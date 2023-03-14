全台最大廢車回收廠銘福串連30家企業，成立台灣鋰電池資源產業協會，致力於「循環經濟」廢電池回收
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全球廢棄電池回收與循環經濟市場，從2018年的3547億美元，成長至2021年的5173億美元，成長高達46%。隨著各國鋰電池競爭越來越激烈，專家強調：「能資源大量依賴進口的臺灣，相較他國挑戰更為嚴峻，需要急起直追。」
電動車熱潮席捲全球，鋰電池產業成為明日之星，而3月10日台灣首個串聯上中下游，共計30家企業，會員人數達百人的「 台灣鋰電池資源產業協會」正式成立。未來協會將促進國內再生料、電池循環再利用，讓台灣走向循環經濟之轉型。
台灣鋰電池資源產業協會成立，打造下游回收機制
台灣鋰電池資源產業協會10日正式成立，當日會中選出4位理事與3位監事，並推選出銘福集團旗下名仁資源副董事長陳奕潔，擔任協會創始之首任理事長，目前企業加入有30家，會員數100人。
名仁公司主要業務是以循環經濟為宗旨，再經由回收、處理、純化，使其資源回收再利用的業者，其母公司銘福集團專注循環經濟多年。日前銘福集團總裁陳福松強調：「都市發展帶來的不只是經濟成長，還有大量廢棄物，因此銘福致力於推廣循環經濟，給下一代更好的環境。」
目前參與台灣鋰電池資源產業協會的組織，還有：美琪瑪、榮炭科技、聯友能源、光澤科技、處鋰科技等，學界有成功大學、台北科大、台南大學、日本早稻田大學、美國南加州大學、澳洲墨爾本大學，及法人單位工研院等與個人入會。
工研院強調，希望能透過此次協會之成立，促進國內再生料、電池循環再利用，促進相關產業鏈上中下游廠商交流，以建構鋰電池資源循環經濟體系，帶動產業朝永續的循環經濟方向轉型。
鋰電池兩大原因必須回收
工研院材料與化工研究所副組長曹申針表示，鋰電池回收的主要原因有二：
一、降低環境衝擊：鋰電池的毒性雖小於鉛酸電池，但若不妥善處理，仍有汙染環境的疑慮，而金屬礦藏的過度開採也導致生態風險，若能從回收途徑取得，更有利環境永續；
二、創造經濟價值：鋰電池中的鈷、錳、鎳、銅等金屬，因電動車熱賣而價格波動劇烈，例如正極材料的碳酸鋰，2022年前3個月上漲95%，過去1年更大漲4倍。未來電動車動力系統被視為下世代的戰略產業，透過鋰電池的循環經濟來掌握原料來源、確保供應穩定，可以說是一兼二顧。
事實上，台灣的鋰電池產業發展多年，已經累積相當技術，同時也擁有完整的產業鏈，而隨著電車趨勢，電池處理回收成為下一個備受關切的議題。工研院資深副總暨協理兼產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗日前表示，如何促進能源轉型與資源使用效率提升已蔚為趨勢。
根據據Research and Markets在2021全球廢棄物回收與循環經濟市場報告指出，全球廢棄物回收與循環經濟市場從2018年的3547億美元，成長至2021年的5173億美元，成長高達46%。蘇孟宗說：「能資源大量依賴進口的臺灣，相較他國挑戰更為嚴峻，需要急起直追。」
電池產業走向短中期有序發展
蘇孟宗解釋，循環經濟的範疇極廣，需要跨領域、產業合作，仰賴更多創新技術的投入。還要從產品設計端就以生命週期思維（Life Cycle Thinking）出發，考慮到資源循環整體過程，使材料消耗透過再利用降到最低，進而拉高產業的全球競爭力。
此外，循環台灣基金會執行長陳惠琳表示，企業採行「產品服務化」商業模式，讓產品以「提供服務」的方式來創造價值，將原物料視為資產，更能帶動企業導入產品模組化和延壽設計，而產品、零組件和材料能被循環運用，走向服務化對製造業來說是一個化危機為轉機的契機。
工研院指出，要借鏡歐盟的「電池2030+」計畫。短期應開發易拆解的電池、模組；中期則是投入鋰電池材料的分類機制；長期是建立從礦業、材料、精煉廠、回收廠到電池芯／模組／系統廠商的完整循環體系。如今隨著，台灣鋰電池資源產業協會正式成立，也意味著台灣電池產業鏈將會更加完善。
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核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。