台師大、富士通合作研究「體操AI評分系統」，裁判會因此被取代嗎？
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談到AI評分能否取代裁判，體操教練翁士航坦言：「我覺得現在談這個，可能還太早啦！」他認為AI確實能提高選手訓練方向的精準度，但規則會有動態性的調整，而且如果體育運動中很多東西被AI取代，「他的觀賞性跟樂趣就不見了」。
相較於比較速度、距離的運動競技項目，體操一直被認為評分相對「主觀」，儘管有嚴格的相關規範，但裁判的評分仍可能因人而異。對此，日本科技大廠富士通（Fujitsu）發展出一套「AI體操評分支援系統」，並與台灣師範大學合作，協助選手調整動作並收集數據。至於未來AI有沒有可能取代裁判的角色，體操教練翁士航認為，AI能做出制式化評斷，但無法斷定選手的動作具有的藝術性，取代裁判恐怕言之過早。
在運動科學發展的趨勢下，富士通花費數年，將其擅長的AI感測技術及骨骼辨識處理技術導入體操訓練，研發體操AI評分系統。而台師大近期和富士通合作，把這套評分系統帶來台灣，除了協助選手訓練以外，也提供系統收集動作數據。
精準感測動作角度、高度，AI協助選手修正動作
對此，富士通特別從日本派了數名專業技術人員來到台灣，進行14天的技術交流，在師大體育館一樓的體操房中，架起4台用來感測的攝影機，體操選手不需要在身上貼任何感測器，完成平衡木上的表演後，系統就能馬上回放體操動作以及AI模擬人型。一整套複雜的體操動作裡，每一個跳躍的高度、手腳張開的角度都被精準感測，讓教練、選手能藉此進一步修正動作。
助理教練高裕軒舉例說明，女生的體操會有一些「跨跳」動作，在系統上能清楚看到選手收腳的角度；另一項平衡木常見的動作「交換腿跳」，雙腳打開的角度依照規則需到達180度，但從現場剛錄下的選手動作來看，系統顯示角度只有150度。高裕軒表示，角度少0到15度需扣0.1分，從系統的分析就能知道，剛剛選手的動作要扣0.3分。
體操選手高祺媛指出，在一項要求開到180度的跳步動作中，有時看影像會覺得雙腳是平的，但從數據就知道沒有平，而從系統上也可以看到腳踩時腳踝有沒有歪掉，或是動作做得正不正。
高裕軒表示，這套系統能協助了解選手的動作會不會「算分」，有時教練覺得一個動作算分、裁判卻不這麼認為。過往選手可能會到比賽當天被裁判扣分，才知道自己的動作不算數，隨著科技的進步，除了能傳動作影片詢問裁判外，透過富士通的AI評分系統，便能讓選手及教練一目瞭然。
取代裁判言之過早，原因在體操的「藝術性」
「科技的進步幫助體操在比賽的過程更公平」，高裕軒認為，現在裁判在比賽中能控制的因素比較少，且透過手機、平板電腦都能與裁判做交流。富士通也有意藉由系統讓裁判的評分更加公平，但高裕軒表示，現在AI評分系統在比賽的應用上比較類似「參考分」，能夠抓出哪些裁判評分不夠公正、落差性大。
在2022東京奧運開賽前一年，富士通曾透露要將AI評分系統使用在奧運的體操項目上，不過後續僅有在測試賽中用到。國科會擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫主持人、台師大教授陳美燕說明，這套系統雖然有獲得國際體操總會同意合作，但只能用來「協助」判決。
不像網球的「鷹眼」能用來判定球落在界內還是界外，體操AI評分系統只是把動作進行標準化，再與選手的動作相互比較。但除了標準化外，陳美燕強調：「體操很在乎的還有美感、力與美的表現」，因此他認為AI評分不會取代裁判，只能輔助裁判或協助訓練。選手高祺媛也認為，未來賽場還是需要裁判，因為有些「藝術分」還是由真人來看會比較準確。
談到AI評分能否取代裁判，台師大運動競技學系助理教授、體操教練翁士航坦言：「我覺得現在談這個，可能還太早啦！」他認為AI確實能提高選手訓練方向的精準度，但規則會有動態性的調整，而且如果體育運動中很多東西被AI取代，「他的觀賞性跟樂趣就不見了」。
以裁判的角度來看，翁士航指出，AI能做出一些比較制式化的評斷，但無法斷定選手的動作具有的藝術性、開創性、特殊性，「體操是非常主觀的項目，主觀就是大家對藝術性的主觀想法判定」。隨著AI結合運動的風氣漸盛，翁士航認為藝術性的評分在未來也許會稍微放大，讓大家更清楚競技體操、或其他表演型態的競技運動，其觀賞性的價值在哪裡。
雙方交流有助於國內研究
台師大與富士通這次的交流合作，有助於台灣的研究團隊，陳美燕指出，這次富士通對國內3D感測技術、骨骼辨識技術都帶來蠻多啟發，且AI技術將來可以連結到其他的運動項目。之所以會先選擇體操，是因為體操更會用到人的骨骼、旋轉、轉體、柔軟度，一旦完成了體操的系統，未來要轉移到其他運動種類就會比較快。
在交流中，陳美燕也看到了未來體育「智慧場館」的樣態，如果能建置AI系統，就可以記錄選手從小到大的訓練過程，建立體操訓練的運動履歷。陳美燕表示，同樣的概念可以延伸到高爾夫訓練的標準動作，接下來4年則會往全民運動的方向走，希望這樣的技術未來能落地、造福更多人。
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核稿編輯：楊士範
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