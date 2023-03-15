人人都知道團購好處多多，為什麼台灣還沒有企業揪團成功買綠電？

文：羅時芳（因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性，畢業以後找得到工作嗎？」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多，在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間，看到了環境問題及國際趨勢的轉變，希望台灣在世界的舞台不要缺席，讓更多感人的綠色企業故事，揚名國際，發光發熱！同時擔任綠學院綠色帶路人）

面對目前國內買不到（便宜）綠電的窘境，許多企業開始寄希望於「綠電團購」（Aggregated Power Purchase Agreement, APPA）的方式，找出一個省錢、省時、省心的綠電採購模式。

不只綠電有人想團購，我聽說碳權也有人想團購。團購這明擺著的好處，為什麼到現在都沒有成功案例，連公協會、供應鏈龍頭、綠學院、中經院……想要協助都沒有成功呢？

綠電團購看得見的好處

人人都知道團購的精神就是團結力量大，好處多多：

省錢：以量制價規模經濟

APPA重要的精神是在加總團購企業的用電需求，以一個較大的總量，共同協商一個較低的價格，如團員們承諾採購一整個風力發電場未來十年的總發電量，並由團購企業根據事前承諾的採購比例取得各自的綠電量，買賣雙方也能同時達到規模經濟。

省時：免東奔西跑比價比量比規格

開發APPA需要外部資源支持，尤其是在臺灣目前情況，因為沒有過往的模式可供依循，專業電力知識也不易取得，故必須聘請外部專業顧問，包括政策、法務及財務等。APPA團購買家可共同分擔高額顧問費用，並共享專業知識與人脈網絡。

省心：分散風險

透過APPA 機制，團購買家可以更多元化方式優化自身的PPA組合，也可藉此分散電力供應風險，防止太過依賴單一電力來源，如分別以風光、水力、地熱為主題各自開團，並為未來自身業務發展、營運規畫或市場行銷等相關問題，提供備選方案。

Photo Credit: 中央社

綠電團購看不見的麻煩

然後，你就知道，「但是」要出場了：

用電戶／用電大戶的靈魂拷問：我願意長期承諾嗎？

綠電團購不像一般團購買完一單拿貨後就解散了，APPA的共同挑戰涉及團購買方間的信任關係與組織管理，包括團購夥伴間的需求協商及簽署APPA後的長期合約管理。若團購買方企業規模大小不均、信用評等高低不一或權利義務關係不對時，將使APPA的結構在開團時就非常不穩定，故APPA的國外文獻中，非常強調擇定團購成員的重要性，也就是團員間通常要彼此在產業中的地位相當、並對永續發展有長期堅定的承諾。

目前成功的團購大致有兩個類型：第一種是垂直整合，由品牌或大企業帶頭，幫整條供應鏈洽談APPA；第二種是水平聯盟，相同性質的產業聯盟或公會組織一同洽談APPA。

再生能源發電業的靈魂拷問：我願意承擔收入的波動嗎？

目前綠電有台電保證買家，台電會保證收購所有綠電發電量，發電業為了便於管理，除非用電戶／用電大戶可以出到夠高的價格，否則發電業通常不願意將發電總量切割分售。另外，用電戶／用電大戶因為產業生命週期波動，通常無法承諾一個較長的購電合約，或因為自身的獲利能力無法將採購價格提高，故發電業更願意將綠電出售給能夠保證長期收購的台電。

銀行的靈魂拷問：我能管控團員的信用風險嗎？

銀行在綠電團購裡的角色至關重要，以風險性較高的離岸風電產業為例，銀行提供的貸款金額及利率，主要以是否涵蓋所有可能風險進行評估，以確保風電開發商會按時償付貸款。相較於一個單一大買方如半導體廠，APPA涉及多個中小買方，買方可能中途停業無法履行購電承諾，故銀行還需審核各個買方的信用風險，這使得協議的財務結構及合約條文變得更為複雜。

綠電團購是一個為了解決目前僵局值得探索的方向，如何兩人三腳跳好華爾滋，時逢RE100年度體檢的時間，我將在接下來的產業小聚中，與各位聊聊業界正在嘗試的各種有趣的應用！

註：本文部分摘自Lee A, Lo SF (2022), RE100 Report - Taiwan Energy Market Briefing: Net-Zero Plan and Aggregated PPAs

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航