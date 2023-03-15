人人都知道團購好處多多，為什麼台灣還沒有企業揪團成功買綠電？
我們想讓你知道的是
人人都知道團購的精神就是團結力量大，團購綠電能夠以量制價規模經濟、免除東奔西跑比價比量比規格，還能夠分散風險，省錢省時省心，為什麼大家不做呢？這時候你就知道，「但是」要出場了......
文：羅時芳（因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性，畢業以後找得到工作嗎？」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多，在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間，看到了環境問題及國際趨勢的轉變，希望台灣在世界的舞台不要缺席，讓更多感人的綠色企業故事，揚名國際，發光發熱！同時擔任綠學院綠色帶路人）
面對目前國內買不到（便宜）綠電的窘境，許多企業開始寄希望於「綠電團購」（Aggregated Power Purchase Agreement, APPA）的方式，找出一個省錢、省時、省心的綠電採購模式。
不只綠電有人想團購，我聽說碳權也有人想團購。團購這明擺著的好處，為什麼到現在都沒有成功案例，連公協會、供應鏈龍頭、綠學院、中經院……想要協助都沒有成功呢？
綠電團購看得見的好處
人人都知道團購的精神就是團結力量大，好處多多：
- 省錢：以量制價規模經濟
APPA重要的精神是在加總團購企業的用電需求，以一個較大的總量，共同協商一個較低的價格，如團員們承諾採購一整個風力發電場未來十年的總發電量，並由團購企業根據事前承諾的採購比例取得各自的綠電量，買賣雙方也能同時達到規模經濟。
- 省時：免東奔西跑比價比量比規格
開發APPA需要外部資源支持，尤其是在臺灣目前情況，因為沒有過往的模式可供依循，專業電力知識也不易取得，故必須聘請外部專業顧問，包括政策、法務及財務等。APPA團購買家可共同分擔高額顧問費用，並共享專業知識與人脈網絡。
- 省心：分散風險
透過APPA 機制，團購買家可以更多元化方式優化自身的PPA組合，也可藉此分散電力供應風險，防止太過依賴單一電力來源，如分別以風光、水力、地熱為主題各自開團，並為未來自身業務發展、營運規畫或市場行銷等相關問題，提供備選方案。
綠電團購看不見的麻煩
然後，你就知道，「但是」要出場了：
- 用電戶／用電大戶的靈魂拷問：我願意長期承諾嗎？
綠電團購不像一般團購買完一單拿貨後就解散了，APPA的共同挑戰涉及團購買方間的信任關係與組織管理，包括團購夥伴間的需求協商及簽署APPA後的長期合約管理。若團購買方企業規模大小不均、信用評等高低不一或權利義務關係不對時，將使APPA的結構在開團時就非常不穩定，故APPA的國外文獻中，非常強調擇定團購成員的重要性，也就是團員間通常要彼此在產業中的地位相當、並對永續發展有長期堅定的承諾。
目前成功的團購大致有兩個類型：第一種是垂直整合，由品牌或大企業帶頭，幫整條供應鏈洽談APPA；第二種是水平聯盟，相同性質的產業聯盟或公會組織一同洽談APPA。
- 再生能源發電業的靈魂拷問：我願意承擔收入的波動嗎？
目前綠電有台電保證買家，台電會保證收購所有綠電發電量，發電業為了便於管理，除非用電戶／用電大戶可以出到夠高的價格，否則發電業通常不願意將發電總量切割分售。另外，用電戶／用電大戶因為產業生命週期波動，通常無法承諾一個較長的購電合約，或因為自身的獲利能力無法將採購價格提高，故發電業更願意將綠電出售給能夠保證長期收購的台電。
- 銀行的靈魂拷問：我能管控團員的信用風險嗎？
銀行在綠電團購裡的角色至關重要，以風險性較高的離岸風電產業為例，銀行提供的貸款金額及利率，主要以是否涵蓋所有可能風險進行評估，以確保風電開發商會按時償付貸款。相較於一個單一大買方如半導體廠，APPA涉及多個中小買方，買方可能中途停業無法履行購電承諾，故銀行還需審核各個買方的信用風險，這使得協議的財務結構及合約條文變得更為複雜。
綠電團購是一個為了解決目前僵局值得探索的方向，如何兩人三腳跳好華爾滋，時逢RE100年度體檢的時間，我將在接下來的產業小聚中，與各位聊聊業界正在嘗試的各種有趣的應用！
註：本文部分摘自Lee A, Lo SF (2022), RE100 Report - Taiwan Energy Market Briefing: Net-Zero Plan and Aggregated PPAs
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。