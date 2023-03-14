全台最大廢車回收廠銘福串連30家企業，成立台灣鋰電池資源產業協會，致力於「循環經濟」廢電池回收

電動車熱潮席捲全球，鋰電池產業成為明日之星，而3月10日台灣首個串聯上中下游，共計30家企業，會員人數達百人的「 台灣鋰電池資源產業協會」正式成立。未來協會將促進國內再生料、電池循環再利用，讓台灣走向循環經濟之轉型。

台灣鋰電池資源產業協會成立，打造下游回收機制

台灣鋰電池資源產業協會10日正式成立，當日會中選出4位理事與3位監事，並推選出銘福集團旗下名仁資源副董事長陳奕潔，擔任協會創始之首任理事長，目前企業加入有30家，會員數100人。

名仁公司主要業務是以循環經濟為宗旨，再經由回收、處理、純化，使其資源回收再利用的業者，其母公司銘福集團專注循環經濟多年。日前銘福集團總裁陳福松強調：「都市發展帶來的不只是經濟成長，還有大量廢棄物，因此銘福致力於推廣循環經濟，給下一代更好的環境。」

目前參與台灣鋰電池資源產業協會的組織，還有：美琪瑪、榮炭科技、聯友能源、光澤科技、處鋰科技等，學界有成功大學、台北科大、台南大學、日本早稻田大學、美國南加州大學、澳洲墨爾本大學，及法人單位工研院等與個人入會。

工研院強調，希望能透過此次協會之成立，促進國內再生料、電池循環再利用，促進相關產業鏈上中下游廠商交流，以建構鋰電池資源循環經濟體系，帶動產業朝永續的循環經濟方向轉型。

鋰電池兩大原因必須回收

工研院材料與化工研究所副組長曹申針表示，鋰電池回收的主要原因有二：

一、降低環境衝擊：鋰電池的毒性雖小於鉛酸電池，但若不妥善處理，仍有汙染環境的疑慮，而金屬礦藏的過度開採也導致生態風險，若能從回收途徑取得，更有利環境永續；

二、創造經濟價值：鋰電池中的鈷、錳、鎳、銅等金屬，因電動車熱賣而價格波動劇烈，例如正極材料的碳酸鋰，2022年前3個月上漲95%，過去1年更大漲4倍。未來電動車動力系統被視為下世代的戰略產業，透過鋰電池的循環經濟來掌握原料來源、確保供應穩定，可以說是一兼二顧。

事實上，台灣的鋰電池產業發展多年，已經累積相當技術，同時也擁有完整的產業鏈，而隨著電車趨勢，電池處理回收成為下一個備受關切的議題。工研院資深副總暨協理兼產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗日前表示，如何促進能源轉型與資源使用效率提升已蔚為趨勢。

根據據Research and Markets在2021全球廢棄物回收與循環經濟市場報告指出，全球廢棄物回收與循環經濟市場從2018年的3547億美元，成長至2021年的5173億美元，成長高達46%。蘇孟宗說：「能資源大量依賴進口的臺灣，相較他國挑戰更為嚴峻，需要急起直追。」

電池產業走向短中期有序發展

蘇孟宗解釋，循環經濟的範疇極廣，需要跨領域、產業合作，仰賴更多創新技術的投入。還要從產品設計端就以生命週期思維（Life Cycle Thinking）出發，考慮到資源循環整體過程，使材料消耗透過再利用降到最低，進而拉高產業的全球競爭力。

此外，循環台灣基金會執行長陳惠琳表示，企業採行「產品服務化」商業模式，讓產品以「提供服務」的方式來創造價值，將原物料視為資產，更能帶動企業導入產品模組化和延壽設計，而產品、零組件和材料能被循環運用，走向服務化對製造業來說是一個化危機為轉機的契機。

工研院指出，要借鏡歐盟的「電池2030+」計畫。短期應開發易拆解的電池、模組；中期則是投入鋰電池材料的分類機制；長期是建立從礦業、材料、精煉廠、回收廠到電池芯／模組／系統廠商的完整循環體系。如今隨著，台灣鋰電池資源產業協會正式成立，也意味著台灣電池產業鏈將會更加完善。

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核稿編輯：翁世航