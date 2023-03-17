大法官：追討國民黨社團「黨職併公職」溢領退休俸合憲，落實轉型正義
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在國民黨社團例如救國團等地方工作過的人，那些社團期間的年資能不能算是公務員的年資？可不可以領公務員的退休金和優惠利率？銓敘部開始追回溢領的退休金之後有許多人不滿聲請釋憲，而大法官們認為，這並沒有違憲。
在國民黨時代，不少人擔任國民黨黨職或救國團等國民黨附隨組織職位，這些人後轉任公職，年資繼續計算，退休金、18%優惠利率等也都依此計算。在轉型正義及年金改革政策下，2018年4月25日，立法院三讀通過《黨職併公職條例》（全名為《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》），「黨職併公職」的退休人員將重新計算退俸，過去溢領部分被要求返還。
這些人和部分地方法院聲請釋憲，認為這個法令侵害他們的財產權，憲法法庭在去年12月進行言詞辯論，並在今天正式宣判，結果大法官們認為，當時的年資合併計算本來就不合理，在救國團等社團工作並不算公務員；這些規定和追回退休俸的作為，是為了合乎轉型正義，避免國家重蹈覆徹威權統治，因此全部合憲。
銓敘部追退休金，被追者認為財產權被侵害聲請釋憲
國民黨的附隨組織「民眾服務總社」當年憑「黨職併公職年資互相採計要點」，讓國民黨工不論黨職轉公職或公職轉黨職，都可相互採計工作年資，導致從政府部門退休的公務人員年資，若包含國民黨工的年資，也可一併計算。
包括救國團、國民黨各地方黨部、知青黨部、民眾服務社、台灣省青年服務團，或在國民黨的《幼獅文化》任職者，還有已民營化的公營事業人員，與轉任大專院校的學者，不但可申報合併公職年資，存款利率也優於市場行情。若加上黨職年資，每人每月將可多領數千元至上萬元退休金。
《黨職併公職條例》生效後，銓敘部開始向黨職併公職的公務員追討溢領的退休金，共有220名公職人員，其中政務高官溢領退休金有17人，以前監察委員黃肇珩溢領543萬元居首，僑委會前副委員長王能章溢領495萬元居次；前考試院長關中排名第3，溢領351萬多元。
相關退休公務員和救國團陸續提起提起訴願遭駁回後，接著向各地法院提起訴訟。像前台中市長胡志強，因「黨職併公職」被追討溢領退休金163萬多元，胡志強繳還溢領款後提告，台北高等行政法院判胡志強敗訴，胡不服提起上訴又被駁回，全案確定。
而黃肇珩於1961年至1982年間在《中央通訊社》任職期間的公保年資及優惠存款利息共新台幣543萬餘元。黃肇珩訴願遭駁回後提起行政訴訟。被追討543萬餘元的前監委黃肇珩、救國團和部分地方法院向大法官聲請釋憲。今（17）日憲法法庭宣判，大法官認為，新的規定沒有違反憲法的比例原則、平等原則等，規定都合憲，因此救國團等團體在最後的釋憲關卡敗訴。
《黨職併公職條例》第4條規定，黨職併公職者，應由最後核發退離的給與機關，扣除已採計的社團專職人員（黨職）年資後，重行核計退離給與；第5條則規定，有溢領退離給與者，核發機關應自條例施行後1年內，以書面處分命領受人（政務人員）或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。這邊所稱的黨職，包含國民黨各級黨部、反共救國團、中國童子軍總會等。
聲請釋憲的法官主張，該條例針對已核計並實際領取退離給與的黨職併公職者，要求相關機關重新核算其公保投保年資、減低得受領的金額、命返還溢領金額，且無權利行使期間的限制，違反了法不溯既往、平等、信賴保護、不當聯結禁止等原則，侵害了憲法保障的財產權。
大法官為什麼主張全部都合憲？
根據判決理由書，大法官許宗力今天也在憲法法庭上做出解釋，幾個爭議的條文，主要是為了落實轉型正義的立法，為改正過去在黨國體制之下，政黨違反憲政秩序所造成的不法結果，讓國家重回正常軌道。大法官也指出當時銓敘部所處「特殊政政治經濟環境下」，定出這樣的年資互相採計的規則，明顯違反了上位規範，有重大瑕疵。
另外針對救國團，大法官也表示，雖然形式上，救國團好像屬於當時的國防部，不過救國團的成立沒有相關行政組織法作為依據，而且本身的組織運作也和一般行政機關不同，只是民間社團性質；當時在救國團任職的人，也沒有經過公務員的考試等資格，因此把救國團的年資也計入公務員，本來就不合理。
大法官另外也說明，雖然銓敘部去追繳過去給出的退休金，但是轉型正義具有特別重要的公共利益，就是為了避免國家再次重蹈覆轍黨國的威權體制，因此並不違背法律的不溯及既往和平等原則。
另外大法官也說，假如這些要被追繳退休金的人，每個月領的總額低於新台幣2萬5000元，就還是以2萬5000元發給，另外如果遭逢變故或是有重大財物損失，沒辦法一次還清這些錢，也可以依法申請「分期付款」，所以相關的追繳辦法，已經做了避免「過於苛刻」的狀況發生。
針對此次釋憲判決，15個大法官當中，吳陳鐶、蔡明誠2位大法官，針對所有的判決主文皆不同意。另外還有4位大法官雖然認為法條沒有違憲的疑慮，不過要追繳這些人的退休金時，應該有更多的配套措施，避免過於苛刻。
另外根據司法院新聞稿指出，針對政務人員溢領與執行情形，依銓敘部統計資料顯示，至去年12月31日止，共計17名曾任職於中央機關的政務人員溢領退離給與，金額共計新台幣3404萬6569元，均已由政務人員或其所屬社團返還完畢。
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核稿編輯：翁世航
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