行台南市5小時後，將鍾女遺體丟棄在大崗山邊坡；梁育誌遭檢方以殺人罪起訴。

判決主要理由：無悔意且再犯可能性高

去年3月橋頭地院一審宣判，認為梁育誌沒有教化可能，依殺人等罪判處死刑，褫奪公權終身；梁不服上訴高雄高分院；由於梁的辯護律師認為，處極刑案件，應該先送「量刑前社會調查」，一審未做就判死，恐有證據不完備情況，合議庭採納梁的律師意見，將梁送「量刑教化鑑定」，針對梁嫌的生活、為人和智識狀態進行調查鑑定，鑑定小組成員包括精神科醫生、律師、社工、教授、心理醫生等。

為此審理也暫停了二到三個月，二審審理期間，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死。

今高雄高分院宣判，合議庭審理後，依強盜性交殺人罪，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。

高雄高分院行政庭長邱明弘也在事後召開記者會解釋，此次判決主要是考量，梁育誌犯案前，就對同校另一名女大生「強制性交未遂」，沒有得手後不但沒警惕，還曾上網學習，精進自己的犯案手法。之後又對馬國女大生下手，認為是「預謀且有計畫犯罪」，犯案手段殘忍、未見悔意。

另外邱明弘也說明，原本的一審以及這次的二審，都曾將被告送再犯可能性的鑑定，結果均認為被告的再犯可能性是高的。」。

邱明弘另外也說，二審和一審主要的差別是，一審原本認為梁是先強制性交，然後再用繩索勒斃女大生，不過二審認為這個行為的時間點以證據來說並不明確，也有可能是在強制性交之前，或是同時就用繩索勒斃女大生，因次撤銷原本的犯罪事實認定，不過適用的刑度是相同的。

女大生的家屬日前跨海聲請「刑事訴訟參與」，今年1月曾經從馬來西亞來台出庭，也當庭哭訴，要求判死刑，家屬認為梁育誌手段惡毒殘忍，應該判死刑；對於今天的結果，女大生的母親也表示，對維持判死滿意，但知道還會有後續，現在言之過早。

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