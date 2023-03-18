TNL+ 2023/03/18,
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雞蛋兩三事：在口袋空空的學生時代，加蛋的一餐就能感覺自己是個貴族

雞蛋兩三事：在口袋空空的學生時代，加蛋的一餐就能感覺自己是個貴族
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

也還好市場上雖說缺蛋，餐廳的蛋料理倒是都還能夠供應，只是比起排隊買也不見得那麼必要的蛋，我覺得對自己人生比較必要的，是何時可以再飛去京都一趟，去「ひさご葫蘆」門口排隊。

蛋蛋危機

市場上缺蛋的傳聞時而有之，奇妙的是當這種新聞出現時，平常不吃蛋的人也會特別想吃蛋，於是就會湧現搶購歪風。某日早晨我經過位在市區精華地段的農會超市，驚見排隊買蛋的人龍長達一、兩百公尺，心中不禁訝異大家平常真的有這麼愛吃蛋嗎？

蛋確實是個好東西，當三菜一湯的小家庭料理少了一件時，蛋通常是能夠快速填補缺口的良方。找出菜脯切小細丁可以做成菜脯蛋、解凍吻仔魚做成吻仔魚煎蛋、拿出蝦仁做成蝦仁炒蛋，甚至什麼都沒有就來個麻油荷包蛋，都是可以快速上桌的好料。

蛋也經常是外食時可以感覺加菜的料理。由五位外出人一起創作的獨立音樂專輯《有土詩有才》當中，音樂人黃培育創作了一首〈冰魯蛋〉，描述中秋節留在台北打拚沒有回鄉的孩子，以「頭家魯肉飯加魯蛋，一個人的中秋嘛要好好吃一頓飯」來振奮自己，令人印象深刻。

不只是魯肉飯加魯蛋、陽春麵加魯蛋、雞肉飯加荷包蛋都好，在口袋空空的學生時代，加蛋的一餐就能感覺自己是個貴族，就算只是一碗「統一肉燥麵」，加了蛋，也像是喝下一碗營養大補湯，感覺自己有好好的過不是那麼頹廢的一天。

當然，便利商店裡面茶葉蛋的特殊氣味，應該也是一種集體記憶，餓著的時候只要有一顆茶葉蛋，相信也會覺得人生是幸運而美好的。

可是蛋其實不好料理，荷包蛋要做到像飯店早餐太陽蛋那樣半生熟還煎得美，需要一點耐心和功力。我因為不是很有耐心的人，翻面時機常常太早，因此老是把蛋煎得醜不拉機。後來家裡有人受不了，去幫我買了煎蛋模具圈，把模具圈放入不沾鍋，油倒在模具中間，燒熱後將蛋打入，因為模具圈小，蛋就顯得完整厚實，蓋上鍋蓋連翻面都不用就是一顆美煎蛋，從此克服了不會煎蛋的罵名。

還有像是吻仔魚煎蛋，通常是打了兩、三顆蛋再將吻仔魚、鹽巴和一點點米酒均勻攪拌，倒入鍋底不那麼大、油已熱的不沾鍋，一樣是蓋上鍋蓋。待蛋稍微成型之後拿出一個大盤子將蛋橫移到盤上，然後快速反向倒回鍋裡，約二十秒左右就可以起鍋。如果一切順利的話，會得到一個圓盤狀的完美煎蛋，只是我的經驗裡，「快速反向倒回鍋裡」這個動作很容易失誤，因此蛋非完整圓盤狀也是常有的事，解決之道有賴於多多練習。

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